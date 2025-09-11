LUKSO (LYX) realiojo laiko kaina yra $ 0.932. Per pastarąsias 24 valandas LYX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.905 iki aukščiausios $ 0.947 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LYX kaina yra $ 11.614818376214712, o žemiausia – $ 0.5508968765168473.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LYX per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LUKSO (LYX) rinkos informacija
No.784
$ 28.46M
$ 28.46M$ 28.46M
$ 111.65K
$ 111.65K$ 111.65K
$ 39.25M
$ 39.25M$ 39.25M
30.54M
30.54M 30.54M
42,115,181.93
42,115,181.93 42,115,181.93
LYX
Dabartinė LUKSO rinkos kapitalizacija yra $ 28.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 111.65K. LYX apyvartoje yra 30.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 42115181.93. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.25M
LUKSO (LYX) kainos istorija USD
Stebėkite LUKSO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00093
+0.10%
30 dienų
$ -0.195
-17.31%
60 dienų
$ +0.254
+37.46%
90 dienų
$ +0.1
+12.01%
LUKSO kainos pokytis šiandien
Šiandien LYX užfiksuotas $ +0.00093 (+0.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LUKSO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.195 (-17.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LUKSO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LYX rodiklis pasikeitė $ +0.254 (+37.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LUKSO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1 (+12.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LUKSO (LYX) pokyčius?
Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry.
Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.
LUKSO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LUKSO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LYXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LUKSO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LUKSO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LUKSO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LUKSO (LYX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LUKSO (LYX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LUKSO prognozes.
Supratimas apie LUKSO (LYX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LYXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LUKSO (LYX)
Ieškote, kaip nusipirkti LUKSO? Viskas paprasta ir patogu! LUKSO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.