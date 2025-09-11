Laqira Protocol (LQR) realiojo laiko kaina yra $ 0.07945. Per pastarąsias 24 valandas LQR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07771 iki aukščiausios $ 0.08138 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LQR kaina yra $ 0.518643993636471, o žemiausia – $ 0.003177412953362381.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LQR per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Laqira Protocol (LQR) rinkos informacija
Dabartinė Laqira Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 7.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.66K. LQR apyvartoje yra 88.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.63M
Laqira Protocol (LQR) kainos istorija USD
Stebėkite Laqira Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006569
-0.82%
30 dienų
$ -0.01189
-13.02%
60 dienų
$ +0.0057
+7.72%
90 dienų
$ +0.00355
+4.67%
Laqira Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien LQR užfiksuotas $ -0.0006569 (-0.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Laqira Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01189 (-13.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Laqira Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LQR rodiklis pasikeitė $ +0.0057 (+7.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Laqira Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00355 (+4.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Laqira Protocol (LQR) pokyčius?
Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.
Laqira Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Laqira Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LQRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Laqira Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Laqira Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Laqira Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Laqira Protocol (LQR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Laqira Protocol (LQR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Laqira Protocol prognozes.
Supratimas apie Laqira Protocol (LQR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LQRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Laqira Protocol (LQR)
Ieškote, kaip nusipirkti Laqira Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Laqira Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.