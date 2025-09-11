Daugiau apie LUM

LUM Kainos informacija

LUM Tokenomika

LUM Kainų prognozė

LUM Istorija

LUM pirkimo vadovas

LUMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LUM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

luminous logotipas

luminous kaina(LUM)

1 LUM į USD – tiesioginė kaina:

$1.1964
$1.1964$1.1964
+2.22%1D
USD
luminous (LUM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:02(UTC+8)

luminous (LUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.0571
$ 1.0571$ 1.0571
24 val. žemiausia
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 val. aukščiausia

$ 1.0571
$ 1.0571$ 1.0571

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 81.5117690653663
$ 81.5117690653663$ 81.5117690653663

$ 0.5026041605344241
$ 0.5026041605344241$ 0.5026041605344241

-0.12%

+2.22%

-18.76%

-18.76%

luminous (LUM) realiojo laiko kaina yra $ 1.1964. Per pastarąsias 24 valandas LUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0571 iki aukščiausios $ 1.3 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUM kaina yra $ 81.5117690653663, o žemiausia – $ 0.5026041605344241.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUM per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +2.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

luminous (LUM) rinkos informacija

No.4334

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.36K
$ 60.36K$ 60.36K

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė luminous rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.36K. LUM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.20M

luminous (LUM) kainos istorija USD

Stebėkite luminous kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.025983+2.22%
30 dienų$ -1.1427-48.86%
60 dienų$ -0.1431-10.69%
90 dienų$ -0.4829-28.76%
luminous kainos pokytis šiandien

Šiandien LUM užfiksuotas $ +0.025983 (+2.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

luminous 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.1427 (-48.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

luminous 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUM rodiklis pasikeitė $ -0.1431 (-10.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

luminous 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.4829 (-28.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir luminous (LUM) pokyčius?

Peržiūrėkite luminous kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra luminous (LUM)

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

luminous galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų luminous investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie luminous mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti luminous, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

luminous kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos luminous (LUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų luminous (LUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes luminous prognozes.

Peržiūrėkite luminous kainos prognozę dabar!

luminous (LUM) Tokenomika

Supratimas apie luminous (LUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti luminous (LUM)

Ieškote, kaip nusipirkti luminous? Viskas paprasta ir patogu! luminous lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUM į vietos valiutas

1 luminous(LUM) į VND
31,483.266
1 luminous(LUM) į AUD
A$1.806564
1 luminous(LUM) į GBP
0.873372
1 luminous(LUM) į EUR
1.01694
1 luminous(LUM) į USD
$1.1964
1 luminous(LUM) į MYR
RM5.048808
1 luminous(LUM) į TRY
49.387392
1 luminous(LUM) į JPY
¥175.8708
1 luminous(LUM) į ARS
ARS$1,704.2718
1 luminous(LUM) į RUB
101.0958
1 luminous(LUM) į INR
105.426768
1 luminous(LUM) į IDR
Rp19,613.111616
1 luminous(LUM) į KRW
1,663.977048
1 luminous(LUM) į PHP
68.446044
1 luminous(LUM) į EGP
￡E.57.54684
1 luminous(LUM) į BRL
R$6.46056
1 luminous(LUM) į CAD
C$1.651032
1 luminous(LUM) į BDT
145.72152
1 luminous(LUM) į NGN
1,804.518156
1 luminous(LUM) į COP
$4,691.754384
1 luminous(LUM) į ZAR
R.20.925036
1 luminous(LUM) į UAH
49.387392
1 luminous(LUM) į VES
Bs186.6384
1 luminous(LUM) į CLP
$1,149.7404
1 luminous(LUM) į PKR
Rs339.789564
1 luminous(LUM) į KZT
644.955312
1 luminous(LUM) į THB
฿38.033556
1 luminous(LUM) į TWD
NT$36.31074
1 luminous(LUM) į AED
د.إ4.390788
1 luminous(LUM) į CHF
Fr0.945156
1 luminous(LUM) į HKD
HK$9.307992
1 luminous(LUM) į AMD
֏457.156404
1 luminous(LUM) į MAD
.د.م10.803492
1 luminous(LUM) į MXN
$22.241076
1 luminous(LUM) į SAR
ريال4.4865
1 luminous(LUM) į PLN
4.354896
1 luminous(LUM) į RON
лв5.180412
1 luminous(LUM) į SEK
kr11.18634
1 luminous(LUM) į BGN
лв1.997988
1 luminous(LUM) į HUF
Ft402.014328
1 luminous(LUM) į CZK
24.956904
1 luminous(LUM) į KWD
د.ك0.364902
1 luminous(LUM) į ILS
3.972048
1 luminous(LUM) į AOA
Kz1,094.598324
1 luminous(LUM) į BHD
.د.ب0.4510428
1 luminous(LUM) į BMD
$1.1964
1 luminous(LUM) į DKK
kr7.633032
1 luminous(LUM) į HNL
L31.357644
1 luminous(LUM) į MUR
54.4362
1 luminous(LUM) į NAD
$21.032712
1 luminous(LUM) į NOK
kr11.880252
1 luminous(LUM) į NZD
$2.009952
1 luminous(LUM) į PAB
B/.1.1964
1 luminous(LUM) į PGK
K5.072736
1 luminous(LUM) į QAR
ر.ق4.354896
1 luminous(LUM) į RSD
дин.119.81946

luminous išteklius

Išsamesnei luminous analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie luminous

Kiek luminous(LUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUM kaina USD valiuta yra 1.1964USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUM į USD kaina?
Dabartinė LUM kaina USD valiuta yra $ 1.1964. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra luminous rinkos kapitalizacija?
LUM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUM apyvartoje?
LUM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUM kaina?
LUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 81.5117690653663USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUM kaina?
LUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5026041605344241USD.
Kokia yra LUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUM yra $ 60.36KUSD.
Ar LUM kaina šiais metais kils?
LUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:02(UTC+8)

luminous (LUM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LUM-į-USD skaičiuoklė

Suma

LUM
LUM
USD
USD

1 LUM = 1.1963 USD

Prekiauti LUM

LUMUSDT
$1.1964
$1.1964$1.1964
+2.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis