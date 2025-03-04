MEMHASH

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

ReitingasNo.2709

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis843,392,248

Maksimali pasiūla1,250,000,000

Bendra pasiūla1,250,000,000

Cirkuliacijos norma0.6747%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.003575393695578749,2025-03-04

Mažiausia kaina0.000381252145809945,2025-09-23

Vieša blokų grandinėTONCOIN

Loading...