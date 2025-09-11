Daugiau apie LUMIA

Lumia (LUMIA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:07:41(UTC+8)

Lumia (LUMIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3288
$ 0.3288$ 0.3288
24 val. žemiausia
$ 0.3417
$ 0.3417$ 0.3417
24 val. aukščiausia

$ 0.3288
$ 0.3288$ 0.3288

$ 0.3417
$ 0.3417$ 0.3417

$ 2.59516770698109
$ 2.59516770698109$ 2.59516770698109

$ 0.1949649620411284
$ 0.1949649620411284$ 0.1949649620411284

-0.42%

-0.43%

+13.53%

+13.53%

Lumia (LUMIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.3397. Per pastarąsias 24 valandas LUMIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3288 iki aukščiausios $ 0.3417 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUMIA kaina yra $ 2.59516770698109, o žemiausia – $ 0.1949649620411284.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUMIA per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lumia (LUMIA) rinkos informacija

No.620

$ 44.60M
$ 44.60M$ 44.60M

$ 96.88K
$ 96.88K$ 96.88K

$ 81.15M
$ 81.15M$ 81.15M

131.29M
131.29M 131.29M

238,888,888
238,888,888 238,888,888

238,888,888
238,888,888 238,888,888

54.95%

ETH

Dabartinė Lumia rinkos kapitalizacija yra $ 44.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 96.88K. LUMIA apyvartoje yra 131.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 238888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.15M

Lumia (LUMIA) kainos istorija USD

Stebėkite Lumia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001466-0.43%
30 dienų$ +0.0088+2.65%
60 dienų$ +0.0324+10.54%
90 dienų$ +0.1032+43.63%
Lumia kainos pokytis šiandien

Šiandien LUMIA užfiksuotas $ -0.001466 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lumia 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0088 (+2.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lumia 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUMIA rodiklis pasikeitė $ +0.0324 (+10.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lumia 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1032 (+43.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lumia (LUMIA) pokyčius?

Peržiūrėkite Lumia kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lumia (LUMIA)

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Lumia galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lumia investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUMIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lumia mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lumia, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lumia kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lumia (LUMIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lumia (LUMIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lumia prognozes.

Peržiūrėkite Lumia kainos prognozę dabar!

Lumia (LUMIA) Tokenomika

Supratimas apie Lumia (LUMIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Kaip pirkti Lumia (LUMIA)

Ieškote, kaip nusipirkti Lumia? Viskas paprasta ir patogu! Lumia lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUMIA į vietos valiutas

1 Lumia(LUMIA) į VND
8,939.2055
1 Lumia(LUMIA) į AUD
A$0.512947
1 Lumia(LUMIA) į GBP
0.247981
1 Lumia(LUMIA) į EUR
0.288745
1 Lumia(LUMIA) į USD
$0.3397
1 Lumia(LUMIA) į MYR
RM1.433534
1 Lumia(LUMIA) į TRY
14.019419
1 Lumia(LUMIA) į JPY
¥49.9359
1 Lumia(LUMIA) į ARS
ARS$483.90265
1 Lumia(LUMIA) į RUB
28.701253
1 Lumia(LUMIA) į INR
29.971731
1 Lumia(LUMIA) į IDR
Rp5,568.851568
1 Lumia(LUMIA) į KRW
472.461554
1 Lumia(LUMIA) į PHP
19.424046
1 Lumia(LUMIA) į EGP
￡E.16.342967
1 Lumia(LUMIA) į BRL
R$1.83438
1 Lumia(LUMIA) į CAD
C$0.468786
1 Lumia(LUMIA) į BDT
41.37546
1 Lumia(LUMIA) į NGN
512.366113
1 Lumia(LUMIA) į COP
$1,332.153932
1 Lumia(LUMIA) į ZAR
R.5.941353
1 Lumia(LUMIA) į UAH
14.022816
1 Lumia(LUMIA) į VES
Bs52.9932
1 Lumia(LUMIA) į CLP
$326.4517
1 Lumia(LUMIA) į PKR
Rs96.478197
1 Lumia(LUMIA) į KZT
183.125476
1 Lumia(LUMIA) į THB
฿10.799063
1 Lumia(LUMIA) į TWD
NT$10.309895
1 Lumia(LUMIA) į AED
د.إ1.246699
1 Lumia(LUMIA) į CHF
Fr0.268363
1 Lumia(LUMIA) į HKD
HK$2.642866
1 Lumia(LUMIA) į AMD
֏129.802767
1 Lumia(LUMIA) į MAD
.د.م3.067491
1 Lumia(LUMIA) į MXN
$6.31842
1 Lumia(LUMIA) į SAR
ريال1.273875
1 Lumia(LUMIA) į PLN
1.236508
1 Lumia(LUMIA) į RON
лв1.470901
1 Lumia(LUMIA) į SEK
kr3.176195
1 Lumia(LUMIA) į BGN
лв0.567299
1 Lumia(LUMIA) į HUF
Ft114.183361
1 Lumia(LUMIA) į CZK
7.086142
1 Lumia(LUMIA) į KWD
د.ك0.1036085
1 Lumia(LUMIA) į ILS
1.127804
1 Lumia(LUMIA) į AOA
Kz310.794927
1 Lumia(LUMIA) į BHD
.د.ب0.1280669
1 Lumia(LUMIA) į BMD
$0.3397
1 Lumia(LUMIA) į DKK
kr2.167286
1 Lumia(LUMIA) į HNL
L8.903537
1 Lumia(LUMIA) į MUR
15.476732
1 Lumia(LUMIA) į NAD
$5.971926
1 Lumia(LUMIA) į NOK
kr3.373221
1 Lumia(LUMIA) į NZD
$0.570696
1 Lumia(LUMIA) į PAB
B/.0.3397
1 Lumia(LUMIA) į PGK
K1.440328
1 Lumia(LUMIA) į QAR
ر.ق1.236508
1 Lumia(LUMIA) į RSD
дин.34.024352

Lumia išteklius

Išsamesnei Lumia analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lumia svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lumia

Kiek Lumia(LUMIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUMIA kaina USD valiuta yra 0.3397USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUMIA į USD kaina?
Dabartinė LUMIA kaina USD valiuta yra $ 0.3397. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lumia rinkos kapitalizacija?
LUMIA rinkos kapitalizacija yra $ 44.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUMIA apyvartoje?
LUMIA apyvartoje yra 131.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUMIA kaina?
LUMIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.59516770698109USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUMIA kaina?
LUMIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1949649620411284USD.
Kokia yra LUMIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUMIA yra $ 96.88KUSD.
Ar LUMIA kaina šiais metais kils?
LUMIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUMIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:07:41(UTC+8)

Lumia (LUMIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

