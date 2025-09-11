Micro GPT (MICRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000855. Per pastarąsias 24 valandas MICRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000795 iki aukščiausios $ 0.00091 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MICRO kaina yra $ 0.055855382276555225, o žemiausia – $ 0.000476789213184707.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MICRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Micro GPT (MICRO) rinkos informacija
No.2359
$ 640.81K
$ 640.81K$ 640.81K
$ 9.15K
$ 9.15K$ 9.15K
$ 855.00K
$ 855.00K$ 855.00K
749.49M
749.49M 749.49M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
74.94%
ETH
Dabartinė Micro GPT rinkos kapitalizacija yra $ 640.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.15K. MICRO apyvartoje yra 749.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 855.00K
Micro GPT (MICRO) kainos istorija USD
Stebėkite Micro GPT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000004
+0.47%
30 dienų
$ -0.000403
-32.04%
60 dienų
$ +0.000245
+40.16%
90 dienų
$ -0.000951
-52.66%
Micro GPT kainos pokytis šiandien
Šiandien MICRO užfiksuotas $ +0.000004 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Micro GPT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000403 (-32.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Micro GPT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MICRO rodiklis pasikeitė $ +0.000245 (+40.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Micro GPT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000951 (-52.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Micro GPT (MICRO) pokyčius?
MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,
Micro GPT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Micro GPT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Micro GPT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Micro GPT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Micro GPT (MICRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Micro GPT (MICRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Micro GPT prognozes.
Supratimas apie Micro GPT (MICRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MICROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Micro GPT (MICRO)
Ieškote, kaip nusipirkti Micro GPT? Viskas paprasta ir patogu! Micro GPT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.