MBP COIN (MBP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MBP COIN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MBP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MBP COIN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MBP COIN kainos prognozė
$0.09001
+2.22%
USD
Faktinis
Prognozė
MBP COIN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MBP COIN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09001 prekybos kainą 2025 m.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MBP COIN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.094510 prekybos kainą 2026 m.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MBP ateities kaina yra $ 0.099236 su 10.25% augimo norma.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MBP ateities kaina yra $ 0.104197 su 15.76% augimo norma.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.109407, o augimo norma – 21.55%.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.114878, o augimo norma – 27.63%.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MBP COIN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.187124 prekybos kainą.

MBP COIN (MBP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MBP COIN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.304805 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09001
    0.00%
  • 2026
    $ 0.094510
    5.00%
  • 2027
    $ 0.099236
    10.25%
  • 2028
    $ 0.104197
    15.76%
  • 2029
    $ 0.109407
    21.55%
  • 2030
    $ 0.114878
    27.63%
  • 2031
    $ 0.120622
    34.01%
  • 2032
    $ 0.126653
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.132985
    47.75%
  • 2034
    $ 0.139635
    55.13%
  • 2035
    $ 0.146616
    62.89%
  • 2036
    $ 0.153947
    71.03%
  • 2037
    $ 0.161645
    79.59%
  • 2038
    $ 0.169727
    88.56%
  • 2039
    $ 0.178213
    97.99%
  • 2040
    $ 0.187124
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MBP COIN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09001
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.090022
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.090096
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.090379
    0.41%
MBP COIN (MBP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MBP kaina yra $0.09001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MBP COIN (MBP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MBP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.090022. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MBP COIN (MBP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MBP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.090096. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MBP COIN (MBP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MBP kaina yra $0.090379. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MBP COIN kainų statistika

$ 0.09001
$ 1.44M

+2.22%

$ 1.44M
15.99M

15.99M
$ 119.57K

$ 119.57K
$ 119.57K$ 119.57K

--

Naujausia MBP kaina yra $ 0.09001. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.22%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 119.57K.
Be to, MBP turi 15.99M apyvartą ir $ 1.44M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MBP COIN (MBP)

Bandote įsigyti MBP? Dabar galite MBP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MBP COIN ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MBP dabar

MBP COIN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MBP COIN, dabartinė MBP COIN kaina yra 0.09001USD. Apyvartinė MBP COIN (MBP) pasiūla yra 0.00 MBP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.44M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.001320
    $ 0.0903
    $ 0.08751
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.006410
    $ 0.0903
    $ 0.08022
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.006579
    $ 0.09845
    $ 0.07943
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MBP COIN kaina pasikeitė $0.001320, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MBP COIN buvo prekiaujama aukščiausia $0.0903 ir žemiausia $0.08022. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo MBP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MBP COIN įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006579 vertę. Tai rodo, kad MBP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MBP COIN kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MBP kainų istoriją

Kaip veikia MBP COIN (MBP) kainų prognozės modulis?

MBP COIN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MBP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MBP COIN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MBP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MBP COIN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MBP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MBP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MBP COIN potencialą.

Kodėl MBP kainų prognozė yra svarbi?

MBP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MBP dabar?
Pagal jūsų prognozes, MBP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MBP kainų prognozė?
Remiantis MBP COIN (MBP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MBP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MBP 2026 m.?
1 vieneto MBP COIN (MBP) kaina šiandien yra $0.09001. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MBP kaina 2027 m.?
MBP COIN (MBP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MBP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MBP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MBP COIN (MBP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MBP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MBP COIN (MBP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MBP 2030 m.?
1 vieneto MBP COIN (MBP) kaina šiandien yra $0.09001. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MBP kainų prognozė 2040 metams?
MBP COIN (MBP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MBP kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:26:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.