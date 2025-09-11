MLXC (MLXC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000001502. Per pastarąsias 24 valandas MLXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001316 iki aukščiausios $ 0.000002299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MLXC kaina yra $ 0.5147779503691295, o žemiausia – $ 0.00000013969110984.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MLXC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MLXC (MLXC) rinkos informacija
Dabartinė MLXC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.85K. MLXC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 650000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M
MLXC (MLXC) kainos istorija USD
Stebėkite MLXC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000006096
+4.23%
30 dienų
$ -0.000001577
-51.22%
60 dienų
$ -0.000001691
-52.96%
90 dienų
$ -0.000000582
-27.93%
MLXC kainos pokytis šiandien
Šiandien MLXC užfiksuotas $ +0.00000006096 (+4.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MLXC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001577 (-51.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MLXC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MLXC rodiklis pasikeitė $ -0.000001691 (-52.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MLXC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000582 (-27.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MLXC (MLXC) pokyčius?
The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate.
