IMe Lab (LIME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite IMe Lab kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LIME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte IMe Lab kainą
%

Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

IMe Lab kainos prognozė
$0.01129
$0.01129
+1.07%
USD
Faktinis
Prognozė
IMe Lab Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, IMe Lab galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01129 prekybos kainą 2025 m.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, IMe Lab galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011854 prekybos kainą 2026 m.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LIME ateities kaina yra $ 0.012447 su 10.25% augimo norma.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LIME ateities kaina yra $ 0.013069 su 15.76% augimo norma.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013723, o augimo norma – 21.55%.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.014409, o augimo norma – 27.63%.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. IMe Lab kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.023471 prekybos kainą.

IMe Lab (LIME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. IMe Lab kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.038231 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01129
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011854
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012447
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013069
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013723
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014409
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015129
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015886
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.016680
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017514
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018390
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019309
    71.03%
  • 2037
    $ 0.020275
    79.59%
  • 2038
    $ 0.021288
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022353
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023471
    107.89%
Trumpalaikės IMe Lab kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01129
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.011291
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011300
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.011336
    0.41%
IMe Lab (LIME) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LIME kaina yra $0.01129. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

IMe Lab (LIME) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LIME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011291. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

IMe Lab (LIME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LIME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011300. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

IMe Lab (LIME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LIME kaina yra $0.011336. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė IMe Lab kainų statistika

$ 0.01129
$ 0.01129

+1.07%

$ 8.52M
$ 8.52M

754.34M
754.34M

$ 77.06K
$ 77.06K

--

Naujausia LIME kaina yra $ 0.01129. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.07%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 77.06K.
Be to, LIME turi 754.34M apyvartą ir $ 8.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti IMe Lab (LIME)

Bandote įsigyti LIME? Dabar galite LIME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti IMe Lab ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LIME dabar

IMe Lab istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje IMe Lab, dabartinė IMe Lab kaina yra 0.0113USD. Apyvartinė IMe Lab (LIME) pasiūla yra 0.00 LIME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.52M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000159
    $ 0.01153
    $ 0.01088
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000369
    $ 0.01192
    $ 0.00955
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.003070
    $ 0.0156
    $ 0.00955
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas IMe Lab kaina pasikeitė $0.000159, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas IMe Lab buvo prekiaujama aukščiausia $0.01192 ir žemiausia $0.00955. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo LIME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį IMe Lab įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003070 vertę. Tai rodo, kad LIME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą IMe Lab kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LIME kainų istoriją

Kaip veikia IMe Lab (LIME) kainų prognozės modulis?

IMe Lab Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LIME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius IMe Lab ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LIME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti IMe Lab kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LIME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LIME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą IMe Lab potencialą.

Kodėl LIME kainų prognozė yra svarbi?

LIME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LIME dabar?
Pagal jūsų prognozes, LIME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LIME kainų prognozė?
Remiantis IMe Lab (LIME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LIME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LIME 2026 m.?
1 vieneto IMe Lab (LIME) kaina šiandien yra $0.01129. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LIME kaina 2027 m.?
IMe Lab (LIME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LIME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LIME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, IMe Lab (LIME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LIME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, IMe Lab (LIME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LIME 2030 m.?
1 vieneto IMe Lab (LIME) kaina šiandien yra $0.01129. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LIME kainų prognozė 2040 metams?
IMe Lab (LIME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LIME kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.