Livepeer (LPT) realiojo laiko kaina yra $ 7.123. Per pastarąsias 24 valandas LPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.947 iki aukščiausios $ 7.2 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LPT kaina yra $ 100.24478173730876, o žemiausia – $ 0.420586727745.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Livepeer (LPT) rinkos informacija
No.162
$ 315.48M
$ 315.48M$ 315.48M
$ 591.47K
$ 591.47K$ 591.47K
$ 315.48M
$ 315.48M$ 315.48M
44.29M
44.29M 44.29M
--
----
44,290,820.67084148
44,290,820.67084148 44,290,820.67084148
0.01%
2019-05-01 00:00:00
ETH
Dabartinė Livepeer rinkos kapitalizacija yra $ 315.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 591.47K. LPT apyvartoje yra 44.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 44290820.67084148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 315.48M
Livepeer (LPT) kainos istorija USD
Stebėkite Livepeer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0064
+0.09%
30 dienų
$ +0.613
+9.41%
60 dienų
$ +0.625
+9.61%
90 dienų
$ +0.004
+0.05%
Livepeer kainos pokytis šiandien
Šiandien LPT užfiksuotas $ +0.0064 (+0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Livepeer 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.613 (+9.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Livepeer 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LPT rodiklis pasikeitė $ +0.625 (+9.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Livepeer 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004 (+0.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Livepeer (LPT) pokyčius?
Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.
Livepeer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Livepeer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Livepeer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Livepeer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Livepeer kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Livepeer (LPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Livepeer (LPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Livepeer prognozes.
Supratimas apie Livepeer (LPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Livepeer (LPT)
Ieškote, kaip nusipirkti Livepeer? Viskas paprasta ir patogu! Livepeer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.