LUFFY (LUFFY) realiojo laiko kaina yra $ 0.000041. Per pastarąsias 24 valandas LUFFY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000035 iki aukščiausios $ 0.00004122 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUFFY kaina yra $ 0.000331926892292076, o žemiausia – $ 0.00000000018032523.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUFFY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +10.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LUFFY (LUFFY) rinkos informacija
No.7266
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 161.88
$ 161.88$ 161.88
$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė LUFFY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 161.88. LUFFY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.10M
LUFFY (LUFFY) kainos istorija USD
Stebėkite LUFFY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000039697
+10.72%
30 dienų
$ +0.00000412
+11.17%
60 dienų
$ +0.00000124
+3.11%
90 dienų
$ -0.00000747
-15.42%
LUFFY kainos pokytis šiandien
Šiandien LUFFY užfiksuotas $ +0.0000039697 (+10.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LUFFY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000412 (+11.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LUFFY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUFFY rodiklis pasikeitė $ +0.00000124 (+3.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LUFFY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000747 (-15.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LUFFY (LUFFY) pokyčius?
Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists.
Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens".
Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized.
"Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team
LUFFY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LUFFY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LUFFY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LUFFY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LUFFY (LUFFY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LUFFY (LUFFY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LUFFY prognozes.
Supratimas apie LUFFY (LUFFY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUFFYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LUFFY (LUFFY)
Ieškote, kaip nusipirkti LUFFY? Viskas paprasta ir patogu! LUFFY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.