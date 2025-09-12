MarsDAO (MDAO) realiojo laiko kaina yra $ 0.04948. Per pastarąsias 24 valandas MDAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04908 iki aukščiausios $ 0.05014 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MDAO kaina yra $ 0.6465163509478522, o žemiausia – $ 0.02174529085090852.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MDAO per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MarsDAO (MDAO) rinkos informacija
No.1621
$ 3.49M
$ 20.25K
$ 4.95M
70.60M
100,000,000
95,968,858.05331515
70.59%
BSC
Dabartinė MarsDAO rinkos kapitalizacija yra $ 3.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.25K. MDAO apyvartoje yra 70.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 95968858.05331515. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.95M
MarsDAO (MDAO) kainos istorija USD
Stebėkite MarsDAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001887
-0.38%
30 dienų
$ +0.02467
+99.43%
60 dienų
$ +0.03448
+229.86%
90 dienų
$ +0.03448
+229.86%
MarsDAO kainos pokytis šiandien
Šiandien MDAO užfiksuotas $ -0.0001887 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MarsDAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02467 (+99.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MarsDAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MDAO rodiklis pasikeitė $ +0.03448 (+229.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MarsDAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03448 (+229.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MarsDAO (MDAO) pokyčius?
The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.
MarsDAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MarsDAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MDAOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MarsDAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MarsDAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MarsDAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MarsDAO (MDAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MarsDAO (MDAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MarsDAO prognozes.
Supratimas apie MarsDAO (MDAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MDAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MarsDAO (MDAO)
Ieškote, kaip nusipirkti MarsDAO? Viskas paprasta ir patogu! MarsDAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.