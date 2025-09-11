Decentraland kaina(MANA)
Decentraland (MANA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3236. Per pastarąsias 24 valandas MANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3154 iki aukščiausios $ 0.3267 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANA kaina yra $ 5.902317189920042, o žemiausia – $ 0.007883059792220592.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANA per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Decentraland rinkos kapitalizacija yra $ 637.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 624.30K. MANA apyvartoje yra 1.97B vienetų, o bendras kiekis siekia 2193179327.320146. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 709.71M
Stebėkite Decentraland kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Šiandien MANA užfiksuotas $ -0.000292 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0302 (+10.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MANA rodiklis pasikeitė $ +0.0156 (+5.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0631 (+24.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
Decentraland galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Decentraland investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite:
- Patikrinti MANAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Decentraland mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Decentraland, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Decentraland (MANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Decentraland? Viskas paprasta ir patogu! Decentraland lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Išsamesnei Decentraland analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.
