Daugiau apie METAL

METAL Kainos informacija

METAL Baltoji knyga

METAL Oficiali svetainė

METAL Tokenomika

METAL Kainų prognozė

METAL Istorija

METAL pirkimo vadovas

METALvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

METAL Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Metal Blockchain logotipas

Metal Blockchain kaina(METAL)

1 METAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.38799
$0.38799$0.38799
-3.36%1D
USD
Metal Blockchain (METAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:10:20(UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.38689
$ 0.38689$ 0.38689
24 val. žemiausia
$ 0.41812
$ 0.41812$ 0.41812
24 val. aukščiausia

$ 0.38689
$ 0.38689$ 0.38689

$ 0.41812
$ 0.41812$ 0.41812

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072$ 0.03527947642577072

0.00%

-3.36%

+13.44%

+13.44%

Metal Blockchain (METAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.38799. Per pastarąsias 24 valandas METAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.38689 iki aukščiausios $ 0.41812 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METAL kaina yra $ 1.6464366906134766, o žemiausia – $ 0.03527947642577072.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METAL per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Metal Blockchain (METAL) rinkos informacija

No.4268

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.77K
$ 44.77K$ 44.77K

$ 129.33M
$ 129.33M$ 129.33M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Dabartinė Metal Blockchain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.77K. METAL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 333333333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 129.33M

Metal Blockchain (METAL) kainos istorija USD

Stebėkite Metal Blockchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0134897-3.36%
30 dienų$ -0.05538-12.50%
60 dienų$ +0.14969+62.81%
90 dienų$ +0.29291+308.06%
Metal Blockchain kainos pokytis šiandien

Šiandien METAL užfiksuotas $ -0.0134897 (-3.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Metal Blockchain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.05538 (-12.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Metal Blockchain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, METAL rodiklis pasikeitė $ +0.14969 (+62.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Metal Blockchain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.29291 (+308.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Metal Blockchain (METAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Metal Blockchain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Metal Blockchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti METALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Metal Blockchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Metal Blockchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Metal Blockchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Metal Blockchain (METAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Metal Blockchain (METAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Metal Blockchain prognozes.

Peržiūrėkite Metal Blockchain kainos prognozę dabar!

Metal Blockchain (METAL) Tokenomika

Supratimas apie Metal Blockchain (METAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Metal Blockchain (METAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Metal Blockchain? Viskas paprasta ir patogu! Metal Blockchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

METAL į vietos valiutas

1 Metal Blockchain(METAL) į VND
10,209.95685
1 Metal Blockchain(METAL) į AUD
A$0.5858649
1 Metal Blockchain(METAL) į GBP
0.2832327
1 Metal Blockchain(METAL) į EUR
0.3297915
1 Metal Blockchain(METAL) į USD
$0.38799
1 Metal Blockchain(METAL) į MYR
RM1.6373178
1 Metal Blockchain(METAL) į TRY
16.0201071
1 Metal Blockchain(METAL) į JPY
¥57.03453
1 Metal Blockchain(METAL) į ARS
ARS$552.691755
1 Metal Blockchain(METAL) į RUB
32.7812751
1 Metal Blockchain(METAL) į INR
34.2323577
1 Metal Blockchain(METAL) į IDR
Rp6,360.4907856
1 Metal Blockchain(METAL) į KRW
539.6242518
1 Metal Blockchain(METAL) į PHP
22.1891481
1 Metal Blockchain(METAL) į EGP
￡E.18.6739587
1 Metal Blockchain(METAL) į BRL
R$2.095146
1 Metal Blockchain(METAL) į CAD
C$0.5354262
1 Metal Blockchain(METAL) į BDT
47.257182
1 Metal Blockchain(METAL) į NGN
585.2014371
1 Metal Blockchain(METAL) į COP
$1,521.5260644
1 Metal Blockchain(METAL) į ZAR
R.6.7820652
1 Metal Blockchain(METAL) į UAH
16.0162272
1 Metal Blockchain(METAL) į VES
Bs60.52644
1 Metal Blockchain(METAL) į CLP
$372.85839
1 Metal Blockchain(METAL) į PKR
Rs110.1930399
1 Metal Blockchain(METAL) į KZT
209.1576492
1 Metal Blockchain(METAL) į THB
฿12.3342021
1 Metal Blockchain(METAL) į TWD
NT$11.7793764
1 Metal Blockchain(METAL) į AED
د.إ1.4239233
1 Metal Blockchain(METAL) į CHF
Fr0.3065121
1 Metal Blockchain(METAL) į HKD
HK$3.0185622
1 Metal Blockchain(METAL) į AMD
֏148.2548589
1 Metal Blockchain(METAL) į MAD
.د.م3.5035497
1 Metal Blockchain(METAL) į MXN
$7.216614
1 Metal Blockchain(METAL) į SAR
ريال1.4549625
1 Metal Blockchain(METAL) į PLN
1.4122836
1 Metal Blockchain(METAL) į RON
лв1.6799967
1 Metal Blockchain(METAL) į SEK
kr3.6277065
1 Metal Blockchain(METAL) į BGN
лв0.6479433
1 Metal Blockchain(METAL) į HUF
Ft130.3723998
1 Metal Blockchain(METAL) į CZK
8.0934714
1 Metal Blockchain(METAL) į KWD
د.ك0.11833695
1 Metal Blockchain(METAL) į ILS
1.2881268
1 Metal Blockchain(METAL) į AOA
Kz354.9759309
1 Metal Blockchain(METAL) į BHD
.د.ب0.14627223
1 Metal Blockchain(METAL) į BMD
$0.38799
1 Metal Blockchain(METAL) į DKK
kr2.4753762
1 Metal Blockchain(METAL) į HNL
L10.1692179
1 Metal Blockchain(METAL) į MUR
17.6768244
1 Metal Blockchain(METAL) į NAD
$6.8208642
1 Metal Blockchain(METAL) į NOK
kr3.8527407
1 Metal Blockchain(METAL) į NZD
$0.6518232
1 Metal Blockchain(METAL) į PAB
B/.0.38799
1 Metal Blockchain(METAL) į PGK
K1.6450776
1 Metal Blockchain(METAL) į QAR
ر.ق1.4122836
1 Metal Blockchain(METAL) į RSD
дин.38.8533186

Metal Blockchain išteklius

Išsamesnei Metal Blockchain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Metal Blockchain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Metal Blockchain

Kiek Metal Blockchain(METAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė METAL kaina USD valiuta yra 0.38799USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė METAL į USD kaina?
Dabartinė METAL kaina USD valiuta yra $ 0.38799. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Metal Blockchain rinkos kapitalizacija?
METAL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra METAL apyvartoje?
METAL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) METAL kaina?
METAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.6464366906134766USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) METAL kaina?
METAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03527947642577072USD.
Kokia yra METAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis METAL yra $ 44.77KUSD.
Ar METAL kaina šiais metais kils?
METAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite METAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:10:20(UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

METAL-į-USD skaičiuoklė

Suma

METAL
METAL
USD
USD

1 METAL = 0.38799 USD

Prekiauti METAL

METALUSDT
$0.38799
$0.38799$0.38799
-3.36%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis