Daugiau apie MBP

MBP Kainos informacija

MBP Baltoji knyga

MBP Oficiali svetainė

MBP Tokenomika

MBP Kainų prognozė

MBP Istorija

MBP pirkimo vadovas

MBPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MBP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MBP COIN logotipas

MBP COIN kaina(MBP)

1 MBP į USD – tiesioginė kaina:

$0.08832
$0.08832$0.08832
+0.06%1D
USD
MBP COIN (MBP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:30:08(UTC+8)

MBP COIN (MBP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08661
$ 0.08661$ 0.08661
24 val. žemiausia
$ 0.08886
$ 0.08886$ 0.08886
24 val. aukščiausia

$ 0.08661
$ 0.08661$ 0.08661

$ 0.08886
$ 0.08886$ 0.08886

$ 0.10762953707148361
$ 0.10762953707148361$ 0.10762953707148361

$ 0.03374812281832514
$ 0.03374812281832514$ 0.03374812281832514

+0.42%

+0.06%

+5.60%

+5.60%

MBP COIN (MBP) realiojo laiko kaina yra $ 0.08832. Per pastarąsias 24 valandas MBP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08661 iki aukščiausios $ 0.08886 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBP kaina yra $ 0.10762953707148361, o žemiausia – $ 0.03374812281832514.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBP per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MBP COIN (MBP) rinkos informacija

No.2027

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 117.18K
$ 117.18K$ 117.18K

$ 17.66M
$ 17.66M$ 17.66M

15.99M
15.99M 15.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

7.99%

BSC

Dabartinė MBP COIN rinkos kapitalizacija yra $ 1.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.18K. MBP apyvartoje yra 15.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.66M

MBP COIN (MBP) kainos istorija USD

Stebėkite MBP COIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000053+0.06%
30 dienų$ -0.00424-4.59%
60 dienų$ +0.00668+8.18%
90 dienų$ +0.02562+40.86%
MBP COIN kainos pokytis šiandien

Šiandien MBP užfiksuotas $ +0.000053 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MBP COIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00424 (-4.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MBP COIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBP rodiklis pasikeitė $ +0.00668 (+8.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MBP COIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02562 (+40.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MBP COIN (MBP) pokyčius?

Peržiūrėkite MBP COIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

MBP COIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MBP COIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MBPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MBP COIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MBP COIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MBP COIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MBP COIN (MBP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MBP COIN (MBP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MBP COIN prognozes.

Peržiūrėkite MBP COIN kainos prognozę dabar!

MBP COIN (MBP) Tokenomika

Supratimas apie MBP COIN (MBP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MBP COIN (MBP)

Ieškote, kaip nusipirkti MBP COIN? Viskas paprasta ir patogu! MBP COIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MBP į vietos valiutas

1 MBP COIN(MBP) į VND
2,324.1408
1 MBP COIN(MBP) į AUD
A$0.1333632
1 MBP COIN(MBP) į GBP
0.0644736
1 MBP COIN(MBP) į EUR
0.075072
1 MBP COIN(MBP) į USD
$0.08832
1 MBP COIN(MBP) į MYR
RM0.3727104
1 MBP COIN(MBP) į TRY
3.6458496
1 MBP COIN(MBP) į JPY
¥12.98304
1 MBP COIN(MBP) į ARS
ARS$125.81184
1 MBP COIN(MBP) į RUB
7.46304
1 MBP COIN(MBP) į INR
7.7827584
1 MBP COIN(MBP) į IDR
Rp1,447.8686208
1 MBP COIN(MBP) į KRW
122.8372224
1 MBP COIN(MBP) į PHP
5.0527872
1 MBP COIN(MBP) į EGP
￡E.4.248192
1 MBP COIN(MBP) į BRL
R$0.476928
1 MBP COIN(MBP) į CAD
C$0.1218816
1 MBP COIN(MBP) į BDT
10.757376
1 MBP COIN(MBP) į NGN
133.2121728
1 MBP COIN(MBP) į COP
$346.3521792
1 MBP COIN(MBP) į ZAR
R.1.5447168
1 MBP COIN(MBP) į UAH
3.6458496
1 MBP COIN(MBP) į VES
Bs13.77792
1 MBP COIN(MBP) į CLP
$84.87552
1 MBP COIN(MBP) į PKR
Rs25.0837632
1 MBP COIN(MBP) į KZT
47.6115456
1 MBP COIN(MBP) į THB
฿2.8076928
1 MBP COIN(MBP) į TWD
NT$2.680512
1 MBP COIN(MBP) į AED
د.إ0.3241344
1 MBP COIN(MBP) į CHF
Fr0.0697728
1 MBP COIN(MBP) į HKD
HK$0.6871296
1 MBP COIN(MBP) į AMD
֏33.7479552
1 MBP COIN(MBP) į MAD
.د.م0.7975296
1 MBP COIN(MBP) į MXN
$1.6418688
1 MBP COIN(MBP) į SAR
ريال0.3312
1 MBP COIN(MBP) į PLN
0.3214848
1 MBP COIN(MBP) į RON
лв0.3824256
1 MBP COIN(MBP) į SEK
kr0.825792
1 MBP COIN(MBP) į BGN
лв0.1474944
1 MBP COIN(MBP) į HUF
Ft29.6772864
1 MBP COIN(MBP) į CZK
1.8423552
1 MBP COIN(MBP) į KWD
د.ك0.0269376
1 MBP COIN(MBP) į ILS
0.2932224
1 MBP COIN(MBP) į AOA
Kz80.8048512
1 MBP COIN(MBP) į BHD
.د.ب0.03329664
1 MBP COIN(MBP) į BMD
$0.08832
1 MBP COIN(MBP) į DKK
kr0.5634816
1 MBP COIN(MBP) į HNL
L2.3148672
1 MBP COIN(MBP) į MUR
4.01856
1 MBP COIN(MBP) į NAD
$1.5526656
1 MBP COIN(MBP) į NOK
kr0.8770176
1 MBP COIN(MBP) į NZD
$0.1483776
1 MBP COIN(MBP) į PAB
B/.0.08832
1 MBP COIN(MBP) į PGK
K0.3744768
1 MBP COIN(MBP) į QAR
ر.ق0.3214848
1 MBP COIN(MBP) į RSD
дин.8.845248

MBP COIN išteklius

Išsamesnei MBP COIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MBP COIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MBP COIN

Kiek MBP COIN(MBP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBP kaina USD valiuta yra 0.08832USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBP į USD kaina?
Dabartinė MBP kaina USD valiuta yra $ 0.08832. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MBP COIN rinkos kapitalizacija?
MBP rinkos kapitalizacija yra $ 1.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBP apyvartoje?
MBP apyvartoje yra 15.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBP kaina?
MBP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10762953707148361USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBP kaina?
MBP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03374812281832514USD.
Kokia yra MBP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBP yra $ 117.18KUSD.
Ar MBP kaina šiais metais kils?
MBP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:30:08(UTC+8)

MBP COIN (MBP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MBP-į-USD skaičiuoklė

Suma

MBP
MBP
USD
USD

1 MBP = 0.08832 USD

Prekiauti MBP

MBPUSDT
$0.08832
$0.08832$0.08832
+0.06%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis