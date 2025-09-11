Daugiau apie LIFE

LIFE Kainos informacija

LIFE Oficiali svetainė

LIFE Tokenomika

LIFE Kainų prognozė

LIFE Istorija

LIFE pirkimo vadovas

LIFEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LIFE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Life Crypto logotipas

Life Crypto kaina(LIFE)

1 LIFE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00003638
$0.00003638$0.00003638
+1.90%1D
USD
Life Crypto (LIFE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:06:00(UTC+8)

Life Crypto (LIFE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003498
$ 0.00003498$ 0.00003498
24 val. žemiausia
$ 0.000039
$ 0.000039$ 0.000039
24 val. aukščiausia

$ 0.00003498
$ 0.00003498$ 0.00003498

$ 0.000039
$ 0.000039$ 0.000039

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376$ 0.041196202448284376

$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893$ 0.000024382260659893

-0.03%

+1.90%

-9.14%

-9.14%

Life Crypto (LIFE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003642. Per pastarąsias 24 valandas LIFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003498 iki aukščiausios $ 0.000039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIFE kaina yra $ 0.041196202448284376, o žemiausia – $ 0.000024382260659893.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIFE per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Life Crypto (LIFE) rinkos informacija

No.3028

$ 95.83K
$ 95.83K$ 95.83K

$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K

$ 364.20K
$ 364.20K$ 364.20K

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

ETH

Dabartinė Life Crypto rinkos kapitalizacija yra $ 95.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.01K. LIFE apyvartoje yra 2.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 364.20K

Life Crypto (LIFE) kainos istorija USD

Stebėkite Life Crypto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000006783+1.90%
30 dienų$ -0.00000872-19.32%
60 dienų$ -0.00001589-30.38%
90 dienų$ -0.00001013-21.77%
Life Crypto kainos pokytis šiandien

Šiandien LIFE užfiksuotas $ +0.0000006783 (+1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Life Crypto 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000872 (-19.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Life Crypto 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIFE rodiklis pasikeitė $ -0.00001589 (-30.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Life Crypto 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001013 (-21.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Life Crypto (LIFE) pokyčius?

Peržiūrėkite Life Crypto kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Life Crypto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LIFEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Life Crypto mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Life Crypto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Life Crypto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Life Crypto (LIFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Life Crypto (LIFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Life Crypto prognozes.

Peržiūrėkite Life Crypto kainos prognozę dabar!

Life Crypto (LIFE) Tokenomika

Supratimas apie Life Crypto (LIFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Life Crypto (LIFE)

Ieškote, kaip nusipirkti Life Crypto? Viskas paprasta ir patogu! Life Crypto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LIFE į vietos valiutas

1 Life Crypto(LIFE) į VND
0.9583923
1 Life Crypto(LIFE) į AUD
A$0.0000549942
1 Life Crypto(LIFE) į GBP
0.0000265866
1 Life Crypto(LIFE) į EUR
0.000030957
1 Life Crypto(LIFE) į USD
$0.00003642
1 Life Crypto(LIFE) į MYR
RM0.0001536924
1 Life Crypto(LIFE) į TRY
0.0015030534
1 Life Crypto(LIFE) į JPY
¥0.00535374
1 Life Crypto(LIFE) į ARS
ARS$0.05188029
1 Life Crypto(LIFE) į RUB
0.0030771258
1 Life Crypto(LIFE) į INR
0.0032133366
1 Life Crypto(LIFE) į IDR
Rp0.5970490848
1 Life Crypto(LIFE) į KRW
0.0506536644
1 Life Crypto(LIFE) į PHP
0.0020824956
1 Life Crypto(LIFE) į EGP
￡E.0.0017521662
1 Life Crypto(LIFE) į BRL
R$0.000196668
1 Life Crypto(LIFE) į CAD
C$0.0000502596
1 Life Crypto(LIFE) į BDT
0.004435956
1 Life Crypto(LIFE) į NGN
0.0549319218
1 Life Crypto(LIFE) į COP
$0.1428232152
1 Life Crypto(LIFE) į ZAR
R.0.0006369858
1 Life Crypto(LIFE) į UAH
0.0015034176
1 Life Crypto(LIFE) į VES
Bs0.00568152
1 Life Crypto(LIFE) į CLP
$0.03499962
1 Life Crypto(LIFE) į PKR
Rs0.0103436442
1 Life Crypto(LIFE) į KZT
0.0196332936
1 Life Crypto(LIFE) į THB
฿0.0011577918
1 Life Crypto(LIFE) į TWD
NT$0.001105347
1 Life Crypto(LIFE) į AED
د.إ0.0001336614
1 Life Crypto(LIFE) į CHF
Fr0.0000287718
1 Life Crypto(LIFE) į HKD
HK$0.0002833476
1 Life Crypto(LIFE) į AMD
֏0.0139164462
1 Life Crypto(LIFE) į MAD
.د.م0.0003288726
1 Life Crypto(LIFE) į MXN
$0.000677412
1 Life Crypto(LIFE) į SAR
ريال0.000136575
1 Life Crypto(LIFE) į PLN
0.0001325688
1 Life Crypto(LIFE) į RON
лв0.0001576986
1 Life Crypto(LIFE) į SEK
kr0.000340527
1 Life Crypto(LIFE) į BGN
лв0.0000608214
1 Life Crypto(LIFE) į HUF
Ft0.0122418546
1 Life Crypto(LIFE) į CZK
0.0007597212
1 Life Crypto(LIFE) į KWD
د.ك0.0000111081
1 Life Crypto(LIFE) į ILS
0.0001209144
1 Life Crypto(LIFE) į AOA
Kz0.0333210222
1 Life Crypto(LIFE) į BHD
.د.ب0.00001373034
1 Life Crypto(LIFE) į BMD
$0.00003642
1 Life Crypto(LIFE) į DKK
kr0.0002323596
1 Life Crypto(LIFE) į HNL
L0.0009545682
1 Life Crypto(LIFE) į MUR
0.0016592952
1 Life Crypto(LIFE) į NAD
$0.0006402636
1 Life Crypto(LIFE) į NOK
kr0.0003616506
1 Life Crypto(LIFE) į NZD
$0.0000611856
1 Life Crypto(LIFE) į PAB
B/.0.00003642
1 Life Crypto(LIFE) į PGK
K0.0001544208
1 Life Crypto(LIFE) į QAR
ر.ق0.0001325688
1 Life Crypto(LIFE) į RSD
дин.0.0036478272

Life Crypto išteklius

Išsamesnei Life Crypto analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Life Crypto svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Life Crypto

Kiek Life Crypto(LIFE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LIFE kaina USD valiuta yra 0.00003642USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LIFE į USD kaina?
Dabartinė LIFE kaina USD valiuta yra $ 0.00003642. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Life Crypto rinkos kapitalizacija?
LIFE rinkos kapitalizacija yra $ 95.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LIFE apyvartoje?
LIFE apyvartoje yra 2.63BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LIFE kaina?
LIFE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.041196202448284376USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LIFE kaina?
LIFE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000024382260659893USD.
Kokia yra LIFE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LIFE yra $ 55.01KUSD.
Ar LIFE kaina šiais metais kils?
LIFE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LIFE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:06:00(UTC+8)

Life Crypto (LIFE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LIFE-į-USD skaičiuoklė

Suma

LIFE
LIFE
USD
USD

1 LIFE = 0.00003642 USD

Prekiauti LIFE

LIFEUSDT
$0.00003638
$0.00003638$0.00003638
+1.87%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis