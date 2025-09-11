Mr. Miggles (MIGGLES) realiojo laiko kaina yra $ 0.02682. Per pastarąsias 24 valandas MIGGLES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02595 iki aukščiausios $ 0.02903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIGGLES kaina yra $ 0.19520907473958662, o žemiausia – $ 0.012552230488592142.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIGGLES per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mr. Miggles (MIGGLES) rinkos informacija
No.816
$ 25.68M
$ 25.68M
$ 82.76K
$ 82.76K
$ 25.71M
$ 25.71M
957.37M
957.37M
958,766,520
958,766,520
958,766,520
958,766,520
99.85%
BASE
Dabartinė Mr. Miggles rinkos kapitalizacija yra $ 25.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.76K. MIGGLES apyvartoje yra 957.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 958766520. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.71M
Mr. Miggles (MIGGLES) kainos istorija USD
Stebėkite Mr. Miggles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000592
-0.22%
30 dienų
$ -0.01338
-33.29%
60 dienų
$ -0.00855
-24.18%
90 dienų
$ -0.00093
-3.36%
Mr. Miggles kainos pokytis šiandien
Šiandien MIGGLES užfiksuotas $ -0.0000592 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mr. Miggles 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01338 (-33.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mr. Miggles 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIGGLES rodiklis pasikeitė $ -0.00855 (-24.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mr. Miggles 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00093 (-3.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mr. Miggles (MIGGLES) pokyčius?
Mr. Miggles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mr. Miggles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mr. Miggles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mr. Miggles kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mr. Miggles (MIGGLES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mr. Miggles (MIGGLES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mr. Miggles prognozes.
Supratimas apie Mr. Miggles (MIGGLES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIGGLESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mr. Miggles (MIGGLES)
Ieškote, kaip nusipirkti Mr. Miggles? Viskas paprasta ir patogu! Mr. Miggles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.