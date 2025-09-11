Daugiau apie MLXC

$0.000001502
$0.000001502$0.000001502
+4.23%1D
MLXC (MLXC) kainos grafikas realiu laiku
MLXC (MLXC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000001316
$ 0.000001316$ 0.000001316
24 val. žemiausia
$ 0.000002299
$ 0.000002299$ 0.000002299
24 val. aukščiausia

$ 0.000001316
$ 0.000001316$ 0.000001316

$ 0.000002299
$ 0.000002299$ 0.000002299

$ 0.5147779503691295
$ 0.5147779503691295$ 0.5147779503691295

$ 0.00000013969110984
$ 0.00000013969110984$ 0.00000013969110984

0.00%

+4.23%

+5.03%

+5.03%

MLXC (MLXC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001502. Per pastarąsias 24 valandas MLXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001316 iki aukščiausios $ 0.000002299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MLXC kaina yra $ 0.5147779503691295, o žemiausia – $ 0.00000013969110984.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MLXC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MLXC (MLXC) rinkos informacija

No.7425

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 46.85K
$ 46.85K$ 46.85K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

0.00
0.00 0.00

700,000,000,000
700,000,000,000 700,000,000,000

650,000,000,000
650,000,000,000 650,000,000,000

0.00%

MLXC

MLXC
Dabartinė MLXC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.85K. MLXC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 650000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M

MLXC (MLXC) kainos istorija USD

Stebėkite MLXC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000006096+4.23%
30 dienų$ -0.000001577-51.22%
60 dienų$ -0.000001691-52.96%
90 dienų$ -0.000000582-27.93%
MLXC kainos pokytis šiandien

Šiandien MLXC užfiksuotas $ +0.00000006096 (+4.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MLXC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001577 (-51.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MLXC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MLXC rodiklis pasikeitė $ -0.000001691 (-52.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MLXC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000582 (-27.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MLXC (MLXC) pokyčius?

Peržiūrėkite MLXC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MLXC (MLXC)

The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate.

MLXC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MLXC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MLXCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MLXC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MLXC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MLXC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MLXC (MLXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MLXC (MLXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MLXC prognozes.

Peržiūrėkite MLXC kainos prognozę dabar!

MLXC (MLXC) Tokenomika

Supratimas apie MLXC (MLXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MLXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MLXC (MLXC)

Ieškote, kaip nusipirkti MLXC? Viskas paprasta ir patogu! MLXC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MLXC į vietos valiutas

1 MLXC(MLXC) į VND
0.03952513
1 MLXC(MLXC) į AUD
A$0.00000226802
1 MLXC(MLXC) į GBP
0.00000109646
1 MLXC(MLXC) į EUR
0.0000012767
1 MLXC(MLXC) į USD
$0.000001502
1 MLXC(MLXC) į MYR
RM0.00000633844
1 MLXC(MLXC) į TRY
0.00006201758
1 MLXC(MLXC) į JPY
¥0.000220794
1 MLXC(MLXC) į ARS
ARS$0.002139599
1 MLXC(MLXC) į RUB
0.000126919
1 MLXC(MLXC) į INR
0.00013259656
1 MLXC(MLXC) į IDR
Rp0.02462294688
1 MLXC(MLXC) į KRW
0.0020919105
1 MLXC(MLXC) į PHP
0.00008597448
1 MLXC(MLXC) į EGP
￡E.0.00007233632
1 MLXC(MLXC) į BRL
R$0.0000081108
1 MLXC(MLXC) į CAD
C$0.00000207276
1 MLXC(MLXC) į BDT
0.0001829436
1 MLXC(MLXC) į NGN
0.00226545158
1 MLXC(MLXC) į COP
$0.00589018312
1 MLXC(MLXC) į ZAR
R.0.00002630002
1 MLXC(MLXC) į UAH
0.00006200256
1 MLXC(MLXC) į VES
Bs0.000234312
1 MLXC(MLXC) į CLP
$0.001443422
1 MLXC(MLXC) į PKR
Rs0.00042658302
1 MLXC(MLXC) į KZT
0.00080969816
1 MLXC(MLXC) į THB
฿0.0000477636
1 MLXC(MLXC) į TWD
NT$0.00004561574
1 MLXC(MLXC) į AED
د.إ0.00000551234
1 MLXC(MLXC) į CHF
Fr0.00000118658
1 MLXC(MLXC) į HKD
HK$0.00001168556
1 MLXC(MLXC) į AMD
֏0.00057392922
1 MLXC(MLXC) į MAD
.د.م0.00001356306
1 MLXC(MLXC) į MXN
$0.00002795222
1 MLXC(MLXC) į SAR
ريال0.0000056325
1 MLXC(MLXC) į PLN
0.0000054823
1 MLXC(MLXC) į RON
лв0.00000651868
1 MLXC(MLXC) į SEK
kr0.00001405872
1 MLXC(MLXC) į BGN
лв0.00000250834
1 MLXC(MLXC) į HUF
Ft0.00050554316
1 MLXC(MLXC) į CZK
0.00003137678
1 MLXC(MLXC) į KWD
د.ك0.00000045811
1 MLXC(MLXC) į ILS
0.00000498664
1 MLXC(MLXC) į AOA
Kz0.00136917814
1 MLXC(MLXC) į BHD
.د.ب0.000000564752
1 MLXC(MLXC) į BMD
$0.000001502
1 MLXC(MLXC) į DKK
kr0.00000958276
1 MLXC(MLXC) į HNL
L0.00003936742
1 MLXC(MLXC) į MUR
0.00006843112
1 MLXC(MLXC) į NAD
$0.00002640516
1 MLXC(MLXC) į NOK
kr0.0000149449
1 MLXC(MLXC) į NZD
$0.00000252336
1 MLXC(MLXC) į PAB
B/.0.000001502
1 MLXC(MLXC) į PGK
K0.00000636848
1 MLXC(MLXC) į QAR
ر.ق0.00000546728
1 MLXC(MLXC) į RSD
дин.0.00015056048

MLXC išteklius

Išsamesnei MLXC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MLXC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MLXC

Kiek MLXC(MLXC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MLXC kaina USD valiuta yra 0.000001502USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MLXC į USD kaina?
Dabartinė MLXC kaina USD valiuta yra $ 0.000001502. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MLXC rinkos kapitalizacija?
MLXC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MLXC apyvartoje?
MLXC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MLXC kaina?
MLXC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5147779503691295USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MLXC kaina?
MLXC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000013969110984USD.
Kokia yra MLXC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MLXC yra $ 46.85KUSD.
Ar MLXC kaina šiais metais kils?
MLXC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MLXC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:44(UTC+8)

MLXC (MLXC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 MLXC = 0.000001502 USD

