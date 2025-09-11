Daugiau apie LPT

Livepeer logotipas

Livepeer kaina(LPT)

1 LPT į USD – tiesioginė kaina:

$7.123
$7.123$7.123
+0.09%1D
USD
Livepeer (LPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:26:25(UTC+8)

Livepeer (LPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 6.947
$ 6.947$ 6.947
24 val. žemiausia
$ 7.2
$ 7.2$ 7.2
24 val. aukščiausia

$ 6.947
$ 6.947$ 6.947

$ 7.2
$ 7.2$ 7.2

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

+0.18%

+0.09%

+2.65%

+2.65%

Livepeer (LPT) realiojo laiko kaina yra $ 7.123. Per pastarąsias 24 valandas LPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.947 iki aukščiausios $ 7.2 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LPT kaina yra $ 100.24478173730876, o žemiausia – $ 0.420586727745.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Livepeer (LPT) rinkos informacija

No.162

$ 315.48M
$ 315.48M$ 315.48M

$ 591.47K
$ 591.47K$ 591.47K

$ 315.48M
$ 315.48M$ 315.48M

44.29M
44.29M 44.29M

--
----

44,290,820.67084148
44,290,820.67084148 44,290,820.67084148

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Dabartinė Livepeer rinkos kapitalizacija yra $ 315.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 591.47K. LPT apyvartoje yra 44.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 44290820.67084148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 315.48M

Livepeer (LPT) kainos istorija USD

Stebėkite Livepeer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0064+0.09%
30 dienų$ +0.613+9.41%
60 dienų$ +0.625+9.61%
90 dienų$ +0.004+0.05%
Livepeer kainos pokytis šiandien

Šiandien LPT užfiksuotas $ +0.0064 (+0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Livepeer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.613 (+9.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Livepeer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LPT rodiklis pasikeitė $ +0.625 (+9.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Livepeer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004 (+0.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Livepeer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Livepeer kainos prognozė (USD)

LPT į vietos valiutas

1 Livepeer(LPT) į VND
187,441.745
1 Livepeer(LPT) į AUD
A$10.75573
1 Livepeer(LPT) į GBP
5.19979
1 Livepeer(LPT) į EUR
6.05455
1 Livepeer(LPT) į USD
$7.123
1 Livepeer(LPT) į MYR
RM30.05906
1 Livepeer(LPT) į TRY
294.03744
1 Livepeer(LPT) į JPY
¥1,047.081
1 Livepeer(LPT) į ARS
ARS$10,146.7135
1 Livepeer(LPT) į RUB
601.8935
1 Livepeer(LPT) į INR
627.67876
1 Livepeer(LPT) į IDR
Rp116,770.47312
1 Livepeer(LPT) į KRW
9,906.81086
1 Livepeer(LPT) į PHP
407.50683
1 Livepeer(LPT) į EGP
￡E.342.6163
1 Livepeer(LPT) į BRL
R$38.4642
1 Livepeer(LPT) į CAD
C$9.82974
1 Livepeer(LPT) į BDT
867.5814
1 Livepeer(LPT) į NGN
10,743.54967
1 Livepeer(LPT) į COP
$27,933.27188
1 Livepeer(LPT) į ZAR
R.124.58127
1 Livepeer(LPT) į UAH
294.03744
1 Livepeer(LPT) į VES
Bs1,111.188
1 Livepeer(LPT) į CLP
$6,845.203
1 Livepeer(LPT) į PKR
Rs2,023.00323
1 Livepeer(LPT) į KZT
3,839.86684
1 Livepeer(LPT) į THB
฿226.44017
1 Livepeer(LPT) į TWD
NT$216.18305
1 Livepeer(LPT) į AED
د.إ26.14141
1 Livepeer(LPT) į CHF
Fr5.62717
1 Livepeer(LPT) į HKD
HK$55.41694
1 Livepeer(LPT) į AMD
֏2,721.76953
1 Livepeer(LPT) į MAD
.د.م64.32069
1 Livepeer(LPT) į MXN
$132.41657
1 Livepeer(LPT) į SAR
ريال26.71125
1 Livepeer(LPT) į PLN
25.92772
1 Livepeer(LPT) į RON
лв30.84259
1 Livepeer(LPT) į SEK
kr66.60005
1 Livepeer(LPT) į BGN
лв11.89541
1 Livepeer(LPT) į HUF
Ft2,393.47046
1 Livepeer(LPT) į CZK
148.58578
1 Livepeer(LPT) į KWD
د.ك2.172515
1 Livepeer(LPT) į ILS
23.64836
1 Livepeer(LPT) į AOA
Kz6,516.90393
1 Livepeer(LPT) į BHD
.د.ب2.685371
1 Livepeer(LPT) į BMD
$7.123
1 Livepeer(LPT) į DKK
kr45.44474
1 Livepeer(LPT) į HNL
L186.69383
1 Livepeer(LPT) į MUR
324.0965
1 Livepeer(LPT) į NAD
$125.22234
1 Livepeer(LPT) į NOK
kr70.73139
1 Livepeer(LPT) į NZD
$11.96664
1 Livepeer(LPT) į PAB
B/.7.123
1 Livepeer(LPT) į PGK
K30.20152
1 Livepeer(LPT) į QAR
ر.ق25.92772
1 Livepeer(LPT) į RSD
дин.713.36845

Kiek Livepeer(LPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LPT kaina USD valiuta yra 7.123USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LPT į USD kaina?
Dabartinė LPT kaina USD valiuta yra $ 7.123. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Livepeer rinkos kapitalizacija?
LPT rinkos kapitalizacija yra $ 315.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LPT apyvartoje?
LPT apyvartoje yra 44.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LPT kaina?
LPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 100.24478173730876USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LPT kaina?
LPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.420586727745USD.
Kokia yra LPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LPT yra $ 591.47KUSD.
Ar LPT kaina šiais metais kils?
LPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:26:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

