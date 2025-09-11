Liberland (LLD) realiojo laiko kaina yra $ 1.692. Per pastarąsias 24 valandas LLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.659 iki aukščiausios $ 1.707 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LLD kaina yra $ 18.549453902551676, o žemiausia – $ 0.7921546358435271.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LLD per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Liberland (LLD) rinkos informacija
No.4363
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 60.30K
$ 60.30K$ 60.30K
$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M
0.00
0.00 0.00
3,000,000
3,000,000 3,000,000
LLD
Dabartinė Liberland rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.30K. LLD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.08M
Liberland (LLD) kainos istorija USD
Stebėkite Liberland kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00288
-0.16%
30 dienų
$ -0.359
-17.51%
60 dienų
$ -0.043
-2.48%
90 dienų
$ -0.219
-11.46%
Liberland kainos pokytis šiandien
Šiandien LLD užfiksuotas $ -0.00288 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Liberland 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.359 (-17.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Liberland 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LLD rodiklis pasikeitė $ -0.043 (-2.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Liberland 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.219 (-11.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Liberland (LLD) pokyčius?
Liberland Blockchain powers Liberland, the world's freest nation, founded in 2015 on a terra nullius in Eastern Europe. It provides all e-government services via Liberland Blockchain, with services already available. Liberland Blockchain is governed by holders of its native tokens, the Liberland Dollar (LLD) and Liberland Merit (LLM).
Liberland kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Liberland (LLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Liberland (LLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Liberland prognozes.
Supratimas apie Liberland (LLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Liberland (LLD)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.