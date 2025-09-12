Laqira Protocol (LQR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Laqira Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LQR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Laqira Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Laqira Protocol kainos prognozė
$0.08166
+1.73%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:24:03(UTC+8)

Laqira Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Laqira Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08166 prekybos kainą 2025 m.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Laqira Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.085743 prekybos kainą 2026 m.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LQR ateities kaina yra $ 0.090030 su 10.25% augimo norma.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LQR ateities kaina yra $ 0.094531 su 15.76% augimo norma.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LQR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.099258, o augimo norma – 21.55%.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LQR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.104221, o augimo norma – 27.63%.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Laqira Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.169765 prekybos kainą.

Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Laqira Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.276529 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08166
    0.00%
  • 2026
    $ 0.085743
    5.00%
  • 2027
    $ 0.090030
    10.25%
  • 2028
    $ 0.094531
    15.76%
  • 2029
    $ 0.099258
    21.55%
  • 2030
    $ 0.104221
    27.63%
  • 2031
    $ 0.109432
    34.01%
  • 2032
    $ 0.114903
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.120649
    47.75%
  • 2034
    $ 0.126681
    55.13%
  • 2035
    $ 0.133015
    62.89%
  • 2036
    $ 0.139666
    71.03%
  • 2037
    $ 0.146649
    79.59%
  • 2038
    $ 0.153982
    88.56%
  • 2039
    $ 0.161681
    97.99%
  • 2040
    $ 0.169765
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Laqira Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.08166
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.081671
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.081738
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.081995
    0.41%
Laqira Protocol (LQR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LQR kaina yra $0.08166. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Laqira Protocol (LQR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LQR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.081671. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Laqira Protocol (LQR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LQR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.081738. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Laqira Protocol (LQR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LQR kaina yra $0.081995. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Laqira Protocol kainų statistika

$ 0.08166
+1.73%

$ 7.24M
88.62M
$ 94.46K
--

Naujausia LQR kaina yra $ 0.08166. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.73%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 94.46K.
Be to, LQR turi 88.62M apyvartą ir $ 7.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Laqira Protocol (LQR)

Bandote įsigyti LQR? Dabar galite LQR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Laqira Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LQR dabar

Laqira Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Laqira Protocol, dabartinė Laqira Protocol kaina yra 0.08167USD. Apyvartinė Laqira Protocol (LQR) pasiūla yra 0.00 LQR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001500
    $ 0.08194
    $ 0.08001
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.006889
    $ 0.09247
    $ 0.066
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.014309
    $ 0.099
    $ 0.066
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Laqira Protocol kaina pasikeitė $0.001500, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Laqira Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.09247 ir žemiausia $0.066. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo LQR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Laqira Protocol įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.014309 vertę. Tai rodo, kad LQR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Laqira Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LQR kainų istoriją

Kaip veikia Laqira Protocol (LQR) kainų prognozės modulis?

Laqira Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LQR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Laqira Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LQR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Laqira Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LQR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LQR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Laqira Protocol potencialą.

Kodėl LQR kainų prognozė yra svarbi?

LQR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LQR dabar?
Pagal jūsų prognozes, LQR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LQR kainų prognozė?
Remiantis Laqira Protocol (LQR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LQR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LQR 2026 m.?
1 vieneto Laqira Protocol (LQR) kaina šiandien yra $0.08166. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LQR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LQR kaina 2027 m.?
Laqira Protocol (LQR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LQR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LQR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Laqira Protocol (LQR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LQR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Laqira Protocol (LQR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LQR 2030 m.?
1 vieneto Laqira Protocol (LQR) kaina šiandien yra $0.08166. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LQR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LQR kainų prognozė 2040 metams?
Laqira Protocol (LQR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LQR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:24:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.