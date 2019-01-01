Mobox (MBOX) Tokenomika

Mobox (MBOX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMobox (MBOX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Mobox (MBOX) Informacija

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Oficiali svetainė:
https://www.mobox.io/#/
Baltoji knyga:
https://faqen.mobox.io
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377

Mobox (MBOX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mobox (MBOX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 37.32M
$ 37.32M$ 37.32M
Bendra pasiūla:
$ 550.32M
$ 550.32M$ 550.32M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 500.32M
$ 500.32M$ 500.32M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 41.05M
$ 41.05M$ 41.05M
Visų laikų rekordas:
$ 15.788
$ 15.788$ 15.788
Visų laikų minimumas:
$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819
Dabartinė kaina:
$ 0.07459
$ 0.07459$ 0.07459

Mobox (MBOX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mobox (MBOX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MBOX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MBOX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MBOX tokenomiką, galite peržiūrėti MBOX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MBOX

Norite įtraukti Mobox (MBOX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MBOX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Mobox (MBOX) Kainų istorija

MBOX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MBOX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MBOX? Mūsų MBOX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.