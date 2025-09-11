Daugiau apie MEMHASH

Memhash kaina(MEMHASH)

$0.0004369
-1.26%1D
Memhash (MEMHASH) kainos grafikas realiu laiku
Memhash (MEMHASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004247
24 val. žemiausia
$ 0.0004491
24 val. aukščiausia

$ 0.0004247
$ 0.0004491
$ 0.003575393695578749
$ 0.000390910185405466
+0.11%

-1.26%

+1.01%

+1.01%

Memhash (MEMHASH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004369. Per pastarąsias 24 valandas MEMHASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004247 iki aukščiausios $ 0.0004491 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MEMHASH kaina yra $ 0.003575393695578749, o žemiausia – $ 0.000390910185405466.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MEMHASH per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Memhash (MEMHASH) rinkos informacija

No.2623

$ 368.48K
$ 68.39K
$ 546.13K
843.39M
1,250,000,000
1,250,000,000
67.47%

TONCOIN

Dabartinė Memhash rinkos kapitalizacija yra $ 368.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.39K. MEMHASH apyvartoje yra 843.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 1250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 546.13K

Memhash (MEMHASH) kainos istorija USD

Stebėkite Memhash kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000005575-1.26%
30 dienų$ -0.0001211-21.71%
60 dienų$ +0.0000124+2.92%
90 dienų$ -0.0004435-50.38%
Memhash kainos pokytis šiandien

Šiandien MEMHASH užfiksuotas $ -0.000005575 (-1.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Memhash 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001211 (-21.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Memhash 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MEMHASH rodiklis pasikeitė $ +0.0000124 (+2.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Memhash 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004435 (-50.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Memhash (MEMHASH) pokyčius?

Peržiūrėkite Memhash kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Memhash (MEMHASH)

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

Memhash galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Memhash investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEMHASHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Memhash mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Memhash, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Memhash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Memhash (MEMHASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Memhash (MEMHASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Memhash prognozes.

Peržiūrėkite Memhash kainos prognozę dabar!

Memhash (MEMHASH) Tokenomika

Supratimas apie Memhash (MEMHASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEMHASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Memhash (MEMHASH)

Ieškote, kaip nusipirkti Memhash? Viskas paprasta ir patogu! Memhash lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MEMHASH į vietos valiutas

1 Memhash(MEMHASH) į VND
11.4970235
1 Memhash(MEMHASH) į AUD
A$0.000659719
1 Memhash(MEMHASH) į GBP
0.000318937
1 Memhash(MEMHASH) į EUR
0.000371365
1 Memhash(MEMHASH) į USD
$0.0004369
1 Memhash(MEMHASH) į MYR
RM0.001843718
1 Memhash(MEMHASH) į TRY
0.018039601
1 Memhash(MEMHASH) į JPY
¥0.0642243
1 Memhash(MEMHASH) į ARS
ARS$0.62236405
1 Memhash(MEMHASH) į RUB
0.036913681
1 Memhash(MEMHASH) į INR
0.038547687
1 Memhash(MEMHASH) į IDR
Rp7.162293936
1 Memhash(MEMHASH) į KRW
0.607649258
1 Memhash(MEMHASH) į PHP
0.024986311
1 Memhash(MEMHASH) į EGP
￡E.0.021027997
1 Memhash(MEMHASH) į BRL
R$0.00235926
1 Memhash(MEMHASH) į CAD
C$0.000602922
1 Memhash(MEMHASH) į BDT
0.05321442
1 Memhash(MEMHASH) į NGN
0.658971901
1 Memhash(MEMHASH) į COP
$1.713329564
1 Memhash(MEMHASH) į ZAR
R.0.007637012
1 Memhash(MEMHASH) į UAH
0.018035232
1 Memhash(MEMHASH) į VES
Bs0.0681564
1 Memhash(MEMHASH) į CLP
$0.4198609
1 Memhash(MEMHASH) į PKR
Rs0.124083969
1 Memhash(MEMHASH) į KZT
0.235524052
1 Memhash(MEMHASH) į THB
฿0.013889051
1 Memhash(MEMHASH) į TWD
NT$0.013264284
1 Memhash(MEMHASH) į AED
د.إ0.001603423
1 Memhash(MEMHASH) į CHF
Fr0.000345151
1 Memhash(MEMHASH) į HKD
HK$0.003399082
1 Memhash(MEMHASH) į AMD
֏0.166943859
1 Memhash(MEMHASH) į MAD
.د.م0.003945207
1 Memhash(MEMHASH) į MXN
$0.00812634
1 Memhash(MEMHASH) į SAR
ريال0.001638375
1 Memhash(MEMHASH) į PLN
0.001590316
1 Memhash(MEMHASH) į RON
лв0.001891777
1 Memhash(MEMHASH) į SEK
kr0.004085015
1 Memhash(MEMHASH) į BGN
лв0.000729623
1 Memhash(MEMHASH) į HUF
Ft0.146807138
1 Memhash(MEMHASH) į CZK
0.009113734
1 Memhash(MEMHASH) į KWD
د.ك0.0001332545
1 Memhash(MEMHASH) į ILS
0.001450508
1 Memhash(MEMHASH) į AOA
Kz0.399724179
1 Memhash(MEMHASH) į BHD
.د.ب0.0001647113
1 Memhash(MEMHASH) į BMD
$0.0004369
1 Memhash(MEMHASH) į DKK
kr0.002787422
1 Memhash(MEMHASH) į HNL
L0.011451149
1 Memhash(MEMHASH) į MUR
0.019905164
1 Memhash(MEMHASH) į NAD
$0.007680702
1 Memhash(MEMHASH) į NOK
kr0.004338417
1 Memhash(MEMHASH) į NZD
$0.000733992
1 Memhash(MEMHASH) į PAB
B/.0.0004369
1 Memhash(MEMHASH) į PGK
K0.001852456
1 Memhash(MEMHASH) į QAR
ر.ق0.001590316
1 Memhash(MEMHASH) į RSD
дин.0.043751166

Memhash išteklius

Išsamesnei Memhash analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Memhash svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Memhash

Kiek Memhash(MEMHASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MEMHASH kaina USD valiuta yra 0.0004369USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MEMHASH į USD kaina?
Dabartinė MEMHASH kaina USD valiuta yra $ 0.0004369. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Memhash rinkos kapitalizacija?
MEMHASH rinkos kapitalizacija yra $ 368.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MEMHASH apyvartoje?
MEMHASH apyvartoje yra 843.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MEMHASH kaina?
MEMHASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.003575393695578749USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MEMHASH kaina?
MEMHASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000390910185405466USD.
Kokia yra MEMHASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MEMHASH yra $ 68.39KUSD.
Ar MEMHASH kaina šiais metais kils?
MEMHASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MEMHASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Memhash (MEMHASH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

