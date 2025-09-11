Life Crypto (LIFE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003642. Per pastarąsias 24 valandas LIFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003498 iki aukščiausios $ 0.000039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIFE kaina yra $ 0.041196202448284376, o žemiausia – $ 0.000024382260659893.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIFE per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Life Crypto (LIFE) rinkos informacija
No.3028
$ 95.83K
$ 95.83K$ 95.83K
$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K
$ 364.20K
$ 364.20K$ 364.20K
2.63B
2.63B 2.63B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.31%
ETH
Dabartinė Life Crypto rinkos kapitalizacija yra $ 95.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.01K. LIFE apyvartoje yra 2.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 364.20K
Life Crypto (LIFE) kainos istorija USD
Stebėkite Life Crypto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000006783
+1.90%
30 dienų
$ -0.00000872
-19.32%
60 dienų
$ -0.00001589
-30.38%
90 dienų
$ -0.00001013
-21.77%
Life Crypto kainos pokytis šiandien
Šiandien LIFE užfiksuotas $ +0.0000006783 (+1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Life Crypto 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000872 (-19.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Life Crypto 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIFE rodiklis pasikeitė $ -0.00001589 (-30.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Life Crypto 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001013 (-21.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Life Crypto (LIFE) pokyčius?
LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.
Life Crypto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Life Crypto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LIFEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Life Crypto mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Life Crypto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Life Crypto kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Life Crypto (LIFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Life Crypto (LIFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Life Crypto prognozes.
Supratimas apie Life Crypto (LIFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Life Crypto (LIFE)
Ieškote, kaip nusipirkti Life Crypto? Viskas paprasta ir patogu! Life Crypto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.