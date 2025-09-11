Metal Blockchain (METAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.38799. Per pastarąsias 24 valandas METAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.38689 iki aukščiausios $ 0.41812 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METAL kaina yra $ 1.6464366906134766, o žemiausia – $ 0.03527947642577072.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METAL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Metal Blockchain (METAL) rinkos informacija
No.4268
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 44.77K
$ 44.77K$ 44.77K
$ 129.33M
$ 129.33M$ 129.33M
0.00
0.00 0.00
333,333,333
333,333,333 333,333,333
PROTO
Dabartinė Metal Blockchain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.77K. METAL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 333333333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 129.33M
Metal Blockchain (METAL) kainos istorija USD
Stebėkite Metal Blockchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0134897
-3.36%
30 dienų
$ -0.05538
-12.50%
60 dienų
$ +0.14969
+62.81%
90 dienų
$ +0.29291
+308.06%
Metal Blockchain kainos pokytis šiandien
Šiandien METAL užfiksuotas $ -0.0134897 (-3.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Metal Blockchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.05538 (-12.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Metal Blockchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METAL rodiklis pasikeitė $ +0.14969 (+62.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Metal Blockchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.29291 (+308.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metal Blockchain (METAL) pokyčius?
Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).
Metal Blockchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metal Blockchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti METALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Metal Blockchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metal Blockchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Metal Blockchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Metal Blockchain (METAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metal Blockchain (METAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metal Blockchain prognozes.
Supratimas apie Metal Blockchain (METAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Metal Blockchain (METAL)
Ieškote, kaip nusipirkti Metal Blockchain? Viskas paprasta ir patogu! Metal Blockchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.