Laika AI kaina(LKI)

1 LKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00194
$0.00194
+3.02%1D
USD
Laika AI (LKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:24:53(UTC+8)

Laika AI (LKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175
24 val. žemiausia
$ 0.001964
$ 0.001964$ 0.001964
24 val. aukščiausia

$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175

$ 0.001964
$ 0.001964$ 0.001964

$ 0.036466368338449004
$ 0.036466368338449004$ 0.036466368338449004

$ 0.001454726676923725
$ 0.001454726676923725$ 0.001454726676923725

+0.20%

+3.02%

+17.43%

+17.43%

Laika AI (LKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00194. Per pastarąsias 24 valandas LKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00175 iki aukščiausios $ 0.001964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LKI kaina yra $ 0.036466368338449004, o žemiausia – $ 0.001454726676923725.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +3.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Laika AI (LKI) rinkos informacija

No.2245

$ 830.78K
$ 830.78K$ 830.78K

$ 200.29K
$ 200.29K$ 200.29K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

428.23M
428.23M 428.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.82%

BSC

Dabartinė Laika AI rinkos kapitalizacija yra $ 830.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 200.29K. LKI apyvartoje yra 428.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.94M

Laika AI (LKI) kainos istorija USD

Stebėkite Laika AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00005687+3.02%
30 dienų$ -0.000362-15.73%
60 dienų$ -0.000929-32.39%
90 dienų$ -0.00092-32.17%
Laika AI kainos pokytis šiandien

Šiandien LKI užfiksuotas $ +0.00005687 (+3.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Laika AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000362 (-15.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Laika AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LKI rodiklis pasikeitė $ -0.000929 (-32.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Laika AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00092 (-32.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Laika AI (LKI) pokyčius?

Peržiūrėkite Laika AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Laika AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Laika AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Laika AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Laika AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Laika AI (LKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Laika AI (LKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Laika AI prognozes.

Peržiūrėkite Laika AI kainos prognozę dabar!

Laika AI (LKI) Tokenomika

Supratimas apie Laika AI (LKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Laika AI (LKI)

Ieškote, kaip nusipirkti Laika AI? Viskas paprasta ir patogu! Laika AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LKI į vietos valiutas

1 Laika AI(LKI) į VND
51.0511
1 Laika AI(LKI) į AUD
A$0.0029294
1 Laika AI(LKI) į GBP
0.0014162
1 Laika AI(LKI) į EUR
0.001649
1 Laika AI(LKI) į USD
$0.00194
1 Laika AI(LKI) į MYR
RM0.0081868
1 Laika AI(LKI) į TRY
0.0800832
1 Laika AI(LKI) į JPY
¥0.28518
1 Laika AI(LKI) į ARS
ARS$2.76353
1 Laika AI(LKI) į RUB
0.16393
1 Laika AI(LKI) į INR
0.1709528
1 Laika AI(LKI) į IDR
Rp31.8032736
1 Laika AI(LKI) į KRW
2.6981908
1 Laika AI(LKI) į PHP
0.1109874
1 Laika AI(LKI) į EGP
￡E.0.093314
1 Laika AI(LKI) į BRL
R$0.010476
1 Laika AI(LKI) į CAD
C$0.0026772
1 Laika AI(LKI) į BDT
0.236292
1 Laika AI(LKI) į NGN
2.9260826
1 Laika AI(LKI) į COP
$7.6078264
1 Laika AI(LKI) į ZAR
R.0.0339306
1 Laika AI(LKI) į UAH
0.0800832
1 Laika AI(LKI) į VES
Bs0.30264
1 Laika AI(LKI) į CLP
$1.86434
1 Laika AI(LKI) į PKR
Rs0.5509794
1 Laika AI(LKI) į KZT
1.0458152
1 Laika AI(LKI) į THB
฿0.0616726
1 Laika AI(LKI) į TWD
NT$0.058879
1 Laika AI(LKI) į AED
د.إ0.0071198
1 Laika AI(LKI) į CHF
Fr0.0015326
1 Laika AI(LKI) į HKD
HK$0.0150932
1 Laika AI(LKI) į AMD
֏0.7412934
1 Laika AI(LKI) į MAD
.د.م0.0175182
1 Laika AI(LKI) į MXN
$0.0360646
1 Laika AI(LKI) į SAR
ريال0.007275
1 Laika AI(LKI) į PLN
0.0070616
1 Laika AI(LKI) į RON
лв0.0084002
1 Laika AI(LKI) į SEK
kr0.018139
1 Laika AI(LKI) į BGN
лв0.0032398
1 Laika AI(LKI) į HUF
Ft0.6518788
1 Laika AI(LKI) į CZK
0.0404684
1 Laika AI(LKI) į KWD
د.ك0.0005917
1 Laika AI(LKI) į ILS
0.0064408
1 Laika AI(LKI) į AOA
Kz1.7749254
1 Laika AI(LKI) į BHD
.د.ب0.00073138
1 Laika AI(LKI) į BMD
$0.00194
1 Laika AI(LKI) į DKK
kr0.0123772
1 Laika AI(LKI) į HNL
L0.0508474
1 Laika AI(LKI) į MUR
0.08827
1 Laika AI(LKI) į NAD
$0.0341052
1 Laika AI(LKI) į NOK
kr0.0192642
1 Laika AI(LKI) į NZD
$0.0032592
1 Laika AI(LKI) į PAB
B/.0.00194
1 Laika AI(LKI) į PGK
K0.0082256
1 Laika AI(LKI) į QAR
ر.ق0.0070616
1 Laika AI(LKI) į RSD
дин.0.194291

Laika AI išteklius

Išsamesnei Laika AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Laika AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Laika AI

Kiek Laika AI(LKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LKI kaina USD valiuta yra 0.00194USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LKI į USD kaina?
Dabartinė LKI kaina USD valiuta yra $ 0.00194. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Laika AI rinkos kapitalizacija?
LKI rinkos kapitalizacija yra $ 830.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LKI apyvartoje?
LKI apyvartoje yra 428.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LKI kaina?
LKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.036466368338449004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LKI kaina?
LKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001454726676923725USD.
Kokia yra LKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LKI yra $ 200.29KUSD.
Ar LKI kaina šiais metais kils?
LKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:24:53(UTC+8)

Laika AI (LKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

