MarsDAO logotipas

MarsDAO kaina(MDAO)

1 MDAO į USD – tiesioginė kaina:

-0.38%1D
USD
MarsDAO (MDAO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:00:30(UTC+8)

MarsDAO (MDAO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.05014
$ 0.05014$ 0.05014
24 val. aukščiausia

MarsDAO (MDAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.04948. Per pastarąsias 24 valandas MDAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04908 iki aukščiausios $ 0.05014 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MDAO kaina yra $ 0.6465163509478522, o žemiausia – $ 0.02174529085090852.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MDAO per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MarsDAO (MDAO) rinkos informacija

No.1621

BSC

Dabartinė MarsDAO rinkos kapitalizacija yra $ 3.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.25K. MDAO apyvartoje yra 70.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 95968858.05331515. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.95M

MarsDAO (MDAO) kainos istorija USD

Stebėkite MarsDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001887-0.38%
30 dienų$ +0.02467+99.43%
60 dienų$ +0.03448+229.86%
90 dienų$ +0.03448+229.86%
MarsDAO kainos pokytis šiandien

Šiandien MDAO užfiksuotas $ -0.0001887 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MarsDAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02467 (+99.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MarsDAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MDAO rodiklis pasikeitė $ +0.03448 (+229.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MarsDAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03448 (+229.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MarsDAO (MDAO) pokyčius?

Peržiūrėkite MarsDAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MarsDAO (MDAO)

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

MarsDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MarsDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MDAOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MarsDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MarsDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MarsDAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MarsDAO (MDAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MarsDAO (MDAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MarsDAO prognozes.

Peržiūrėkite MarsDAO kainos prognozę dabar!

MarsDAO (MDAO) Tokenomika

Supratimas apie MarsDAO (MDAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MDAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MarsDAO (MDAO)

Ieškote, kaip nusipirkti MarsDAO? Viskas paprasta ir patogu! MarsDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MDAO į vietos valiutas

1 MarsDAO(MDAO) į VND
1,302.0662
1 MarsDAO(MDAO) į AUD
A$0.07422
1 MarsDAO(MDAO) į GBP
0.0361204
1 MarsDAO(MDAO) į EUR
0.042058
1 MarsDAO(MDAO) į USD
$0.04948
1 MarsDAO(MDAO) į MYR
RM0.2083108
1 MarsDAO(MDAO) į TRY
2.0464928
1 MarsDAO(MDAO) į JPY
¥7.27356
1 MarsDAO(MDAO) į ARS
ARS$70.8880168
1 MarsDAO(MDAO) į RUB
4.1805652
1 MarsDAO(MDAO) į INR
4.369084
1 MarsDAO(MDAO) į IDR
Rp811.1474112
1 MarsDAO(MDAO) į KRW
68.7217824
1 MarsDAO(MDAO) į PHP
2.8243184
1 MarsDAO(MDAO) į EGP
￡E.2.3854308
1 MarsDAO(MDAO) į BRL
R$0.2662024
1 MarsDAO(MDAO) į CAD
C$0.0682824
1 MarsDAO(MDAO) į BDT
5.9949968
1 MarsDAO(MDAO) į NGN
74.29422
1 MarsDAO(MDAO) į COP
$193.28125
1 MarsDAO(MDAO) į ZAR
R.0.8589728
1 MarsDAO(MDAO) į UAH
2.036102
1 MarsDAO(MDAO) į VES
Bs7.76836
1 MarsDAO(MDAO) į CLP
$47.05548
1 MarsDAO(MDAO) į PKR
Rs13.9850272
1 MarsDAO(MDAO) į KZT
26.5588848
1 MarsDAO(MDAO) į THB
฿1.5665368
1 MarsDAO(MDAO) į TWD
NT$1.49677
1 MarsDAO(MDAO) į AED
د.إ0.1815916
1 MarsDAO(MDAO) į CHF
Fr0.0390892
1 MarsDAO(MDAO) į HKD
HK$0.3849544
1 MarsDAO(MDAO) į AMD
֏18.841984
1 MarsDAO(MDAO) į MAD
.د.م0.4448252
1 MarsDAO(MDAO) į MXN
$0.9138956
1 MarsDAO(MDAO) į SAR
ريال0.18555
1 MarsDAO(MDAO) į PLN
0.1791176
1 MarsDAO(MDAO) į RON
лв0.2137536
1 MarsDAO(MDAO) į SEK
kr0.4606588
1 MarsDAO(MDAO) į BGN
лв0.0821368
1 MarsDAO(MDAO) į HUF
Ft16.5094968
1 MarsDAO(MDAO) į CZK
1.0272048
1 MarsDAO(MDAO) į KWD
د.ك0.0150914
1 MarsDAO(MDAO) į ILS
0.1642736
1 MarsDAO(MDAO) į AOA
Kz45.1044836
1 MarsDAO(MDAO) į BHD
.د.ب0.01860448
1 MarsDAO(MDAO) į BMD
$0.04948
1 MarsDAO(MDAO) į DKK
kr0.3146928
1 MarsDAO(MDAO) į HNL
L1.2904384
1 MarsDAO(MDAO) į MUR
2.2498556
1 MarsDAO(MDAO) į NAD
$0.8644156
1 MarsDAO(MDAO) į NOK
kr0.4878728
1 MarsDAO(MDAO) į NZD
$0.0826316
1 MarsDAO(MDAO) į PAB
B/.0.04948
1 MarsDAO(MDAO) į PGK
K0.2088056
1 MarsDAO(MDAO) į QAR
ر.ق0.1791176
1 MarsDAO(MDAO) į RSD
дин.4.9410728

MarsDAO išteklius

Išsamesnei MarsDAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MarsDAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MarsDAO

Kiek MarsDAO(MDAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MDAO kaina USD valiuta yra 0.04948USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MDAO į USD kaina?
Dabartinė MDAO kaina USD valiuta yra $ 0.04948. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MarsDAO rinkos kapitalizacija?
MDAO rinkos kapitalizacija yra $ 3.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MDAO apyvartoje?
MDAO apyvartoje yra 70.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MDAO kaina?
MDAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6465163509478522USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MDAO kaina?
MDAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02174529085090852USD.
Kokia yra MDAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MDAO yra $ 20.25KUSD.
Ar MDAO kaina šiais metais kils?
MDAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MDAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 14:00:30(UTC+8)

MarsDAO (MDAO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

