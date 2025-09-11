Daugiau apie MEY

Mey Network logotipas

Mey Network kaina(MEY)

1 MEY į USD – tiesioginė kaina:

Mey Network (MEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:37:43(UTC+8)

Mey Network (MEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.16%

-3.50%

+73.80%

+73.80%

Mey Network (MEY) realiojo laiko kaina yra $ 0.1254. Per pastarąsias 24 valandas MEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11358 iki aukščiausios $ 0.1345 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEY kaina yra $ 0.4906243303518219, o žemiausia – $ 0.02039484590784851.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEY per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -3.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +73.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mey Network (MEY) rinkos informacija

No.698

12.36%

BASE

Dabartinė Mey Network rinkos kapitalizacija yra $ 35.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 285.14K. MEY apyvartoje yra 284.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 2300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 288.42M

Mey Network (MEY) kainos istorija USD

Stebėkite Mey Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0045482-3.50%
30 dienų$ +0.09976+389.07%
60 dienų$ +0.09382+297.08%
90 dienų$ +0.10087+411.21%
Mey Network kainos pokytis šiandien

Šiandien MEY užfiksuotas $ -0.0045482 (-3.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mey Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.09976 (+389.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mey Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEY rodiklis pasikeitė $ +0.09382 (+297.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mey Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.10087 (+411.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mey Network (MEY) pokyčius?

Peržiūrėkite Mey Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mey Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mey Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mey Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mey Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mey Network (MEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mey Network (MEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mey Network prognozes.

Peržiūrėkite Mey Network kainos prognozę dabar!

Mey Network (MEY) Tokenomika

Supratimas apie Mey Network (MEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mey Network (MEY)

Ieškote, kaip nusipirkti Mey Network? Viskas paprasta ir patogu! Mey Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MEY į vietos valiutas

1 Mey Network(MEY) į VND
3,299.901
1 Mey Network(MEY) į AUD
A$0.189354
1 Mey Network(MEY) į GBP
0.092796
1 Mey Network(MEY) į EUR
0.10659
1 Mey Network(MEY) į USD
$0.1254
1 Mey Network(MEY) į MYR
RM0.529188
1 Mey Network(MEY) į TRY
5.177766
1 Mey Network(MEY) į JPY
¥18.4338
1 Mey Network(MEY) į ARS
ARS$178.6323
1 Mey Network(MEY) į RUB
10.758066
1 Mey Network(MEY) į INR
11.07282
1 Mey Network(MEY) į IDR
Rp2,055.737376
1 Mey Network(MEY) į KRW
174.65085
1 Mey Network(MEY) į PHP
7.180404
1 Mey Network(MEY) į EGP
￡E.6.03801
1 Mey Network(MEY) į BRL
R$0.67716
1 Mey Network(MEY) į CAD
C$0.173052
1 Mey Network(MEY) į BDT
15.27372
1 Mey Network(MEY) į NGN
189.139566
1 Mey Network(MEY) į COP
$491.763624
1 Mey Network(MEY) į ZAR
R.2.199516
1 Mey Network(MEY) į UAH
5.176512
1 Mey Network(MEY) į VES
Bs19.5624
1 Mey Network(MEY) į CLP
$120.5094
1 Mey Network(MEY) į PKR
Rs35.614854
1 Mey Network(MEY) į KZT
67.600632
1 Mey Network(MEY) į THB
฿3.990228
1 Mey Network(MEY) į TWD
NT$3.803382
1 Mey Network(MEY) į AED
د.إ0.460218
1 Mey Network(MEY) į CHF
Fr0.099066
1 Mey Network(MEY) į HKD
HK$0.975612
1 Mey Network(MEY) į AMD
֏47.916594
1 Mey Network(MEY) į MAD
.د.م1.132362
1 Mey Network(MEY) į MXN
$2.336202
1 Mey Network(MEY) į SAR
ريال0.47025
1 Mey Network(MEY) į PLN
0.456456
1 Mey Network(MEY) į RON
лв0.544236
1 Mey Network(MEY) į SEK
kr1.173744
1 Mey Network(MEY) į BGN
лв0.209418
1 Mey Network(MEY) į HUF
Ft42.207132
1 Mey Network(MEY) į CZK
2.618352
1 Mey Network(MEY) į KWD
د.ك0.038247
1 Mey Network(MEY) į ILS
0.417582
1 Mey Network(MEY) į AOA
Kz114.310878
1 Mey Network(MEY) į BHD
.د.ب0.0472758
1 Mey Network(MEY) į BMD
$0.1254
1 Mey Network(MEY) į DKK
kr0.800052
1 Mey Network(MEY) į HNL
L3.286734
1 Mey Network(MEY) į MUR
5.713224
1 Mey Network(MEY) į NAD
$2.204532
1 Mey Network(MEY) į NOK
kr1.246476
1 Mey Network(MEY) į NZD
$0.210672
1 Mey Network(MEY) į PAB
B/.0.1254
1 Mey Network(MEY) į PGK
K0.531696
1 Mey Network(MEY) į QAR
ر.ق0.456456
1 Mey Network(MEY) į RSD
дин.12.566334

Mey Network išteklius

Išsamesnei Mey Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mey Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mey Network

Kiek Mey Network(MEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEY kaina USD valiuta yra 0.1254USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEY į USD kaina?
Dabartinė MEY kaina USD valiuta yra $ 0.1254. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mey Network rinkos kapitalizacija?
MEY rinkos kapitalizacija yra $ 35.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEY apyvartoje?
MEY apyvartoje yra 284.31MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEY kaina?
MEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4906243303518219USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEY kaina?
MEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02039484590784851USD.
Kokia yra MEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEY yra $ 285.14KUSD.
Ar MEY kaina šiais metais kils?
MEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:37:43(UTC+8)

Mey Network (MEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

