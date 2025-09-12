SecondLive (LIVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.01882. Per pastarąsias 24 valandas LIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0183 iki aukščiausios $ 0.02014 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIVE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.69%, per 24 valandas – +0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SecondLive (LIVE) rinkos informacija
--
----
$ 140.05K
$ 140.05K
$ 18.82M
$ 18.82M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC
Dabartinė SecondLive rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 140.05K. LIVE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.82M
SecondLive (LIVE) kainos istorija USD
Stebėkite SecondLive kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000488
+0.26%
30 dienų
$ -0.00118
-5.90%
60 dienų
$ -0.00118
-5.90%
90 dienų
$ -0.00118
-5.90%
SecondLive kainos pokytis šiandien
Šiandien LIVE užfiksuotas $ +0.0000488 (+0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SecondLive 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00118 (-5.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SecondLive 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIVE rodiklis pasikeitė $ -0.00118 (-5.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SecondLive 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00118 (-5.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SecondLive (LIVE) pokyčius?
SecondLive is the world’s first AI-powered, self-evolving world modeling platform, combining AI agents, AIGC toolkits, and a dual-token economy to empower users, brands, and developers to create immersive spaces, avatars, and interactive scenarios across multiple chains (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). With core tools like Gobetti (wearable NFT editor), Calzone (text-to-3D generator), and intelligent AI agents, anyone can build and evolve dynamic digital worlds.
SecondLive kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SecondLive (LIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SecondLive (LIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SecondLive prognozes.
Supratimas apie SecondLive (LIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
