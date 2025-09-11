Daugiau apie MAIV

MAIV logotipas

MAIV kaina(MAIV)

1 MAIV į USD – tiesioginė kaina:

$0.0021235
$0.0021235$0.0021235
+1.60%1D
USD
MAIV (MAIV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:28:21(UTC+8)

MAIV (MAIV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0020255
$ 0.0020255$ 0.0020255
24 val. žemiausia
$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023
24 val. aukščiausia

$ 0.0020255
$ 0.0020255$ 0.0020255

$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023

$ 0.004111712265403345
$ 0.004111712265403345$ 0.004111712265403345

$ 0.000157448218301527
$ 0.000157448218301527$ 0.000157448218301527

0.00%

+1.60%

-15.88%

-15.88%

MAIV (MAIV) realiojo laiko kaina yra $ 0.0021235. Per pastarąsias 24 valandas MAIV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0020255 iki aukščiausios $ 0.0023 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAIV kaina yra $ 0.004111712265403345, o žemiausia – $ 0.000157448218301527.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAIV per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAIV (MAIV) rinkos informacija

No.1640

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 15.44K
$ 15.44K$ 15.44K

$ 21.24M
$ 21.24M$ 21.24M

1.39B
1.39B 1.39B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

13.89%

ETH

Dabartinė MAIV rinkos kapitalizacija yra $ 2.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.44K. MAIV apyvartoje yra 1.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.24M

MAIV (MAIV) kainos istorija USD

Stebėkite MAIV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000033441+1.60%
30 dienų$ +0.0005889+38.37%
60 dienų$ +0.0005927+38.71%
90 dienų$ -0.0008685-29.03%
MAIV kainos pokytis šiandien

Šiandien MAIV užfiksuotas $ +0.000033441 (+1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MAIV 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0005889 (+38.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MAIV 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAIV rodiklis pasikeitė $ +0.0005927 (+38.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MAIV 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0008685 (-29.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MAIV (MAIV) pokyčius?

Peržiūrėkite MAIV kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MAIV (MAIV)

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

MAIV galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MAIV investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MAIVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MAIV mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MAIV, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MAIV kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAIV (MAIV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAIV (MAIV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAIV prognozes.

Peržiūrėkite MAIV kainos prognozę dabar!

MAIV (MAIV) Tokenomika

Supratimas apie MAIV (MAIV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAIVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MAIV (MAIV)

Ieškote, kaip nusipirkti MAIV? Viskas paprasta ir patogu! MAIV lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAIV į vietos valiutas

1 MAIV(MAIV) į VND
55.8799025
1 MAIV(MAIV) į AUD
A$0.003206485
1 MAIV(MAIV) į GBP
0.001550155
1 MAIV(MAIV) į EUR
0.001804975
1 MAIV(MAIV) į USD
$0.0021235
1 MAIV(MAIV) į MYR
RM0.00896117
1 MAIV(MAIV) į TRY
0.08765808
1 MAIV(MAIV) į JPY
¥0.3121545
1 MAIV(MAIV) į ARS
ARS$3.02492575
1 MAIV(MAIV) į RUB
0.17943575
1 MAIV(MAIV) į INR
0.18712282
1 MAIV(MAIV) į IDR
Rp34.81146984
1 MAIV(MAIV) į KRW
2.95340627
1 MAIV(MAIV) į PHP
0.121485435
1 MAIV(MAIV) į EGP
￡E.0.10214035
1 MAIV(MAIV) į BRL
R$0.0114669
1 MAIV(MAIV) į CAD
C$0.00293043
1 MAIV(MAIV) į BDT
0.2586423
1 MAIV(MAIV) į NGN
3.202853815
1 MAIV(MAIV) į COP
$8.32743266
1 MAIV(MAIV) į ZAR
R.0.037140015
1 MAIV(MAIV) į UAH
0.08765808
1 MAIV(MAIV) į VES
Bs0.331266
1 MAIV(MAIV) į CLP
$2.0406835
1 MAIV(MAIV) į PKR
Rs0.603095235
1 MAIV(MAIV) į KZT
1.14473638
1 MAIV(MAIV) į THB
฿0.067506065
1 MAIV(MAIV) į TWD
NT$0.064448225
1 MAIV(MAIV) į AED
د.إ0.007793245
1 MAIV(MAIV) į CHF
Fr0.001677565
1 MAIV(MAIV) į HKD
HK$0.01652083
1 MAIV(MAIV) į AMD
֏0.811410585
1 MAIV(MAIV) į MAD
.د.م0.019175205
1 MAIV(MAIV) į MXN
$0.039475865
1 MAIV(MAIV) į SAR
ريال0.007963125
1 MAIV(MAIV) į PLN
0.00772954
1 MAIV(MAIV) į RON
лв0.009194755
1 MAIV(MAIV) į SEK
kr0.019854725
1 MAIV(MAIV) į BGN
лв0.003546245
1 MAIV(MAIV) į HUF
Ft0.71353847
1 MAIV(MAIV) į CZK
0.04429621
1 MAIV(MAIV) į KWD
د.ك0.0006476675
1 MAIV(MAIV) į ILS
0.00705002
1 MAIV(MAIV) į AOA
Kz1.942811385
1 MAIV(MAIV) į BHD
.د.ب0.0008005595
1 MAIV(MAIV) į BMD
$0.0021235
1 MAIV(MAIV) į DKK
kr0.01354793
1 MAIV(MAIV) į HNL
L0.055656935
1 MAIV(MAIV) į MUR
0.09661925
1 MAIV(MAIV) į NAD
$0.03733113
1 MAIV(MAIV) į NOK
kr0.021086355
1 MAIV(MAIV) į NZD
$0.00356748
1 MAIV(MAIV) į PAB
B/.0.0021235
1 MAIV(MAIV) į PGK
K0.00900364
1 MAIV(MAIV) į QAR
ر.ق0.00772954
1 MAIV(MAIV) į RSD
дин.0.212668525

MAIV išteklius

Išsamesnei MAIV analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MAIV svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAIV

Kiek MAIV(MAIV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAIV kaina USD valiuta yra 0.0021235USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAIV į USD kaina?
Dabartinė MAIV kaina USD valiuta yra $ 0.0021235. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAIV rinkos kapitalizacija?
MAIV rinkos kapitalizacija yra $ 2.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAIV apyvartoje?
MAIV apyvartoje yra 1.39BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAIV kaina?
MAIV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.004111712265403345USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAIV kaina?
MAIV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000157448218301527USD.
Kokia yra MAIV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAIV yra $ 15.44KUSD.
Ar MAIV kaina šiais metais kils?
MAIV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAIV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:28:21(UTC+8)

MAIV (MAIV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

