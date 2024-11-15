LUM

$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

VardasLUM

ReitingasNo.4421

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,000,000

Bendra pasiūla1,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas81.5117690653663,2024-11-15

Mažiausia kaina0.5026041605344241,2025-04-09

Vieša blokų grandinėBASE

Įvadas$LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...