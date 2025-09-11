Daugiau apie LISTA

Lista DAO kaina(LISTA)

$0.25583
-1.66%1D
Lista DAO (LISTA) kainos grafikas realiu laiku
Lista DAO (LISTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.25087
24 val. žemiausia
$ 0.26553
24 val. aukščiausia

$ 0.25087
$ 0.26553
$ 0.8456270288694265
$ 0.11227200049845892
-0.36%

-1.66%

+1.35%

+1.35%

Lista DAO (LISTA) realiojo laiko kaina yra $ 0.25578. Per pastarąsias 24 valandas LISTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.25087 iki aukščiausios $ 0.26553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LISTA kaina yra $ 0.8456270288694265, o žemiausia – $ 0.11227200049845892.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LISTA per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lista DAO (LISTA) rinkos informacija

No.555

$ 55.65M
$ 699.25K
$ 204.62M
217.57M
800,000,000
795,588,564.255041
27.19%

BSC

Dabartinė Lista DAO rinkos kapitalizacija yra $ 55.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 699.25K. LISTA apyvartoje yra 217.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 795588564.255041. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 204.62M

Lista DAO (LISTA) kainos istorija USD

Stebėkite Lista DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0043185-1.66%
30 dienų$ -0.04054-13.69%
60 dienų$ +0.01345+5.55%
90 dienų$ +0.04511+21.41%
Lista DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien LISTA užfiksuotas $ -0.0043185 (-1.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lista DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04054 (-13.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lista DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LISTA rodiklis pasikeitė $ +0.01345 (+5.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lista DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04511 (+21.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lista DAO (LISTA) pokyčius?

Peržiūrėkite Lista DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lista DAO (LISTA)

Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.

Lista DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lista DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LISTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lista DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lista DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lista DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lista DAO (LISTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lista DAO (LISTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lista DAO prognozes.

Peržiūrėkite Lista DAO kainos prognozę dabar!

Lista DAO (LISTA) Tokenomika

Supratimas apie Lista DAO (LISTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LISTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lista DAO (LISTA)

Ieškote, kaip nusipirkti Lista DAO? Viskas paprasta ir patogu! Lista DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LISTA į vietos valiutas

1 Lista DAO(LISTA) į VND
6,730.8507
1 Lista DAO(LISTA) į AUD
A$0.3862278
1 Lista DAO(LISTA) į GBP
0.1867194
1 Lista DAO(LISTA) į EUR
0.217413
1 Lista DAO(LISTA) į USD
$0.25578
1 Lista DAO(LISTA) į MYR
RM1.0793916
1 Lista DAO(LISTA) į TRY
10.5585984
1 Lista DAO(LISTA) į JPY
¥37.59966
1 Lista DAO(LISTA) į ARS
ARS$364.35861
1 Lista DAO(LISTA) į RUB
21.61341
1 Lista DAO(LISTA) į INR
22.5393336
1 Lista DAO(LISTA) į IDR
Rp4,193.1140832
1 Lista DAO(LISTA) į KRW
355.7439396
1 Lista DAO(LISTA) į PHP
14.6331738
1 Lista DAO(LISTA) į EGP
￡E.12.303018
1 Lista DAO(LISTA) į BRL
R$1.381212
1 Lista DAO(LISTA) į CAD
C$0.3529764
1 Lista DAO(LISTA) į BDT
31.154004
1 Lista DAO(LISTA) į NGN
385.7904162
1 Lista DAO(LISTA) į COP
$1,003.0566168
1 Lista DAO(LISTA) į ZAR
R.4.4735922
1 Lista DAO(LISTA) į UAH
10.5585984
1 Lista DAO(LISTA) į VES
Bs39.90168
1 Lista DAO(LISTA) į CLP
$245.80458
1 Lista DAO(LISTA) į PKR
Rs72.6440778
1 Lista DAO(LISTA) į KZT
137.8858824
1 Lista DAO(LISTA) į THB
฿8.1312462
1 Lista DAO(LISTA) į TWD
NT$7.762923
1 Lista DAO(LISTA) į AED
د.إ0.9387126
1 Lista DAO(LISTA) į CHF
Fr0.2020662
1 Lista DAO(LISTA) į HKD
HK$1.9899684
1 Lista DAO(LISTA) į AMD
֏97.7360958
1 Lista DAO(LISTA) į MAD
.د.م2.3096934
1 Lista DAO(LISTA) į MXN
$4.7549502
1 Lista DAO(LISTA) į SAR
ريال0.959175
1 Lista DAO(LISTA) į PLN
0.9310392
1 Lista DAO(LISTA) į RON
лв1.1075274
1 Lista DAO(LISTA) į SEK
kr2.391543
1 Lista DAO(LISTA) į BGN
лв0.4271526
1 Lista DAO(LISTA) į HUF
Ft85.9471956
1 Lista DAO(LISTA) į CZK
5.3355708
1 Lista DAO(LISTA) į KWD
د.ك0.0780129
1 Lista DAO(LISTA) į ILS
0.8491896
1 Lista DAO(LISTA) į AOA
Kz234.0156798
1 Lista DAO(LISTA) į BHD
.د.ب0.09642906
1 Lista DAO(LISTA) į BMD
$0.25578
1 Lista DAO(LISTA) į DKK
kr1.6318764
1 Lista DAO(LISTA) į HNL
L6.7039938
1 Lista DAO(LISTA) į MUR
11.63799
1 Lista DAO(LISTA) į NAD
$4.4966124
1 Lista DAO(LISTA) į NOK
kr2.5398954
1 Lista DAO(LISTA) į NZD
$0.4297104
1 Lista DAO(LISTA) į PAB
B/.0.25578
1 Lista DAO(LISTA) į PGK
K1.0845072
1 Lista DAO(LISTA) į QAR
ر.ق0.9310392
1 Lista DAO(LISTA) į RSD
дин.25.616367

Lista DAO išteklius

Išsamesnei Lista DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lista DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lista DAO

Kiek Lista DAO(LISTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LISTA kaina USD valiuta yra 0.25578USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LISTA į USD kaina?
Dabartinė LISTA kaina USD valiuta yra $ 0.25578. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lista DAO rinkos kapitalizacija?
LISTA rinkos kapitalizacija yra $ 55.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LISTA apyvartoje?
LISTA apyvartoje yra 217.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LISTA kaina?
LISTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8456270288694265USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LISTA kaina?
LISTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11227200049845892USD.
Kokia yra LISTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LISTA yra $ 699.25KUSD.
Ar LISTA kaina šiais metais kils?
LISTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LISTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Lista DAO (LISTA) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

