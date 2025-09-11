Lumia (LUMIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3397. Per pastarąsias 24 valandas LUMIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3288 iki aukščiausios $ 0.3417 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUMIA kaina yra $ 2.59516770698109, o žemiausia – $ 0.1949649620411284.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUMIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lumia (LUMIA) rinkos informacija
No.620
$ 44.60M
$ 44.60M$ 44.60M
$ 96.88K
$ 96.88K$ 96.88K
$ 81.15M
$ 81.15M$ 81.15M
131.29M
131.29M 131.29M
238,888,888
238,888,888 238,888,888
238,888,888
238,888,888 238,888,888
54.95%
ETH
Dabartinė Lumia rinkos kapitalizacija yra $ 44.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.88K. LUMIA apyvartoje yra 131.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 238888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.15M
Lumia (LUMIA) kainos istorija USD
Stebėkite Lumia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001466
-0.43%
30 dienų
$ +0.0088
+2.65%
60 dienų
$ +0.0324
+10.54%
90 dienų
$ +0.1032
+43.63%
Lumia kainos pokytis šiandien
Šiandien LUMIA užfiksuotas $ -0.001466 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lumia 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0088 (+2.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lumia 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUMIA rodiklis pasikeitė $ +0.0324 (+10.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lumia 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1032 (+43.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lumia (LUMIA) pokyčius?
Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.
Lumia galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lumia investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lumia, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lumia kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lumia (LUMIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lumia (LUMIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lumia prognozes.
Supratimas apie Lumia (LUMIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUMIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lumia (LUMIA)
Ieškote, kaip nusipirkti Lumia? Viskas paprasta ir patogu! Lumia lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.