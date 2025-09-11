MASS (MASS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008199. Per pastarąsias 24 valandas MASS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007716 iki aukščiausios $ 0.0010195 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MASS kaina yra $ 1.89772986, o žemiausia – $ 0.000402891381281833.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MASS per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – -10.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MASS (MASS) rinkos informacija
No.2913
$ 80.37K
$ 80.37K$ 80.37K
$ 53.99K
$ 53.99K$ 53.99K
$ 169.26K
$ 169.26K$ 169.26K
98.03M
98.03M 98.03M
206,438,400
206,438,400 206,438,400
98,026,147.05229937
98,026,147.05229937 98,026,147.05229937
47.48%
MASS
Dabartinė MASS rinkos kapitalizacija yra $ 80.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.99K. MASS apyvartoje yra 98.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 98026147.05229937. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 169.26K
MASS (MASS) kainos istorija USD
Stebėkite MASS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000092824
-10.17%
30 dienų
$ +0.0003187
+63.58%
60 dienų
$ +0.0004544
+124.32%
90 dienų
$ +0.0006017
+275.75%
MASS kainos pokytis šiandien
Šiandien MASS užfiksuotas $ -0.000092824 (-10.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MASS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0003187 (+63.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MASS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MASS rodiklis pasikeitė $ +0.0004544 (+124.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MASS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0006017 (+275.75%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MASS (MASS) pokyčius?
MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.
MASS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MASS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MASS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MASS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MASS (MASS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MASS (MASS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MASS prognozes.
Supratimas apie MASS (MASS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MASSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MASS (MASS)
Ieškote, kaip nusipirkti MASS? Viskas paprasta ir patogu! MASS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.