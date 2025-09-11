Daugiau apie MICRO

Micro GPT kaina(MICRO)

$0.000855
+0.47%1D
Micro GPT (MICRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:32:16(UTC+8)

Micro GPT (MICRO) kainos informacija (USD)

$ 0.000795
24 val. žemiausia
$ 0.00091
24 val. aukščiausia

$ 0.000795
$ 0.00091
$ 0.055855382276555225
$ 0.000476789213184707
0.00%

+0.47%

+7.00%

+7.00%

Micro GPT (MICRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000855. Per pastarąsias 24 valandas MICRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000795 iki aukščiausios $ 0.00091 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MICRO kaina yra $ 0.055855382276555225, o žemiausia – $ 0.000476789213184707.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MICRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Micro GPT (MICRO) rinkos informacija

No.2359

$ 640.81K
$ 9.15K
$ 855.00K
749.49M
1,000,000,000
1,000,000,000
74.94%

Dabartinė Micro GPT rinkos kapitalizacija yra $ 640.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.15K. MICRO apyvartoje yra 749.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 855.00K

Micro GPT (MICRO) kainos istorija USD

Stebėkite Micro GPT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000004+0.47%
30 dienų$ -0.000403-32.04%
60 dienų$ +0.000245+40.16%
90 dienų$ -0.000951-52.66%
Micro GPT kainos pokytis šiandien

Šiandien MICRO užfiksuotas $ +0.000004 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Micro GPT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000403 (-32.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Micro GPT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MICRO rodiklis pasikeitė $ +0.000245 (+40.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Micro GPT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000951 (-52.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Micro GPT (MICRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Micro GPT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Micro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Micro GPT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Micro GPT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti MICROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Micro GPT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Micro GPT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Micro GPT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Micro GPT (MICRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Micro GPT (MICRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Micro GPT prognozes.

Peržiūrėkite Micro GPT kainos prognozę dabar!

Micro GPT (MICRO) Tokenomika

Supratimas apie Micro GPT (MICRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MICROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Micro GPT (MICRO)

Kaip pirkti Micro GPT (MICRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Micro GPT? Viskas paprasta ir patogu! Micro GPT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MICRO į vietos valiutas

1 Micro GPT(MICRO) į VND
22.499325
1 Micro GPT(MICRO) į AUD
A$0.00129105
1 Micro GPT(MICRO) į GBP
0.00062415
1 Micro GPT(MICRO) į EUR
0.00072675
1 Micro GPT(MICRO) į USD
$0.000855
1 Micro GPT(MICRO) į MYR
RM0.0036081
1 Micro GPT(MICRO) į TRY
0.0352944
1 Micro GPT(MICRO) į JPY
¥0.125685
1 Micro GPT(MICRO) į ARS
ARS$1.2179475
1 Micro GPT(MICRO) į RUB
0.0722475
1 Micro GPT(MICRO) į INR
0.0753426
1 Micro GPT(MICRO) į IDR
Rp14.0163912
1 Micro GPT(MICRO) į KRW
1.1891511
1 Micro GPT(MICRO) į PHP
0.04891455
1 Micro GPT(MICRO) į EGP
￡E.0.0411255
1 Micro GPT(MICRO) į BRL
R$0.004617
1 Micro GPT(MICRO) į CAD
C$0.0011799
1 Micro GPT(MICRO) į BDT
0.104139
1 Micro GPT(MICRO) į NGN
1.28958795
1 Micro GPT(MICRO) į COP
$3.3529338
1 Micro GPT(MICRO) į ZAR
R.0.01495395
1 Micro GPT(MICRO) į UAH
0.0352944
1 Micro GPT(MICRO) į VES
Bs0.13338
1 Micro GPT(MICRO) į CLP
$0.821655
1 Micro GPT(MICRO) į PKR
Rs0.24282855
1 Micro GPT(MICRO) į KZT
0.4609134
1 Micro GPT(MICRO) į THB
฿0.02718045
1 Micro GPT(MICRO) į TWD
NT$0.02594925
1 Micro GPT(MICRO) į AED
د.إ0.00313785
1 Micro GPT(MICRO) į CHF
Fr0.00067545
1 Micro GPT(MICRO) į HKD
HK$0.0066519
1 Micro GPT(MICRO) į AMD
֏0.32670405
1 Micro GPT(MICRO) į MAD
.د.م0.00772065
1 Micro GPT(MICRO) į MXN
$0.01589445
1 Micro GPT(MICRO) į SAR
ريال0.00320625
1 Micro GPT(MICRO) į PLN
0.0031122
1 Micro GPT(MICRO) į RON
лв0.00370215
1 Micro GPT(MICRO) į SEK
kr0.00799425
1 Micro GPT(MICRO) į BGN
лв0.00142785
1 Micro GPT(MICRO) į HUF
Ft0.2872971
1 Micro GPT(MICRO) į CZK
0.0178353
1 Micro GPT(MICRO) į KWD
د.ك0.000260775
1 Micro GPT(MICRO) į ILS
0.0028386
1 Micro GPT(MICRO) į AOA
Kz0.78224805
1 Micro GPT(MICRO) į BHD
.د.ب0.000322335
1 Micro GPT(MICRO) į BMD
$0.000855
1 Micro GPT(MICRO) į DKK
kr0.0054549
1 Micro GPT(MICRO) į HNL
L0.02240955
1 Micro GPT(MICRO) į MUR
0.0389025
1 Micro GPT(MICRO) į NAD
$0.0150309
1 Micro GPT(MICRO) į NOK
kr0.00849015
1 Micro GPT(MICRO) į NZD
$0.0014364
1 Micro GPT(MICRO) į PAB
B/.0.000855
1 Micro GPT(MICRO) į PGK
K0.0036252
1 Micro GPT(MICRO) į QAR
ر.ق0.0031122
1 Micro GPT(MICRO) į RSD
дин.0.08562825

Išsamesnei Micro GPT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Micro GPT

Kiek Micro GPT(MICRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MICRO kaina USD valiuta yra 0.000855USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MICRO į USD kaina?
Dabartinė MICRO kaina USD valiuta yra $ 0.000855. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Micro GPT rinkos kapitalizacija?
MICRO rinkos kapitalizacija yra $ 640.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MICRO apyvartoje?
MICRO apyvartoje yra 749.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MICRO kaina?
MICRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.055855382276555225USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MICRO kaina?
MICRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000476789213184707USD.
Kokia yra MICRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MICRO yra $ 9.15KUSD.
Ar MICRO kaina šiais metais kils?
MICRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MICRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Micro GPT (MICRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 MICRO = 0.000855 USD

Prekiauti MICRO

$0.000855
+1.18%

