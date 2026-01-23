Mia Ko kainų istorija
Mia Ko (MIA) kainų istorija
Laikotarpis: 2025-10-23 ~ 2026-01-23
- Kasdien
- Kas savaitę
- Kas mėnesį
Mia Ko tiesioginė kaina
Mia Ko šiuo metu prekiaujama 0,00275 USD. Jo rinkos kapitalizacija yra 0,00 USD, o 24 valandų prekybos apimtis yra 0,00 USD. Daugiau MIA duomenų rasite MEXC tiesioginės kainos puslapyje.
Naudodamiesi Mia Ko tiesiogine kainų statistika, naudotojai gali analizuoti esamas rinkos tendencijas ir numatyti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius kainų pokyčius. Turėdami po ranka realaus laiko duomenis, galite priimti pagrįstus sprendimus ir sužinoti galimas ateities kainų prognozes dėl Mia Ko.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-01-23 18:15:13(UTC+8)
Apie Mia Ko (MIA) kainų istoriją
Mia Ko kainų istorijos stebėjimas – būtinas įrankis kriptovaliutų investuotojams, leidžiantis lengvai sekti investicijų rezultatus. Ši funkcija rodo išsamius Mia Ko kainos pokyčius laike, įskaitant pradinę vertę, aukščiausią tašką ir uždarymo kainas bei prekybos apimtį. Be to, galima greitai peržiūrėti kasdienius procentinius pokyčius, išskiriant dienas su reikšmingais kainų svyravimais. Svarbu paminėti, kad Mia Ko pasiekė aukščiausią vertę -, pakildama iki 0 USD. Kainų informacija imama tik iš MEXC prekybos istorijos, užtikrinant patikimumą ir tikslumą. Istoriniai Mia Ko kainų duomenys pateikiami įvairiais intervalais: 1 dienos, 1 savaitės ir 1 mėnesio, įskaitant atidarymo, aukščiausią, žemiausią, uždarymo kainas ir apimtis. Duomenys kruopščiai patikrinti dėl nuoseklumo, išsamumo ir tikslumo – puikiai tinka prekybos simuliacijoms ir testavimui. Duomenų rinkinius galima nemokamai atsisiųsti, jie atnaujinami realiu laiku, suteikdami vertingą informaciją investuotojams.
Mia Ko istorinių duomenų panaudojimas prekyboje
Mia Ko istoriniai duomenys vaidina pagrindinį vaidmenį prekybos strategijose. Panaudojimas:
1. Techninė analizė: Prekybininkai naudoja Mia Ko istorinius duomenis, kad nustatytų rinkos tendencijas ir modelius. Naudodami grafikus ir vaizdinius įrankius, jie atpažįsta tendencijas sprendimams apie įėjimą į rinką ir išėjimą iš jos. Efektyvus būdas apima Mia Ko istorinių duomenų saugojimą „GridDB“ ir analizę „Python“ kalba, naudojant „Matplotlib“ vizualizacijai ir „Pandas“, „Numpy“ bei „Scipy“ duomenų analizei.
2. Kainos prognozė: Istoriniai duomenys yra labai svarbūs prognozuojant Mia Ko kainų pokyčius. Analizuodami ankstesnes rinkos tendencijas, prekiautojai gali atpažinti modelius ir nuspėti būsimą rinkos elgesį. MEXC išsamūs Mia Ko istoriniai duomenys su kas minutę atnaujinamomis atidarymo, aukščiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis būtini kuriant ir apmokant prognozavimo modelius informuotiems prekybos sprendimams.
3. Rizikos valdymas: Istoriniai duomenys leidžia įvertinti Mia Koinvesticijų riziką. Jie padeda suprasti Mia Ko nepastovumą ir priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.
4. Portfelio valdymas: Istoriniai duomenys padeda sekti investicijų rezultatus. Taip prekiautojai gali atpažinti prastai veikiantį turtą ir optimizuoti portfelius geresnei grąžai.
5. Prekybos robotų apmokymas: Mia Ko istorinius kriptovaliutų OHLC (atidarymo, aukščiausia, žemiausia, uždarymo) rinkos duomenis galima atsisiųsti Mia Ko prekybos robotų apmokymui, siekiant geresnių rinkos rezultatų.
Įrankiai ir ištekliai leidžia analizuoti Mia Ko istorinius duomenis, suteikdami vertingų įžvalgų prekybos strategijoms tobulinti.
