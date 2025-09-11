MGO (MGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02604. Per pastarąsias 24 valandas MGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02572 iki aukščiausios $ 0.02619 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MGO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.89%, per 24 valandas – +0.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MGO (MGO) rinkos informacija
$ 452.30K
$ 260.40M
10,000,000,000
MANGO
Dabartinė MGO rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 452.30K. MGO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 260.40M
MGO (MGO) kainos istorija USD
Stebėkite MGO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002092
+0.81%
30 dienų
$ +0.00229
+9.64%
60 dienų
$ +0.01442
+124.09%
90 dienų
$ +0.02354
+941.60%
MGO kainos pokytis šiandien
Šiandien MGO užfiksuotas $ +0.0002092 (+0.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MGO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00229 (+9.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MGO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MGO rodiklis pasikeitė $ +0.01442 (+124.09% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MGO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02354 (+941.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MGO (MGO) pokyčius?
Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.
MGO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MGO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MGO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MGO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MGO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MGO (MGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MGO (MGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MGO prognozes.
Supratimas apie MGO (MGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MGO (MGO)
Ieškote, kaip nusipirkti MGO? Viskas paprasta ir patogu! MGO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.