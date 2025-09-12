Laika AI (LKI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Laika AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LKI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Laika AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Laika AI kainos prognozė
$0.002381
+17.98%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:22:41(UTC+8)

Laika AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Laika AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002381 prekybos kainą 2025 m.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Laika AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002500 prekybos kainą 2026 m.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LKI ateities kaina yra $ 0.002625 su 10.25% augimo norma.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LKI ateities kaina yra $ 0.002756 su 15.76% augimo norma.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LKI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002894, o augimo norma – 21.55%.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LKI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003038, o augimo norma – 27.63%.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Laika AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004949 prekybos kainą.

Laika AI (LKI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Laika AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008062 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002381
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002500
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002625
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002756
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002894
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003038
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003190
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003350
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003517
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003693
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003878
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004072
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004275
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004489
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004714
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004949
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Laika AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002381
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002381
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002383
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002390
    0.41%
Laika AI (LKI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LKI kaina yra $0.002381. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Laika AI (LKI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LKI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002381. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Laika AI (LKI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LKI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002383. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Laika AI (LKI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LKI kaina yra $0.002390. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Laika AI kainų statistika

$ 0.002381
$ 0.002381$ 0.002381

+17.98%

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

428.23M
428.23M 428.23M

$ 199.78K
$ 199.78K$ 199.78K

--

Naujausia LKI kaina yra $ 0.002381. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +17.98%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 199.78K.
Be to, LKI turi 428.23M apyvartą ir $ 1.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Laika AI (LKI)

Bandote įsigyti LKI? Dabar galite LKI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Laika AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LKI dabar

Laika AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Laika AI, dabartinė Laika AI kaina yra 0.002381USD. Apyvartinė Laika AI (LKI) pasiūla yra 0.00 LKI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.02M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.22%
    $ 0.000433
    $ 0.002382
    $ 0.001944
  • 7 dienos
    0.49%
    $ 0.000787
    $ 0.002382
    $ 0.00145
  • 30 dienų
    0.03%
    $ 0.000067
    $ 0.002605
    $ 0.00145
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Laika AI kaina pasikeitė $0.000433, atspindinti 0.22% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Laika AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.002382 ir žemiausia $0.00145. Kainos pokytis buvo 0.49%. Ši naujausia tendencija parodo LKI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Laika AI įvyko 0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000067 vertę. Tai rodo, kad LKI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Laika AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LKI kainų istoriją

Kaip veikia Laika AI (LKI) kainų prognozės modulis?

Laika AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LKI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Laika AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LKI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Laika AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LKI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LKI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Laika AI potencialą.

Kodėl LKI kainų prognozė yra svarbi?

LKI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LKI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LKI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LKI kainų prognozė?
Remiantis Laika AI (LKI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LKI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LKI 2026 m.?
1 vieneto Laika AI (LKI) kaina šiandien yra $0.002381. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LKI kaina 2027 m.?
Laika AI (LKI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LKI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LKI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Laika AI (LKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LKI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Laika AI (LKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LKI 2030 m.?
1 vieneto Laika AI (LKI) kaina šiandien yra $0.002381. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LKI kainų prognozė 2040 metams?
Laika AI (LKI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LKI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.