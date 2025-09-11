MBP COIN kaina(MBP)
MBP COIN (MBP) realiojo laiko kaina yra $ 0.08832. Per pastarąsias 24 valandas MBP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08661 iki aukščiausios $ 0.08886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBP kaina yra $ 0.10762953707148361, o žemiausia – $ 0.03374812281832514.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBP per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MBP COIN rinkos kapitalizacija yra $ 1.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.18K. MBP apyvartoje yra 15.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.66M
Stebėkite MBP COIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.000053
|+0.06%
|30 dienų
|$ -0.00424
|-4.59%
|60 dienų
|$ +0.00668
|+8.18%
|90 dienų
|$ +0.02562
|+40.86%
Šiandien MBP užfiksuotas $ +0.000053 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00424 (-4.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBP rodiklis pasikeitė $ +0.00668 (+8.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02562 (+40.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MBP COIN (MBP) pokyčius?
Peržiūrėkite MBP COIN kainų istorijos puslapį dabar.
Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications
MBP COIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MBP COIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti MBPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MBP COIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MBP COIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos MBP COIN (MBP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MBP COIN (MBP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MBP COIN prognozes.
Peržiūrėkite MBP COIN kainos prognozę dabar!
Supratimas apie MBP COIN (MBP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti MBP COIN? Viskas paprasta ir patogu! MBP COIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei MBP COIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
Suma
1 MBP = 0.08832 USD
-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis