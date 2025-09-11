Daugiau apie LLD

Liberland logotipas

Liberland kaina(LLD)

1 LLD į USD – tiesioginė kaina:

$1.691
$1.691$1.691
-0.17%1D
USD
Liberland (LLD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:06:21(UTC+8)

Liberland (LLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.659
$ 1.659$ 1.659
24 val. žemiausia
$ 1.707
$ 1.707$ 1.707
24 val. aukščiausia

$ 1.659
$ 1.659$ 1.659

$ 1.707
$ 1.707$ 1.707

$ 18.549453902551676
$ 18.549453902551676$ 18.549453902551676

$ 0.7921546358435271
$ 0.7921546358435271$ 0.7921546358435271

-0.12%

-0.16%

-2.31%

-2.31%

Liberland (LLD) realiojo laiko kaina yra $ 1.692. Per pastarąsias 24 valandas LLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.659 iki aukščiausios $ 1.707 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LLD kaina yra $ 18.549453902551676, o žemiausia – $ 0.7921546358435271.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Liberland (LLD) rinkos informacija

No.4363

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.30K
$ 60.30K$ 60.30K

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

0.00
0.00 0.00

3,000,000
3,000,000 3,000,000

LLD

Dabartinė Liberland rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.30K. LLD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.08M

Liberland (LLD) kainos istorija USD

Stebėkite Liberland kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00288-0.16%
30 dienų$ -0.359-17.51%
60 dienų$ -0.043-2.48%
90 dienų$ -0.219-11.46%
Liberland kainos pokytis šiandien

Šiandien LLD užfiksuotas $ -0.00288 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Liberland 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.359 (-17.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Liberland 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LLD rodiklis pasikeitė $ -0.043 (-2.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Liberland 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.219 (-11.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Liberland (LLD) pokyčius?

Peržiūrėkite Liberland kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Liberland (LLD)

Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).

Liberland galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Liberland investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Liberland mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Liberland, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Liberland kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Liberland (LLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Liberland (LLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Liberland prognozes.

Peržiūrėkite Liberland kainos prognozę dabar!

Liberland (LLD) Tokenomika

Supratimas apie Liberland (LLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Liberland (LLD)

Ieškote, kaip nusipirkti Liberland? Viskas paprasta ir patogu! Liberland lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LLD į vietos valiutas

1 Liberland(LLD) į VND
44,524.98
1 Liberland(LLD) į AUD
A$2.55492
1 Liberland(LLD) į GBP
1.23516
1 Liberland(LLD) į EUR
1.4382
1 Liberland(LLD) į USD
$1.692
1 Liberland(LLD) į MYR
RM7.14024
1 Liberland(LLD) į TRY
69.82884
1 Liberland(LLD) į JPY
¥248.724
1 Liberland(LLD) į ARS
ARS$2,410.254
1 Liberland(LLD) į RUB
142.95708
1 Liberland(LLD) į INR
149.28516
1 Liberland(LLD) į IDR
Rp27,737.70048
1 Liberland(LLD) į KRW
2,353.26744
1 Liberland(LLD) į PHP
96.74856
1 Liberland(LLD) į EGP
￡E.81.40212
1 Liberland(LLD) į BRL
R$9.1368
1 Liberland(LLD) į CAD
C$2.33496
1 Liberland(LLD) į BDT
206.0856
1 Liberland(LLD) į NGN
2,552.02668
1 Liberland(LLD) į COP
$6,635.27952
1 Liberland(LLD) į ZAR
R.29.59308
1 Liberland(LLD) į UAH
69.84576
1 Liberland(LLD) į VES
Bs263.952
1 Liberland(LLD) į CLP
$1,626.012
1 Liberland(LLD) į PKR
Rs480.54492
1 Liberland(LLD) į KZT
912.12336
1 Liberland(LLD) į THB
฿53.78868
1 Liberland(LLD) į TWD
NT$51.3522
1 Liberland(LLD) į AED
د.إ6.20964
1 Liberland(LLD) į CHF
Fr1.33668
1 Liberland(LLD) į HKD
HK$13.16376
1 Liberland(LLD) į AMD
֏646.53012
1 Liberland(LLD) į MAD
.د.م15.27876
1 Liberland(LLD) į MXN
$31.4712
1 Liberland(LLD) į SAR
ريال6.345
1 Liberland(LLD) į PLN
6.15888
1 Liberland(LLD) į RON
лв7.32636
1 Liberland(LLD) į SEK
kr15.8202
1 Liberland(LLD) į BGN
лв2.82564
1 Liberland(LLD) į HUF
Ft568.73196
1 Liberland(LLD) į CZK
35.29512
1 Liberland(LLD) į KWD
د.ك0.51606
1 Liberland(LLD) į ILS
5.61744
1 Liberland(LLD) į AOA
Kz1,548.02772
1 Liberland(LLD) į BHD
.د.ب0.637884
1 Liberland(LLD) į BMD
$1.692
1 Liberland(LLD) į DKK
kr10.79496
1 Liberland(LLD) į HNL
L44.34732
1 Liberland(LLD) į MUR
77.08752
1 Liberland(LLD) į NAD
$29.74536
1 Liberland(LLD) į NOK
kr16.80156
1 Liberland(LLD) į NZD
$2.84256
1 Liberland(LLD) į PAB
B/.1.692
1 Liberland(LLD) į PGK
K7.17408
1 Liberland(LLD) į QAR
ر.ق6.15888
1 Liberland(LLD) į RSD
дин.169.47072

Liberland išteklius

Išsamesnei Liberland analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Liberland svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Liberland

Kiek Liberland(LLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LLD kaina USD valiuta yra 1.692USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LLD į USD kaina?
Dabartinė LLD kaina USD valiuta yra $ 1.692. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Liberland rinkos kapitalizacija?
LLD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LLD apyvartoje?
LLD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LLD kaina?
LLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.549453902551676USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LLD kaina?
LLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.7921546358435271USD.
Kokia yra LLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LLD yra $ 60.30KUSD.
Ar LLD kaina šiais metais kils?
LLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

