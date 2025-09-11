iMe Lab (LIME) realiojo laiko kaina yra $ 0.01101. Per pastarąsias 24 valandas LIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01057 iki aukščiausios $ 0.01124 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIME kaina yra $ 0.4022838344046823, o žemiausia – $ 0.003896189795708121.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIME per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
iMe Lab (LIME) rinkos informacija
No.1232
$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M
$ 74.75K
$ 74.75K$ 74.75K
$ 10.97M
$ 10.97M$ 10.97M
754.34M
754.34M 754.34M
996,079,000
996,079,000 996,079,000
996,079,000
996,079,000 996,079,000
75.73%
BSC
Dabartinė iMe Lab rinkos kapitalizacija yra $ 8.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.75K. LIME apyvartoje yra 754.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 996079000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.97M
iMe Lab (LIME) kainos istorija USD
Stebėkite iMe Lab kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000296
+0.27%
30 dienų
$ -0.00306
-21.75%
60 dienų
$ +0.00133
+13.73%
90 dienų
$ -0.00101
-8.41%
iMe Lab kainos pokytis šiandien
Šiandien LIME užfiksuotas $ +0.0000296 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
iMe Lab 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00306 (-21.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
iMe Lab 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIME rodiklis pasikeitė $ +0.00133 (+13.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
iMe Lab 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00101 (-8.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iMe Lab (LIME) pokyčius?
iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.
iMe Lab galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų iMe Lab investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LIMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie iMe Lab mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti iMe Lab, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
iMe Lab kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos iMe Lab (LIME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iMe Lab (LIME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iMe Lab prognozes.
Supratimas apie iMe Lab (LIME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti iMe Lab (LIME)
Ieškote, kaip nusipirkti iMe Lab? Viskas paprasta ir patogu! iMe Lab lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.