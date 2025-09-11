Daugiau apie MAN

Matrix AI Network logotipas

Matrix AI Network kaina(MAN)

1 MAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00699
+0.57%1D
USD
Matrix AI Network (MAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:08:32(UTC+8)

Matrix AI Network (MAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00675
24 val. žemiausia
$ 0.00749
24 val. aukščiausia

$ 0.00675
$ 0.00749
$ 1.7901400327682495
$ 0.002571595654983904
-2.38%

+0.57%

+3.24%

+3.24%

Matrix AI Network (MAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00699. Per pastarąsias 24 valandas MAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00675 iki aukščiausios $ 0.00749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAN kaina yra $ 1.7901400327682495, o žemiausia – $ 0.002571595654983904.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAN per pastarąją valandą pasikeitė -2.38%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Matrix AI Network (MAN) rinkos informacija

No.1652

$ 3.26M
$ 21.65K
$ 6.99M
466.11M
1,000,000,000
766,106,444.5146078
46.61%

MAN

Dabartinė Matrix AI Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.65K. MAN apyvartoje yra 466.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 766106444.5146078. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.99M

Matrix AI Network (MAN) kainos istorija USD

Stebėkite Matrix AI Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000396+0.57%
30 dienų$ -0.00053-7.05%
60 dienų$ -0.00031-4.25%
90 dienų$ -0.00119-14.55%
Matrix AI Network kainos pokytis šiandien

Šiandien MAN užfiksuotas $ +0.0000396 (+0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Matrix AI Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00053 (-7.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Matrix AI Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAN rodiklis pasikeitė $ -0.00031 (-4.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Matrix AI Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00119 (-14.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Matrix AI Network (MAN) pokyčius?

Peržiūrėkite Matrix AI Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Matrix AI Network (MAN)

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Matrix AI Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Matrix AI Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Matrix AI Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Matrix AI Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Matrix AI Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Matrix AI Network (MAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Matrix AI Network (MAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Matrix AI Network prognozes.

Peržiūrėkite Matrix AI Network kainos prognozę dabar!

Matrix AI Network (MAN) Tokenomika

Supratimas apie Matrix AI Network (MAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Matrix AI Network (MAN)

Ieškote, kaip nusipirkti Matrix AI Network? Viskas paprasta ir patogu! Matrix AI Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAN į vietos valiutas

1 Matrix AI Network(MAN) į VND
183.94185
1 Matrix AI Network(MAN) į AUD
A$0.0105549
1 Matrix AI Network(MAN) į GBP
0.0051027
1 Matrix AI Network(MAN) į EUR
0.0059415
1 Matrix AI Network(MAN) į USD
$0.00699
1 Matrix AI Network(MAN) į MYR
RM0.0294978
1 Matrix AI Network(MAN) į TRY
0.2886171
1 Matrix AI Network(MAN) į JPY
¥1.02753
1 Matrix AI Network(MAN) į ARS
ARS$9.957255
1 Matrix AI Network(MAN) į RUB
0.5905851
1 Matrix AI Network(MAN) į INR
0.6167277
1 Matrix AI Network(MAN) į IDR
Rp114.5901456
1 Matrix AI Network(MAN) į KRW
9.7218318
1 Matrix AI Network(MAN) į PHP
0.3997581
1 Matrix AI Network(MAN) į EGP
￡E.0.3364287
1 Matrix AI Network(MAN) į BRL
R$0.037746
1 Matrix AI Network(MAN) į CAD
C$0.0096462
1 Matrix AI Network(MAN) į BDT
0.851382
1 Matrix AI Network(MAN) į NGN
10.5429471
1 Matrix AI Network(MAN) į COP
$27.4117044
1 Matrix AI Network(MAN) į ZAR
R.0.1222551
1 Matrix AI Network(MAN) į UAH
0.2885472
1 Matrix AI Network(MAN) į VES
Bs1.09044
1 Matrix AI Network(MAN) į CLP
$6.71739
1 Matrix AI Network(MAN) į PKR
Rs1.9852299
1 Matrix AI Network(MAN) į KZT
3.7681692
1 Matrix AI Network(MAN) į THB
฿0.2222121
1 Matrix AI Network(MAN) į TWD
NT$0.2122164
1 Matrix AI Network(MAN) į AED
د.إ0.0256533
1 Matrix AI Network(MAN) į CHF
Fr0.0055221
1 Matrix AI Network(MAN) į HKD
HK$0.0543822
1 Matrix AI Network(MAN) į AMD
֏2.6709489
1 Matrix AI Network(MAN) į MAD
.د.م0.0631197
1 Matrix AI Network(MAN) į MXN
$0.130014
1 Matrix AI Network(MAN) į SAR
ريال0.0262125
1 Matrix AI Network(MAN) į PLN
0.0254436
1 Matrix AI Network(MAN) į RON
лв0.0302667
1 Matrix AI Network(MAN) į SEK
kr0.0653565
1 Matrix AI Network(MAN) į BGN
лв0.0116733
1 Matrix AI Network(MAN) į HUF
Ft2.3495487
1 Matrix AI Network(MAN) į CZK
0.1458114
1 Matrix AI Network(MAN) į KWD
د.ك0.00213195
1 Matrix AI Network(MAN) į ILS
0.0232068
1 Matrix AI Network(MAN) į AOA
Kz6.3952209
1 Matrix AI Network(MAN) į BHD
.د.ب0.00263523
1 Matrix AI Network(MAN) į BMD
$0.00699
1 Matrix AI Network(MAN) į DKK
kr0.0445962
1 Matrix AI Network(MAN) į HNL
L0.1832079
1 Matrix AI Network(MAN) į MUR
0.3184644
1 Matrix AI Network(MAN) į NAD
$0.1228842
1 Matrix AI Network(MAN) į NOK
kr0.0694107
1 Matrix AI Network(MAN) į NZD
$0.0117432
1 Matrix AI Network(MAN) į PAB
B/.0.00699
1 Matrix AI Network(MAN) į PGK
K0.0296376
1 Matrix AI Network(MAN) į QAR
ر.ق0.0254436
1 Matrix AI Network(MAN) į RSD
дин.0.7001184

Matrix AI Network išteklius

Išsamesnei Matrix AI Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Matrix AI Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Matrix AI Network

Kiek Matrix AI Network(MAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAN kaina USD valiuta yra 0.00699USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAN į USD kaina?
Dabartinė MAN kaina USD valiuta yra $ 0.00699. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Matrix AI Network rinkos kapitalizacija?
MAN rinkos kapitalizacija yra $ 3.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAN apyvartoje?
MAN apyvartoje yra 466.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAN kaina?
MAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.7901400327682495USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAN kaina?
MAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002571595654983904USD.
Kokia yra MAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAN yra $ 21.65KUSD.
Ar MAN kaina šiais metais kils?
MAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
$0.00699
