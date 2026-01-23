Mia Ko kaina(MIA)
Šiandienos Mia Ko (MIA) tiesioginė kaina yra $ 0.002749, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 7.84%. Dabartinis MIA į USD konversijos rodiklis yra $ 0.002749 už MIA.
Mia Ko šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- MIA. Per pastarąsias 24 valandas MIA prekyba svyravo tarp $ 0.0026 (žemiausios) ir $ 0.003676 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip MIA judėjo -3.82% per pastarąją valandą ir -35.79% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 54.14K.
Dabartinė Mia Ko rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.14K. MIA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Stebėkite Mia Ko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00023386
|-7.84%
|30 dienų
|$ +0.001749
|+174.90%
|60 dienų
|$ +0.001749
|+174.90%
|90 dienų
|$ +0.001749
|+174.90%
Šiandien MIA užfiksuotas $ -0.00023386 (-7.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001749 (+174.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIA rodiklis pasikeitė $ +0.001749 (+174.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001749 (+174.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mia Ko (MIA) pokyčius?
Peržiūrėkite Mia Ko kainų istorijos puslapį dabar.
2040 m. Mia Ko kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
Išsamesnei Mia Ko analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Mia Ko nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus
Pirkimas Mia Ko (MIA) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.
Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius
Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
Išsamesnei Mia Ko analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
