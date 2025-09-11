Mey Network (MEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.1254. Per pastarąsias 24 valandas MEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11358 iki aukščiausios $ 0.1345 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEY kaina yra $ 0.4906243303518219, o žemiausia – $ 0.02039484590784851.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEY per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +73.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mey Network (MEY) rinkos informacija
No.698
$ 35.65M
$ 285.14K
$ 288.42M
284.31M
2,300,000,000
2,300,000,000
12.36%
BASE
Dabartinė Mey Network rinkos kapitalizacija yra $ 35.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 285.14K. MEY apyvartoje yra 284.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 2300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 288.42M
Mey Network (MEY) kainos istorija USD
Stebėkite Mey Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0045482
-3.50%
30 dienų
$ +0.09976
+389.07%
60 dienų
$ +0.09382
+297.08%
90 dienų
$ +0.10087
+411.21%
Mey Network kainos pokytis šiandien
Šiandien MEY užfiksuotas $ -0.0045482 (-3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mey Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.09976 (+389.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mey Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEY rodiklis pasikeitė $ +0.09382 (+297.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mey Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.10087 (+411.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mey Network (MEY) pokyčius?
Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.
Mey Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mey Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MEYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mey Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mey Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mey Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mey Network (MEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mey Network (MEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mey Network prognozes.
Supratimas apie Mey Network (MEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mey Network (MEY)
Ieškote, kaip nusipirkti Mey Network? Viskas paprasta ir patogu! Mey Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.