Maverick Protocol kaina(MAV)
+0.20%
-5.88%
-18.07%
-18.07%
Maverick Protocol (MAV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0644. Per pastarąsias 24 valandas MAV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06296 iki aukščiausios $ 0.06924 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAV kaina yra $ 0.8216374158381008, o žemiausia – $ 0.0375479861422633.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAV per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -5.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
No.619
34.47%
ETH
Dabartinė Maverick Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 44.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.54M. MAV apyvartoje yra 689.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 128.80M
Stebėkite Maverick Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0040252
|-5.88%
|30 dienų
|$ +0.01118
|+21.00%
|60 dienų
|$ +0.02113
|+48.83%
|90 dienų
|$ +0.01559
|+31.94%
Šiandien MAV užfiksuotas $ -0.0040252 (-5.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01118 (+21.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAV rodiklis pasikeitė $ +0.02113 (+48.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01559 (+31.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Maverick Protocol (MAV) pokyčius?
Peržiūrėkite Maverick Protocol kainų istorijos puslapį dabar.
Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
Maverick Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Maverick Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti MAVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Maverick Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Maverick Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos Maverick Protocol (MAV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Maverick Protocol (MAV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Maverick Protocol prognozes.
Peržiūrėkite Maverick Protocol kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Maverick Protocol (MAV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Maverick Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Maverick Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei Maverick Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
|09-09 17:35:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
|09-09 12:06:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
|09-08 21:13:00
|Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
|09-08 17:25:00
|Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
Suma
1 MAV = 0.0644 USD
-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis