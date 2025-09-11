Memhash (MEMHASH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004369. Per pastarąsias 24 valandas MEMHASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004247 iki aukščiausios $ 0.0004491 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMHASH kaina yra $ 0.003575393695578749, o žemiausia – $ 0.000390910185405466.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMHASH per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Memhash (MEMHASH) rinkos informacija
No.2623
$ 368.48K
$ 368.48K$ 368.48K
$ 68.39K
$ 68.39K$ 68.39K
$ 546.13K
$ 546.13K$ 546.13K
843.39M
843.39M 843.39M
1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000
1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000
67.47%
TONCOIN
Dabartinė Memhash rinkos kapitalizacija yra $ 368.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.39K. MEMHASH apyvartoje yra 843.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 1250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 546.13K
Memhash (MEMHASH) kainos istorija USD
Stebėkite Memhash kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005575
-1.26%
30 dienų
$ -0.0001211
-21.71%
60 dienų
$ +0.0000124
+2.92%
90 dienų
$ -0.0004435
-50.38%
Memhash kainos pokytis šiandien
Šiandien MEMHASH užfiksuotas $ -0.000005575 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Memhash 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001211 (-21.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Memhash 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEMHASH rodiklis pasikeitė $ +0.0000124 (+2.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Memhash 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004435 (-50.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices.
The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.
Memhash galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Memhash, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Memhash kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Memhash (MEMHASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memhash (MEMHASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memhash prognozes.
Supratimas apie Memhash (MEMHASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMHASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Memhash (MEMHASH)
Ieškote, kaip nusipirkti Memhash?
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.