Maverick Protocol logotipas

Maverick Protocol kaina(MAV)

1 MAV į USD – tiesioginė kaina:

$0.06443
$0.06443$0.06443
-5.88%1D
USD
Maverick Protocol (MAV) kainos grafikas realiu laiku
Maverick Protocol (MAV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06296
$ 0.06296$ 0.06296
24 val. žemiausia
$ 0.06924
$ 0.06924$ 0.06924
24 val. aukščiausia

$ 0.06296
$ 0.06296$ 0.06296

$ 0.06924
$ 0.06924$ 0.06924

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008$ 0.8216374158381008

$ 0.0375479861422633
$ 0.0375479861422633$ 0.0375479861422633

+0.20%

-5.88%

-18.07%

-18.07%

Maverick Protocol (MAV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0644. Per pastarąsias 24 valandas MAV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06296 iki aukščiausios $ 0.06924 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAV kaina yra $ 0.8216374158381008, o žemiausia – $ 0.0375479861422633.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAV per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -5.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Maverick Protocol (MAV) rinkos informacija

No.619

$ 44.41M
$ 44.41M$ 44.41M

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

$ 128.80M
$ 128.80M$ 128.80M

689.55M
689.55M 689.55M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

34.47%

ETH

Dabartinė Maverick Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 44.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.54M. MAV apyvartoje yra 689.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 128.80M

Maverick Protocol (MAV) kainos istorija USD

Stebėkite Maverick Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0040252-5.88%
30 dienų$ +0.01118+21.00%
60 dienų$ +0.02113+48.83%
90 dienų$ +0.01559+31.94%
Maverick Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien MAV užfiksuotas $ -0.0040252 (-5.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Maverick Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01118 (+21.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Maverick Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAV rodiklis pasikeitė $ +0.02113 (+48.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Maverick Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01559 (+31.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Maverick Protocol (MAV) pokyčius?

Peržiūrėkite Maverick Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Maverick Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MAVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Maverick Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Maverick Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Maverick Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Maverick Protocol (MAV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Maverick Protocol (MAV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Maverick Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Maverick Protocol kainos prognozę dabar!

Maverick Protocol (MAV) Tokenomika

Supratimas apie Maverick Protocol (MAV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Maverick Protocol (MAV)

Ieškote, kaip nusipirkti Maverick Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Maverick Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAV į vietos valiutas

1 Maverick Protocol(MAV) į VND
1,694.686
1 Maverick Protocol(MAV) į AUD
A$0.097244
1 Maverick Protocol(MAV) į GBP
0.047012
1 Maverick Protocol(MAV) į EUR
0.05474
1 Maverick Protocol(MAV) į USD
$0.0644
1 Maverick Protocol(MAV) į MYR
RM0.271768
1 Maverick Protocol(MAV) į TRY
2.658432
1 Maverick Protocol(MAV) į JPY
¥9.4668
1 Maverick Protocol(MAV) į ARS
ARS$91.7378
1 Maverick Protocol(MAV) į RUB
5.4418
1 Maverick Protocol(MAV) į INR
5.674928
1 Maverick Protocol(MAV) į IDR
Rp1,055.737536
1 Maverick Protocol(MAV) į KRW
89.568808
1 Maverick Protocol(MAV) į PHP
3.684324
1 Maverick Protocol(MAV) į EGP
￡E.3.09764
1 Maverick Protocol(MAV) į BRL
R$0.34776
1 Maverick Protocol(MAV) į CAD
C$0.088872
1 Maverick Protocol(MAV) į BDT
7.84392
1 Maverick Protocol(MAV) į NGN
97.133876
1 Maverick Protocol(MAV) į COP
$252.548464
1 Maverick Protocol(MAV) į ZAR
R.1.126356
1 Maverick Protocol(MAV) į UAH
2.658432
1 Maverick Protocol(MAV) į VES
Bs10.0464
1 Maverick Protocol(MAV) į CLP
$61.8884
1 Maverick Protocol(MAV) į PKR
Rs18.290244
1 Maverick Protocol(MAV) į KZT
34.716752
1 Maverick Protocol(MAV) į THB
฿2.047276
1 Maverick Protocol(MAV) į TWD
NT$1.95454
1 Maverick Protocol(MAV) į AED
د.إ0.236348
1 Maverick Protocol(MAV) į CHF
Fr0.050876
1 Maverick Protocol(MAV) į HKD
HK$0.501032
1 Maverick Protocol(MAV) į AMD
֏24.607884
1 Maverick Protocol(MAV) į MAD
.د.م0.581532
1 Maverick Protocol(MAV) į MXN
$1.197196
1 Maverick Protocol(MAV) į SAR
ريال0.2415
1 Maverick Protocol(MAV) į PLN
0.234416
1 Maverick Protocol(MAV) į RON
лв0.278852
1 Maverick Protocol(MAV) į SEK
kr0.60214
1 Maverick Protocol(MAV) į BGN
лв0.107548
1 Maverick Protocol(MAV) į HUF
Ft21.639688
1 Maverick Protocol(MAV) į CZK
1.343384
1 Maverick Protocol(MAV) į KWD
د.ك0.019642
1 Maverick Protocol(MAV) į ILS
0.213808
1 Maverick Protocol(MAV) į AOA
Kz58.920204
1 Maverick Protocol(MAV) į BHD
.د.ب0.0242788
1 Maverick Protocol(MAV) į BMD
$0.0644
1 Maverick Protocol(MAV) į DKK
kr0.410872
1 Maverick Protocol(MAV) į HNL
L1.687924
1 Maverick Protocol(MAV) į MUR
2.9302
1 Maverick Protocol(MAV) į NAD
$1.132152
1 Maverick Protocol(MAV) į NOK
kr0.639492
1 Maverick Protocol(MAV) į NZD
$0.108192
1 Maverick Protocol(MAV) į PAB
B/.0.0644
1 Maverick Protocol(MAV) į PGK
K0.273056
1 Maverick Protocol(MAV) į QAR
ر.ق0.234416
1 Maverick Protocol(MAV) į RSD
дин.6.44966

Maverick Protocol išteklius

Išsamesnei Maverick Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Maverick Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Maverick Protocol

Kiek Maverick Protocol(MAV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAV kaina USD valiuta yra 0.0644USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAV į USD kaina?
Dabartinė MAV kaina USD valiuta yra $ 0.0644. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Maverick Protocol rinkos kapitalizacija?
MAV rinkos kapitalizacija yra $ 44.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAV apyvartoje?
MAV apyvartoje yra 689.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAV kaina?
MAV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8216374158381008USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAV kaina?
MAV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0375479861422633USD.
Kokia yra MAV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAV yra $ 3.54MUSD.
Ar MAV kaina šiais metais kils?
MAV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

