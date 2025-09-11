LoopNetwork (LOOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.03024. Per pastarąsias 24 valandas LOOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02625 iki aukščiausios $ 0.0335 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOOP kaina yra $ 0.28926357173991635, o žemiausia – $ 0.002182757752333215.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOOP per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +8.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LoopNetwork (LOOP) rinkos informacija
Dabartinė LoopNetwork rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 94.83K. LOOP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 180695800.87. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.05M
LoopNetwork (LOOP) kainos istorija USD
Stebėkite LoopNetwork kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0023896
+8.58%
30 dienų
$ +0.01497
+98.03%
60 dienų
$ +0.0159
+110.87%
90 dienų
$ +0.01267
+72.11%
LoopNetwork kainos pokytis šiandien
Šiandien LOOP užfiksuotas $ +0.0023896 (+8.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LoopNetwork 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01497 (+98.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LoopNetwork 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOOP rodiklis pasikeitė $ +0.0159 (+110.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LoopNetwork 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01267 (+72.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.
