Matrix AI Network (MAN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00699. Per pastarąsias 24 valandas MAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00675 iki aukščiausios $ 0.00749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAN kaina yra $ 1.7901400327682495, o žemiausia – $ 0.002571595654983904.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAN per pastarąją valandą pasikeitė -2.38%, per 24 valandas – +0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Matrix AI Network (MAN) rinkos informacija
No.1652
$ 3.26M
$ 21.65K
$ 6.99M
466.11M
1,000,000,000
766,106,444.5146078
46.61%
MAN
Dabartinė Matrix AI Network rinkos kapitalizacija yra $ 3.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.65K. MAN apyvartoje yra 466.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 766106444.5146078. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.99M
Matrix AI Network (MAN) kainos istorija USD
Stebėkite Matrix AI Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000396
+0.57%
30 dienų
$ -0.00053
-7.05%
60 dienų
$ -0.00031
-4.25%
90 dienų
$ -0.00119
-14.55%
Matrix AI Network kainos pokytis šiandien
Šiandien MAN užfiksuotas $ +0.0000396 (+0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Matrix AI Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00053 (-7.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Matrix AI Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAN rodiklis pasikeitė $ -0.00031 (-4.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Matrix AI Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00119 (-14.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Matrix AI Network (MAN) pokyčius?
The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.
Matrix AI Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Matrix AI Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MANstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Matrix AI Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Matrix AI Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Matrix AI Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Matrix AI Network (MAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Matrix AI Network (MAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Matrix AI Network prognozes.
Supratimas apie Matrix AI Network (MAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Matrix AI Network (MAN)
Ieškote, kaip nusipirkti Matrix AI Network? Viskas paprasta ir patogu! Matrix AI Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.