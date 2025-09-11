Matchain (MAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.9867. Per pastarąsias 24 valandas MAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9605 iki aukščiausios $ 1.1276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAT kaina yra $ 6.672668572600626, o žemiausia – $ 0.2476112480740415.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAT per pastarąją valandą pasikeitė +1.21%, per 24 valandas – -6.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Matchain (MAT) rinkos informacija
No.1209
$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M
$ 162.18K
$ 162.18K$ 162.18K
$ 98.67M
$ 98.67M$ 98.67M
8.80M
8.80M 8.80M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
46,712,413.17742489
46,712,413.17742489 46,712,413.17742489
8.79%
BSC
Dabartinė Matchain rinkos kapitalizacija yra $ 8.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 162.18K. MAT apyvartoje yra 8.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 46712413.17742489. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.67M
Matchain (MAT) kainos istorija USD
Stebėkite Matchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.06995
-6.61%
30 dienų
$ +0.4118
+71.62%
60 dienų
$ +0.5467
+124.25%
90 dienų
$ -1.5133
-60.54%
Matchain kainos pokytis šiandien
Šiandien MAT užfiksuotas $ -0.06995 (-6.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Matchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.4118 (+71.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Matchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAT rodiklis pasikeitė $ +0.5467 (+124.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Matchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.5133 (-60.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Matchain (MAT) pokyčius?
Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.
Matchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Matchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Matchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Matchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Matchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Matchain (MAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Matchain (MAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Matchain prognozes.
Supratimas apie Matchain (MAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Matchain (MAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Matchain? Viskas paprasta ir patogu! Matchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.