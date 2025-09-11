Daugiau apie LL

LightLink logotipas

LightLink kaina(LL)

1 LL į USD – tiesioginė kaina:

$0.01161
-0.08%1D
USD
LightLink (LL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:25:18(UTC+8)

LightLink (LL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01148
24 val. žemiausia
$ 0.01168
24 val. aukščiausia

$ 0.01148
$ 0.01168
$ 0.12836952512943037
$ 0.011224381498808693
-0.26%

-0.08%

-3.98%

-3.98%

LightLink (LL) realiojo laiko kaina yra $ 0.01159. Per pastarąsias 24 valandas LL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01148 iki aukščiausios $ 0.01168 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LL kaina yra $ 0.12836952512943037, o žemiausia – $ 0.011224381498808693.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LL per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LightLink (LL) rinkos informacija

No.2182

$ 946.56K
$ 55.07K
$ 11.59M
81.67M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.16%

ETH

Dabartinė LightLink rinkos kapitalizacija yra $ 946.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.07K. LL apyvartoje yra 81.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.59M

LightLink (LL) kainos istorija USD

Stebėkite LightLink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000093-0.08%
30 dienų$ -0.00286-19.80%
60 dienų$ -0.00274-19.13%
90 dienų$ -0.00329-22.12%
LightLink kainos pokytis šiandien

Šiandien LL užfiksuotas $ -0.0000093 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LightLink 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00286 (-19.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LightLink 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LL rodiklis pasikeitė $ -0.00274 (-19.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LightLink 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00329 (-22.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LightLink (LL) pokyčius?

Peržiūrėkite LightLink kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LightLink (LL)

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

LightLink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LightLink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LightLink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LightLink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LightLink kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LightLink (LL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LightLink (LL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LightLink prognozes.

Peržiūrėkite LightLink kainos prognozę dabar!

LightLink (LL) Tokenomika

Supratimas apie LightLink (LL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LightLink (LL)

Ieškote, kaip nusipirkti LightLink? Viskas paprasta ir patogu! LightLink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LL į vietos valiutas

1 LightLink(LL) į VND
304.99085
1 LightLink(LL) į AUD
A$0.0175009
1 LightLink(LL) į GBP
0.0084607
1 LightLink(LL) į EUR
0.0098515
1 LightLink(LL) į USD
1 LightLink(LL) į MYR
RM0.0489098
1 LightLink(LL) į TRY
0.4784352
1 LightLink(LL) į JPY
¥1.70373
1 LightLink(LL) į ARS
ARS$16.509955
1 LightLink(LL) į RUB
0.979355
1 LightLink(LL) į INR
1.0213108
1 LightLink(LL) į IDR
Rp189.9999696
1 LightLink(LL) į KRW
16.1196038
1 LightLink(LL) į PHP
0.6630639
1 LightLink(LL) į EGP
￡E.0.557479
1 LightLink(LL) į BRL
R$0.062586
1 LightLink(LL) į CAD
C$0.0159942
1 LightLink(LL) į BDT
1.411662
1 LightLink(LL) į NGN
17.4810811
1 LightLink(LL) į COP
$45.4508804
1 LightLink(LL) į ZAR
R.0.2027091
1 LightLink(LL) į UAH
0.4784352
1 LightLink(LL) į VES
Bs1.80804
1 LightLink(LL) į CLP
$11.13799
1 LightLink(LL) į PKR
Rs3.2916759
1 LightLink(LL) į KZT
6.2479372
1 LightLink(LL) į THB
฿0.3684461
1 LightLink(LL) į TWD
NT$0.3517565
1 LightLink(LL) į AED
د.إ0.0425353
1 LightLink(LL) į CHF
Fr0.0091561
1 LightLink(LL) į HKD
HK$0.0901702
1 LightLink(LL) į AMD
֏4.4286549
1 LightLink(LL) į MAD
.د.م0.1046577
1 LightLink(LL) į MXN
$0.2154581
1 LightLink(LL) į SAR
ريال0.0434625
1 LightLink(LL) į PLN
0.0421876
1 LightLink(LL) į RON
лв0.0501847
1 LightLink(LL) į SEK
kr0.1083665
1 LightLink(LL) į BGN
лв0.0193553
1 LightLink(LL) į HUF
Ft3.8944718
1 LightLink(LL) į CZK
0.2417674
1 LightLink(LL) į KWD
د.ك0.00353495
1 LightLink(LL) į ILS
0.0384788
1 LightLink(LL) į AOA
Kz10.6038069
1 LightLink(LL) į BHD
.د.ب0.00436943
1 LightLink(LL) į BMD
1 LightLink(LL) į DKK
kr0.0739442
1 LightLink(LL) į HNL
L0.3037739
1 LightLink(LL) į MUR
0.527345
1 LightLink(LL) į NAD
$0.2037522
1 LightLink(LL) į NOK
kr0.1150887
1 LightLink(LL) į NZD
$0.0194712
1 LightLink(LL) į PAB
1 LightLink(LL) į PGK
K0.0491416
1 LightLink(LL) į QAR
ر.ق0.0421876
1 LightLink(LL) į RSD
дин.1.1607385

LightLink išteklius

Išsamesnei LightLink analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LightLink svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LightLink

Kiek LightLink(LL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LL kaina USD valiuta yra 0.01159USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LL į USD kaina?
Dabartinė LL kaina USD valiuta yra $ 0.01159. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LightLink rinkos kapitalizacija?
LL rinkos kapitalizacija yra $ 946.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LL apyvartoje?
LL apyvartoje yra 81.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LL kaina?
LL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12836952512943037USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LL kaina?
LL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.011224381498808693USD.
Kokia yra LL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LL yra $ 55.07KUSD.
Ar LL kaina šiais metais kils?
LL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
LightLink (LL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LL-į-USD skaičiuoklė

Suma

LL
LL
USD
USD

1 LL = 0.01159 USD

Prekiauti LL

LLUSDT
$0.01161
-0.16%

