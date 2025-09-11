Daugiau apie LQR

Laqira Protocol kaina(LQR)

1 LQR į USD – tiesioginė kaina:

Laqira Protocol (LQR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:26:33(UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.74%

-0.82%

-9.12%

-9.12%

Laqira Protocol (LQR) realiojo laiko kaina yra $ 0.07945. Per pastarąsias 24 valandas LQR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07771 iki aukščiausios $ 0.08138 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LQR kaina yra $ 0.518643993636471, o žemiausia – $ 0.003177412953362381.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LQR per pastarąją valandą pasikeitė +0.74%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Laqira Protocol (LQR) rinkos informacija

No.1305

BSC

Dabartinė Laqira Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 7.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.66K. LQR apyvartoje yra 88.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 198.63M

Laqira Protocol (LQR) kainos istorija USD

Stebėkite Laqira Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006569-0.82%
30 dienų$ -0.01189-13.02%
60 dienų$ +0.0057+7.72%
90 dienų$ +0.00355+4.67%
Laqira Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien LQR užfiksuotas $ -0.0006569 (-0.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Laqira Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01189 (-13.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Laqira Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LQR rodiklis pasikeitė $ +0.0057 (+7.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Laqira Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00355 (+4.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Laqira Protocol (LQR) pokyčius?

Peržiūrėkite Laqira Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Laqira Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LQRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Laqira Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Laqira Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Laqira Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Laqira Protocol (LQR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Laqira Protocol (LQR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Laqira Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Laqira Protocol kainos prognozę dabar!

Laqira Protocol (LQR) Tokenomika

Supratimas apie Laqira Protocol (LQR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LQRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Laqira Protocol (LQR)

Ieškote, kaip nusipirkti Laqira Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Laqira Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LQR į vietos valiutas

Laqira Protocol išteklius

Išsamesnei Laqira Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Laqira Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Laqira Protocol

Kiek Laqira Protocol(LQR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LQR kaina USD valiuta yra 0.07945USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LQR į USD kaina?
Dabartinė LQR kaina USD valiuta yra $ 0.07945. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Laqira Protocol rinkos kapitalizacija?
LQR rinkos kapitalizacija yra $ 7.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LQR apyvartoje?
LQR apyvartoje yra 88.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LQR kaina?
LQR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.518643993636471USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LQR kaina?
LQR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003177412953362381USD.
Kokia yra LQR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LQR yra $ 87.66KUSD.
Ar LQR kaina šiais metais kils?
LQR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LQR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:26:33(UTC+8)

