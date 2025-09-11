Daugiau apie LIME

iMe Lab logotipas

iMe Lab kaina(LIME)

1 LIME į USD – tiesioginė kaina:

$0.01101
$0.01101
+0.27%1D
USD
iMe Lab (LIME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:34:03(UTC+8)

iMe Lab (LIME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01057
$ 0.01057
24 val. žemiausia
$ 0.01124
$ 0.01124
24 val. aukščiausia

$ 0.01057
$ 0.01057

$ 0.01124
$ 0.01124

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121

0.00%

+0.27%

-2.23%

-2.23%

iMe Lab (LIME) realiojo laiko kaina yra $ 0.01101. Per pastarąsias 24 valandas LIME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01057 iki aukščiausios $ 0.01124 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIME kaina yra $ 0.4022838344046823, o žemiausia – $ 0.003896189795708121.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIME per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

iMe Lab (LIME) rinkos informacija

No.1232

$ 8.31M
$ 8.31M

$ 74.75K
$ 74.75K

$ 10.97M
$ 10.97M

754.34M
754.34M

996,079,000
996,079,000

996,079,000
996,079,000

75.73%

BSC

Dabartinė iMe Lab rinkos kapitalizacija yra $ 8.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.75K. LIME apyvartoje yra 754.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 996079000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.97M

iMe Lab (LIME) kainos istorija USD

Stebėkite iMe Lab kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000296+0.27%
30 dienų$ -0.00306-21.75%
60 dienų$ +0.00133+13.73%
90 dienų$ -0.00101-8.41%
iMe Lab kainos pokytis šiandien

Šiandien LIME užfiksuotas $ +0.0000296 (+0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

iMe Lab 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00306 (-21.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

iMe Lab 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIME rodiklis pasikeitė $ +0.00133 (+13.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

iMe Lab 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00101 (-8.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir iMe Lab (LIME) pokyčius?

Peržiūrėkite iMe Lab kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų iMe Lab investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LIMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie iMe Lab mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti iMe Lab, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

iMe Lab kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos iMe Lab (LIME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų iMe Lab (LIME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes iMe Lab prognozes.

Peržiūrėkite iMe Lab kainos prognozę dabar!

iMe Lab (LIME) Tokenomika

Supratimas apie iMe Lab (LIME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti iMe Lab (LIME)

Ieškote, kaip nusipirkti iMe Lab? Viskas paprasta ir patogu! iMe Lab lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LIME į vietos valiutas

1 iMe Lab(LIME) į VND
289.72815
1 iMe Lab(LIME) į AUD
A$0.0166251
1 iMe Lab(LIME) į GBP
0.0081474
1 iMe Lab(LIME) į EUR
0.0093585
1 iMe Lab(LIME) į USD
$0.01101
1 iMe Lab(LIME) į MYR
RM0.0464622
1 iMe Lab(LIME) į TRY
0.4546029
1 iMe Lab(LIME) į JPY
¥1.61847
1 iMe Lab(LIME) į ARS
ARS$15.683745
1 iMe Lab(LIME) į RUB
0.9445479
1 iMe Lab(LIME) į INR
0.972183
1 iMe Lab(LIME) į IDR
Rp180.4917744
1 iMe Lab(LIME) į KRW
15.3341775
1 iMe Lab(LIME) į PHP
0.6304326
1 iMe Lab(LIME) į EGP
￡E.0.5301315
1 iMe Lab(LIME) į BRL
R$0.059454
1 iMe Lab(LIME) į CAD
C$0.0151938
1 iMe Lab(LIME) į BDT
1.341018
1 iMe Lab(LIME) į NGN
16.6062729
1 iMe Lab(LIME) į COP
$43.1763756
1 iMe Lab(LIME) į ZAR
R.0.1931154
1 iMe Lab(LIME) į UAH
0.4544928
1 iMe Lab(LIME) į VES
Bs1.71756
1 iMe Lab(LIME) į CLP
$10.58061
1 iMe Lab(LIME) į PKR
Rs3.1269501
1 iMe Lab(LIME) į KZT
5.9352708
1 iMe Lab(LIME) į THB
฿0.3503382
1 iMe Lab(LIME) į TWD
NT$0.3339333
1 iMe Lab(LIME) į AED
د.إ0.0404067
1 iMe Lab(LIME) į CHF
Fr0.0086979
1 iMe Lab(LIME) į HKD
HK$0.0856578
1 iMe Lab(LIME) į AMD
֏4.2070311
1 iMe Lab(LIME) į MAD
.د.م0.0994203
1 iMe Lab(LIME) į MXN
$0.2051163
1 iMe Lab(LIME) į SAR
ريال0.0412875
1 iMe Lab(LIME) į PLN
0.0400764
1 iMe Lab(LIME) į RON
лв0.0477834
1 iMe Lab(LIME) į SEK
kr0.1030536
1 iMe Lab(LIME) į BGN
лв0.0183867
1 iMe Lab(LIME) į HUF
Ft3.7057458
1 iMe Lab(LIME) į CZK
0.2298888
1 iMe Lab(LIME) į KWD
د.ك0.00335805
1 iMe Lab(LIME) į ILS
0.0366633
1 iMe Lab(LIME) į AOA
Kz10.0363857
1 iMe Lab(LIME) į BHD
.د.ب0.00415077
1 iMe Lab(LIME) į BMD
$0.01101
1 iMe Lab(LIME) į DKK
kr0.0702438
1 iMe Lab(LIME) į HNL
L0.2885721
1 iMe Lab(LIME) į MUR
0.5016156
1 iMe Lab(LIME) į NAD
$0.1935558
1 iMe Lab(LIME) į NOK
kr0.1094394
1 iMe Lab(LIME) į NZD
$0.0184968
1 iMe Lab(LIME) į PAB
B/.0.01101
1 iMe Lab(LIME) į PGK
K0.0466824
1 iMe Lab(LIME) į QAR
ر.ق0.0400764
1 iMe Lab(LIME) į RSD
дин.1.1033121

iMe Lab išteklius

Išsamesnei iMe Lab analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali iMe Lab svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie iMe Lab

Kiek iMe Lab(LIME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LIME kaina USD valiuta yra 0.01101USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LIME į USD kaina?
Dabartinė LIME kaina USD valiuta yra $ 0.01101. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra iMe Lab rinkos kapitalizacija?
LIME rinkos kapitalizacija yra $ 8.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LIME apyvartoje?
LIME apyvartoje yra 754.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LIME kaina?
LIME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4022838344046823USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LIME kaina?
LIME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003896189795708121USD.
Kokia yra LIME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LIME yra $ 74.75KUSD.
Ar LIME kaina šiais metais kils?
LIME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LIME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
$0.01101
