Matchain logotipas

Matchain kaina(MAT)

1 MAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.9867
$0.9867$0.9867
-6.62%1D
USD
Matchain (MAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:09:02(UTC+8)

Matchain (MAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9605
$ 0.9605$ 0.9605
24 val. žemiausia
$ 1.1276
$ 1.1276$ 1.1276
24 val. aukščiausia

$ 0.9605
$ 0.9605$ 0.9605

$ 1.1276
$ 1.1276$ 1.1276

$ 6.672668572600626
$ 6.672668572600626$ 6.672668572600626

$ 0.2476112480740415
$ 0.2476112480740415$ 0.2476112480740415

+1.21%

-6.61%

+27.67%

+27.67%

Matchain (MAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.9867. Per pastarąsias 24 valandas MAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9605 iki aukščiausios $ 1.1276 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAT kaina yra $ 6.672668572600626, o žemiausia – $ 0.2476112480740415.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAT per pastarąją valandą pasikeitė +1.21%, per 24 valandas – -6.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Matchain (MAT) rinkos informacija

No.1209

$ 8.68M
$ 8.68M$ 8.68M

$ 162.18K
$ 162.18K$ 162.18K

$ 98.67M
$ 98.67M$ 98.67M

8.80M
8.80M 8.80M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

46,712,413.17742489
46,712,413.17742489 46,712,413.17742489

8.79%

BSC

Dabartinė Matchain rinkos kapitalizacija yra $ 8.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 162.18K. MAT apyvartoje yra 8.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 46712413.17742489. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.67M

Matchain (MAT) kainos istorija USD

Stebėkite Matchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.06995-6.61%
30 dienų$ +0.4118+71.62%
60 dienų$ +0.5467+124.25%
90 dienų$ -1.5133-60.54%
Matchain kainos pokytis šiandien

Šiandien MAT užfiksuotas $ -0.06995 (-6.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Matchain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.4118 (+71.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Matchain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAT rodiklis pasikeitė $ +0.5467 (+124.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Matchain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.5133 (-60.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Matchain (MAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Matchain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Matchain (MAT)

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Matchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Matchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Matchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Matchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Matchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Matchain (MAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Matchain (MAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Matchain prognozes.

Peržiūrėkite Matchain kainos prognozę dabar!

Matchain (MAT) Tokenomika

Supratimas apie Matchain (MAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Matchain (MAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Matchain? Viskas paprasta ir patogu! Matchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAT į vietos valiutas

1 Matchain(MAT) į VND
25,965.0105
1 Matchain(MAT) į AUD
A$1.489917
1 Matchain(MAT) į GBP
0.720291
1 Matchain(MAT) į EUR
0.838695
1 Matchain(MAT) į USD
$0.9867
1 Matchain(MAT) į MYR
RM4.163874
1 Matchain(MAT) į TRY
40.740843
1 Matchain(MAT) į JPY
¥145.0449
1 Matchain(MAT) į ARS
ARS$1,405.55415
1 Matchain(MAT) į RUB
83.366283
1 Matchain(MAT) į INR
87.056541
1 Matchain(MAT) į IDR
Rp16,175.407248
1 Matchain(MAT) į KRW
1,372.322094
1 Matchain(MAT) į PHP
56.429373
1 Matchain(MAT) į EGP
￡E.47.489871
1 Matchain(MAT) į BRL
R$5.32818
1 Matchain(MAT) į CAD
C$1.361646
1 Matchain(MAT) į BDT
120.18006
1 Matchain(MAT) į NGN
1,488.229743
1 Matchain(MAT) į COP
$3,869.403252
1 Matchain(MAT) į ZAR
R.17.257383
1 Matchain(MAT) į UAH
40.730976
1 Matchain(MAT) į VES
Bs153.9252
1 Matchain(MAT) į CLP
$948.2187
1 Matchain(MAT) į PKR
Rs280.232667
1 Matchain(MAT) į KZT
531.910236
1 Matchain(MAT) į THB
฿31.367193
1 Matchain(MAT) į TWD
NT$29.956212
1 Matchain(MAT) į AED
د.إ3.621189
1 Matchain(MAT) į CHF
Fr0.779493
1 Matchain(MAT) į HKD
HK$7.676526
1 Matchain(MAT) į AMD
֏377.027937
1 Matchain(MAT) į MAD
.د.م8.909901
1 Matchain(MAT) į MXN
$18.35262
1 Matchain(MAT) į SAR
ريال3.700125
1 Matchain(MAT) į PLN
3.591588
1 Matchain(MAT) į RON
лв4.272411
1 Matchain(MAT) į SEK
kr9.225645
1 Matchain(MAT) į BGN
лв1.647789
1 Matchain(MAT) į HUF
Ft331.659471
1 Matchain(MAT) į CZK
20.582562
1 Matchain(MAT) į KWD
د.ك0.3009435
1 Matchain(MAT) į ILS
3.275844
1 Matchain(MAT) į AOA
Kz902.741697
1 Matchain(MAT) į BHD
.د.ب0.3719859
1 Matchain(MAT) į BMD
$0.9867
1 Matchain(MAT) į DKK
kr6.295146
1 Matchain(MAT) į HNL
L25.861407
1 Matchain(MAT) į MUR
44.954052
1 Matchain(MAT) į NAD
$17.346186
1 Matchain(MAT) į NOK
kr9.797931
1 Matchain(MAT) į NZD
$1.657656
1 Matchain(MAT) į PAB
B/.0.9867
1 Matchain(MAT) į PGK
K4.183608
1 Matchain(MAT) į QAR
ر.ق3.591588
1 Matchain(MAT) į RSD
дин.98.827872

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Matchain

Kiek Matchain(MAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAT kaina USD valiuta yra 0.9867USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAT į USD kaina?
Dabartinė MAT kaina USD valiuta yra $ 0.9867. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Matchain rinkos kapitalizacija?
MAT rinkos kapitalizacija yra $ 8.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAT apyvartoje?
MAT apyvartoje yra 8.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAT kaina?
MAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.672668572600626USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAT kaina?
MAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.2476112480740415USD.
Kokia yra MAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAT yra $ 162.18KUSD.
Ar MAT kaina šiais metais kils?
MAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:09:02(UTC+8)

