MARBLEX kaina(MBX)

1 MBX į USD – tiesioginė kaina:

$0.1692
+2.17%1D
MARBLEX (MBX) kainos grafikas realiu laiku
MARBLEX (MBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1642
24 val. žemiausia
$ 0.1694
24 val. aukščiausia

$ 0.1642
$ 0.1694
$ 72.16691432096708
$ 0.14399669808074528
+0.11%

+2.17%

+4.83%

+4.83%

MARBLEX (MBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.1692. Per pastarąsias 24 valandas MBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1642 iki aukščiausios $ 0.1694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBX kaina yra $ 72.16691432096708, o žemiausia – $ 0.14399669808074528.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBX per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MARBLEX (MBX) rinkos informacija

No.631

$ 43.29M
$ 62.94K
$ 54.37M
255.84M
321,345,381
KLAY

Dabartinė MARBLEX rinkos kapitalizacija yra $ 43.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.94K. MBX apyvartoje yra 255.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 321345381. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.37M

MARBLEX (MBX) kainos istorija USD

Stebėkite MARBLEX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003594+2.17%
30 dienų$ -0.0125-6.88%
60 dienų$ -0.0241-12.47%
90 dienų$ -0.0302-15.15%
MARBLEX kainos pokytis šiandien

Šiandien MBX užfiksuotas $ +0.003594 (+2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MARBLEX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0125 (-6.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MARBLEX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBX rodiklis pasikeitė $ -0.0241 (-12.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MARBLEX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0302 (-15.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MARBLEX (MBX) pokyčius?

Peržiūrėkite MARBLEX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MARBLEX (MBX)

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

MARBLEX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MARBLEX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MARBLEX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MARBLEX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MARBLEX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MARBLEX (MBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MARBLEX (MBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MARBLEX prognozes.

Peržiūrėkite MARBLEX kainos prognozę dabar!

MARBLEX (MBX) Tokenomika

Supratimas apie MARBLEX (MBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MARBLEX (MBX)

Ieškote, kaip nusipirkti MARBLEX? Viskas paprasta ir patogu! MARBLEX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MBX į vietos valiutas

1 MARBLEX(MBX) į VND
4,452.498
1 MARBLEX(MBX) į AUD
A$0.255492
1 MARBLEX(MBX) į GBP
0.123516
1 MARBLEX(MBX) į EUR
0.14382
1 MARBLEX(MBX) į USD
$0.1692
1 MARBLEX(MBX) į MYR
RM0.714024
1 MARBLEX(MBX) į TRY
6.986268
1 MARBLEX(MBX) į JPY
¥24.8724
1 MARBLEX(MBX) į ARS
ARS$241.0254
1 MARBLEX(MBX) į RUB
14.295708
1 MARBLEX(MBX) į INR
14.928516
1 MARBLEX(MBX) į IDR
Rp2,773.770048
1 MARBLEX(MBX) į KRW
235.326744
1 MARBLEX(MBX) į PHP
9.676548
1 MARBLEX(MBX) į EGP
￡E.8.143596
1 MARBLEX(MBX) į BRL
R$0.91368
1 MARBLEX(MBX) į CAD
C$0.233496
1 MARBLEX(MBX) į BDT
20.60856
1 MARBLEX(MBX) į NGN
255.202668
1 MARBLEX(MBX) į COP
$663.527952
1 MARBLEX(MBX) į ZAR
R.2.959308
1 MARBLEX(MBX) į UAH
6.984576
1 MARBLEX(MBX) į VES
Bs26.3952
1 MARBLEX(MBX) į CLP
$162.6012
1 MARBLEX(MBX) į PKR
Rs48.054492
1 MARBLEX(MBX) į KZT
91.212336
1 MARBLEX(MBX) į THB
฿5.378868
1 MARBLEX(MBX) į TWD
NT$5.136912
1 MARBLEX(MBX) į AED
د.إ0.620964
1 MARBLEX(MBX) į CHF
Fr0.133668
1 MARBLEX(MBX) į HKD
HK$1.316376
1 MARBLEX(MBX) į AMD
֏64.653012
1 MARBLEX(MBX) į MAD
.د.م1.527876
1 MARBLEX(MBX) į MXN
$3.14712
1 MARBLEX(MBX) į SAR
ريال0.6345
1 MARBLEX(MBX) į PLN
0.615888
1 MARBLEX(MBX) į RON
лв0.732636
1 MARBLEX(MBX) į SEK
kr1.58202
1 MARBLEX(MBX) į BGN
лв0.282564
1 MARBLEX(MBX) į HUF
Ft56.873196
1 MARBLEX(MBX) į CZK
3.529512
1 MARBLEX(MBX) į KWD
د.ك0.051606
1 MARBLEX(MBX) į ILS
0.561744
1 MARBLEX(MBX) į AOA
Kz154.802772
1 MARBLEX(MBX) į BHD
.د.ب0.0637884
1 MARBLEX(MBX) į BMD
$0.1692
1 MARBLEX(MBX) į DKK
kr1.079496
1 MARBLEX(MBX) į HNL
L4.434732
1 MARBLEX(MBX) į MUR
7.708752
1 MARBLEX(MBX) į NAD
$2.974536
1 MARBLEX(MBX) į NOK
kr1.680156
1 MARBLEX(MBX) į NZD
$0.284256
1 MARBLEX(MBX) į PAB
B/.0.1692
1 MARBLEX(MBX) į PGK
K0.717408
1 MARBLEX(MBX) į QAR
ر.ق0.615888
1 MARBLEX(MBX) į RSD
дин.16.947072

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MARBLEX

Kiek MARBLEX(MBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBX kaina USD valiuta yra 0.1692USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBX į USD kaina?
Dabartinė MBX kaina USD valiuta yra $ 0.1692. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MARBLEX rinkos kapitalizacija?
MBX rinkos kapitalizacija yra $ 43.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBX apyvartoje?
MBX apyvartoje yra 255.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBX kaina?
MBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 72.16691432096708USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBX kaina?
MBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14399669808074528USD.
Kokia yra MBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBX yra $ 62.94KUSD.
Ar MBX kaina šiais metais kils?
MBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MARBLEX (MBX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
