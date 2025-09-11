Daugiau apie LOOP

LoopNetwork logotipas

LoopNetwork kaina(LOOP)

1 LOOP į USD – tiesioginė kaina:

$0.03024
$0.03024$0.03024
+8.58%1D
USD
LoopNetwork (LOOP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:49(UTC+8)

LoopNetwork (LOOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02625
$ 0.02625$ 0.02625
24 val. žemiausia
$ 0.0335
$ 0.0335$ 0.0335
24 val. aukščiausia

$ 0.02625
$ 0.02625$ 0.02625

$ 0.0335
$ 0.0335$ 0.0335

$ 0.28926357173991635
$ 0.28926357173991635$ 0.28926357173991635

$ 0.002182757752333215
$ 0.002182757752333215$ 0.002182757752333215

+0.06%

+8.58%

+5.66%

+5.66%

LoopNetwork (LOOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.03024. Per pastarąsias 24 valandas LOOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02625 iki aukščiausios $ 0.0335 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOOP kaina yra $ 0.28926357173991635, o žemiausia – $ 0.002182757752333215.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOOP per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +8.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LoopNetwork (LOOP) rinkos informacija

No.4169

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 94.83K
$ 94.83K$ 94.83K

$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

180,695,800.87
180,695,800.87 180,695,800.87

0.00%

BSC

Dabartinė LoopNetwork rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 94.83K. LOOP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 180695800.87. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.05M

LoopNetwork (LOOP) kainos istorija USD

Stebėkite LoopNetwork kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0023896+8.58%
30 dienų$ +0.01497+98.03%
60 dienų$ +0.0159+110.87%
90 dienų$ +0.01267+72.11%
LoopNetwork kainos pokytis šiandien

Šiandien LOOP užfiksuotas $ +0.0023896 (+8.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LoopNetwork 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01497 (+98.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LoopNetwork 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOOP rodiklis pasikeitė $ +0.0159 (+110.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LoopNetwork 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01267 (+72.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LoopNetwork (LOOP) pokyčius?

Peržiūrėkite LoopNetwork kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

LoopNetwork galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LoopNetwork investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LOOPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LoopNetwork mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LoopNetwork, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LoopNetwork kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LoopNetwork (LOOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LoopNetwork (LOOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LoopNetwork prognozes.

Peržiūrėkite LoopNetwork kainos prognozę dabar!

LoopNetwork (LOOP) Tokenomika

Supratimas apie LoopNetwork (LOOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LoopNetwork (LOOP)

Ieškote, kaip nusipirkti LoopNetwork? Viskas paprasta ir patogu! LoopNetwork lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LOOP į vietos valiutas

1 LoopNetwork(LOOP) į VND
795.7656
1 LoopNetwork(LOOP) į AUD
A$0.0456624
1 LoopNetwork(LOOP) į GBP
0.0223776
1 LoopNetwork(LOOP) į EUR
0.025704
1 LoopNetwork(LOOP) į USD
$0.03024
1 LoopNetwork(LOOP) į MYR
RM0.1276128
1 LoopNetwork(LOOP) į TRY
1.2486096
1 LoopNetwork(LOOP) į JPY
¥4.44528
1 LoopNetwork(LOOP) į ARS
ARS$43.07688
1 LoopNetwork(LOOP) į RUB
2.5942896
1 LoopNetwork(LOOP) į INR
2.670192
1 LoopNetwork(LOOP) į IDR
Rp495.7376256
1 LoopNetwork(LOOP) į KRW
42.11676
1 LoopNetwork(LOOP) į PHP
1.7315424
1 LoopNetwork(LOOP) į EGP
￡E.1.456056
1 LoopNetwork(LOOP) į BRL
R$0.163296
1 LoopNetwork(LOOP) į CAD
C$0.0417312
1 LoopNetwork(LOOP) į BDT
3.683232
1 LoopNetwork(LOOP) į NGN
45.6106896
1 LoopNetwork(LOOP) į COP
$118.5879744
1 LoopNetwork(LOOP) į ZAR
R.0.5304096
1 LoopNetwork(LOOP) į UAH
1.2483072
1 LoopNetwork(LOOP) į VES
Bs4.71744
1 LoopNetwork(LOOP) į CLP
$29.06064
1 LoopNetwork(LOOP) į PKR
Rs8.5884624
1 LoopNetwork(LOOP) į KZT
16.3017792
1 LoopNetwork(LOOP) į THB
฿0.9622368
1 LoopNetwork(LOOP) į TWD
NT$0.9171792
1 LoopNetwork(LOOP) į AED
د.إ0.1109808
1 LoopNetwork(LOOP) į CHF
Fr0.0238896
1 LoopNetwork(LOOP) į HKD
HK$0.2352672
1 LoopNetwork(LOOP) į AMD
֏11.5550064
1 LoopNetwork(LOOP) į MAD
.د.م0.2730672
1 LoopNetwork(LOOP) į MXN
$0.5633712
1 LoopNetwork(LOOP) į SAR
ريال0.1134
1 LoopNetwork(LOOP) į PLN
0.1100736
1 LoopNetwork(LOOP) į RON
лв0.1312416
1 LoopNetwork(LOOP) į SEK
kr0.2830464
1 LoopNetwork(LOOP) į BGN
лв0.0505008
1 LoopNetwork(LOOP) į HUF
Ft10.1781792
1 LoopNetwork(LOOP) į CZK
0.6314112
1 LoopNetwork(LOOP) į KWD
د.ك0.0092232
1 LoopNetwork(LOOP) į ILS
0.1006992
1 LoopNetwork(LOOP) į AOA
Kz27.5658768
1 LoopNetwork(LOOP) į BHD
.د.ب0.01140048
1 LoopNetwork(LOOP) į BMD
$0.03024
1 LoopNetwork(LOOP) į DKK
kr0.1929312
1 LoopNetwork(LOOP) į HNL
L0.7925904
1 LoopNetwork(LOOP) į MUR
1.3777344
1 LoopNetwork(LOOP) į NAD
$0.5316192
1 LoopNetwork(LOOP) į NOK
kr0.3005856
1 LoopNetwork(LOOP) į NZD
$0.0508032
1 LoopNetwork(LOOP) į PAB
B/.0.03024
1 LoopNetwork(LOOP) į PGK
K0.1282176
1 LoopNetwork(LOOP) į QAR
ر.ق0.1100736
1 LoopNetwork(LOOP) į RSD
дин.3.0303504

LoopNetwork išteklius

Išsamesnei LoopNetwork analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LoopNetwork svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LoopNetwork

Kiek LoopNetwork(LOOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOOP kaina USD valiuta yra 0.03024USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOOP į USD kaina?
Dabartinė LOOP kaina USD valiuta yra $ 0.03024. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LoopNetwork rinkos kapitalizacija?
LOOP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOOP apyvartoje?
LOOP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOOP kaina?
LOOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.28926357173991635USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOOP kaina?
LOOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002182757752333215USD.
Kokia yra LOOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOOP yra $ 94.83KUSD.
Ar LOOP kaina šiais metais kils?
LOOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:49(UTC+8)

LoopNetwork (LOOP) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LOOP-į-USD skaičiuoklė

Suma

LOOP
LOOP
USD
USD

1 LOOP = 0.03024 USD

Prekiauti LOOP

LOOPUSDT
$0.03024
$0.03024$0.03024
+8.58%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis