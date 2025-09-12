Mey Network (MEY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mey Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MEY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mey Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mey Network kainos prognozė
$0.135
+2.27%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:10:44(UTC+8)

Mey Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mey Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.135 prekybos kainą 2025 m.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mey Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.141750 prekybos kainą 2026 m.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MEY ateities kaina yra $ 0.148837 su 10.25% augimo norma.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MEY ateities kaina yra $ 0.156279 su 15.76% augimo norma.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.164093, o augimo norma – 21.55%.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.172298, o augimo norma – 27.63%.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mey Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.280655 prekybos kainą.

Mey Network (MEY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mey Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.457157 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.135
    0.00%
  • 2026
    $ 0.141750
    5.00%
  • 2027
    $ 0.148837
    10.25%
  • 2028
    $ 0.156279
    15.76%
  • 2029
    $ 0.164093
    21.55%
  • 2030
    $ 0.172298
    27.63%
  • 2031
    $ 0.180912
    34.01%
  • 2032
    $ 0.189958
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.199456
    47.75%
  • 2034
    $ 0.209429
    55.13%
  • 2035
    $ 0.219900
    62.89%
  • 2036
    $ 0.230895
    71.03%
  • 2037
    $ 0.242440
    79.59%
  • 2038
    $ 0.254562
    88.56%
  • 2039
    $ 0.267290
    97.99%
  • 2040
    $ 0.280655
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mey Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.135
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.135018
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.135129
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.135554
    0.41%
Mey Network (MEY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MEY kaina yra $0.135. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mey Network (MEY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MEY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.135018. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mey Network (MEY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MEY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.135129. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mey Network (MEY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MEY kaina yra $0.135554. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mey Network kainų statistika

$ 0.135
+2.27%

$ 37.96M
284.31M
$ 95.88K
--

Naujausia MEY kaina yra $ 0.135. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.27%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 95.88K.
Be to, MEY turi 284.31M apyvartą ir $ 37.96M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Mey Network (MEY)

Bandote įsigyti MEY? Dabar galite MEY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Mey Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MEY dabar

Mey Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mey Network, dabartinė Mey Network kaina yra 0.13351USD. Apyvartinė Mey Network (MEY) pasiūla yra 0.00 MEY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $37.96M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000130
    $ 0.135
    $ 0.12999
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.007080
    $ 0.14999
    $ 0.10688
  • 30 dienų
    4.16%
    $ 0.107639
    $ 0.14999
    $ 0.025
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mey Network kaina pasikeitė $-0.000130, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mey Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.14999 ir žemiausia $0.10688. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo MEY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mey Network įvyko 4.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.107639 vertę. Tai rodo, kad MEY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Mey Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MEY kainų istoriją

Kaip veikia Mey Network (MEY) kainų prognozės modulis?

Mey Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MEY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mey Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MEY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mey Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MEY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MEY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mey Network potencialą.

Kodėl MEY kainų prognozė yra svarbi?

MEY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MEY dabar?
Pagal jūsų prognozes, MEY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MEY kainų prognozė?
Remiantis Mey Network (MEY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MEY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MEY 2026 m.?
1 vieneto Mey Network (MEY) kaina šiandien yra $0.135. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MEY kaina 2027 m.?
Mey Network (MEY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MEY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MEY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mey Network (MEY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MEY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mey Network (MEY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MEY 2030 m.?
1 vieneto Mey Network (MEY) kaina šiandien yra $0.135. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MEY kainų prognozė 2040 metams?
Mey Network (MEY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MEY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:10:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.