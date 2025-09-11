Daugiau apie LIBERTY

LIBERTY Kainos informacija

LIBERTY Oficiali svetainė

LIBERTY Tokenomika

LIBERTY Kainų prognozė

LIBERTY Istorija

LIBERTY pirkimo vadovas

LIBERTYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LIBERTY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Torch of Liberty logotipas

Torch of Liberty kaina(LIBERTY)

1 LIBERTY į USD – tiesioginė kaina:

$0.08738
$0.08738$0.08738
+1.49%1D
USD
Torch of Liberty (LIBERTY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:46(UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08322
$ 0.08322$ 0.08322
24 val. žemiausia
$ 0.08804
$ 0.08804$ 0.08804
24 val. aukščiausia

$ 0.08322
$ 0.08322$ 0.08322

$ 0.08804
$ 0.08804$ 0.08804

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658

-0.04%

+1.49%

-16.27%

-16.27%

Torch of Liberty (LIBERTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.08739. Per pastarąsias 24 valandas LIBERTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08322 iki aukščiausios $ 0.08804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIBERTY kaina yra $ 0.14452529982945186, o žemiausia – $ 0.014208785126696658.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIBERTY per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Torch of Liberty (LIBERTY) rinkos informacija

No.417

$ 87.39M
$ 87.39M$ 87.39M

$ 54.92K
$ 54.92K$ 54.92K

$ 87.39M
$ 87.39M$ 87.39M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Dabartinė Torch of Liberty rinkos kapitalizacija yra $ 87.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.92K. LIBERTY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.39M

Torch of Liberty (LIBERTY) kainos istorija USD

Stebėkite Torch of Liberty kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0012828+1.49%
30 dienų$ -0.04522-34.10%
60 dienų$ -0.00676-7.19%
90 dienų$ +0.04312+97.40%
Torch of Liberty kainos pokytis šiandien

Šiandien LIBERTY užfiksuotas $ +0.0012828 (+1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Torch of Liberty 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04522 (-34.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Torch of Liberty 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIBERTY rodiklis pasikeitė $ -0.00676 (-7.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Torch of Liberty 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04312 (+97.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Torch of Liberty (LIBERTY) pokyčius?

Peržiūrėkite Torch of Liberty kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Torch of Liberty investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LIBERTYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Torch of Liberty mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Torch of Liberty, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Torch of Liberty kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Torch of Liberty (LIBERTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Torch of Liberty (LIBERTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Torch of Liberty prognozes.

Peržiūrėkite Torch of Liberty kainos prognozę dabar!

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika

Supratimas apie Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIBERTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Torch of Liberty (LIBERTY)

Ieškote, kaip nusipirkti Torch of Liberty? Viskas paprasta ir patogu! Torch of Liberty lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LIBERTY į vietos valiutas

1 Torch of Liberty(LIBERTY) į VND
2,299.66785
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į AUD
A$0.1319589
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į GBP
0.0637947
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į EUR
0.0742815
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į USD
$0.08739
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į MYR
RM0.3687858
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į TRY
3.6065853
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į JPY
¥12.84633
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į ARS
ARS$124.487055
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į RUB
7.3835811
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į INR
7.7104197
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į IDR
Rp1,432.6227216
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į KRW
121.5437598
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į PHP
4.9969602
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į EGP
￡E.4.2043329
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į BRL
R$0.471906
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į CAD
C$0.1205982
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į BDT
10.644102
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į NGN
131.8094631
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į COP
$342.7051284
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į ZAR
R.1.5284511
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į UAH
3.6074592
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į VES
Bs13.63284
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į CLP
$83.98179
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į PKR
Rs24.8196339
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į KZT
47.1102012
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į THB
฿2.7781281
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į TWD
NT$2.6522865
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į AED
د.إ0.3207213
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į CHF
Fr0.0690381
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į HKD
HK$0.6798942
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į AMD
֏33.3925929
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į MAD
.د.م0.7891317
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į MXN
$1.625454
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į SAR
ريال0.3277125
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į PLN
0.3180996
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į RON
лв0.3783987
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į SEK
kr0.8170965
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į BGN
лв0.1459413
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į HUF
Ft29.3744007
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į CZK
1.8229554
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į KWD
د.ك0.02665395
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į ILS
0.2901348
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į AOA
Kz79.9539849
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į BHD
.د.ب0.03294603
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į BMD
$0.08739
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į DKK
kr0.5575482
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į HNL
L2.2904919
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į MUR
3.9814884
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į NAD
$1.5363162
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į NOK
kr0.8677827
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į NZD
$0.1468152
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į PAB
B/.0.08739
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į PGK
K0.3705336
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į QAR
ر.ق0.3180996
1 Torch of Liberty(LIBERTY) į RSD
дин.8.7529824

Torch of Liberty išteklius

Išsamesnei Torch of Liberty analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Torch of Liberty svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Torch of Liberty

Kiek Torch of Liberty(LIBERTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LIBERTY kaina USD valiuta yra 0.08739USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LIBERTY į USD kaina?
Dabartinė LIBERTY kaina USD valiuta yra $ 0.08739. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Torch of Liberty rinkos kapitalizacija?
LIBERTY rinkos kapitalizacija yra $ 87.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LIBERTY apyvartoje?
LIBERTY apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LIBERTY kaina?
LIBERTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14452529982945186USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LIBERTY kaina?
LIBERTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014208785126696658USD.
Kokia yra LIBERTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LIBERTY yra $ 54.92KUSD.
Ar LIBERTY kaina šiais metais kils?
LIBERTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LIBERTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:46(UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LIBERTY-į-USD skaičiuoklė

Suma

LIBERTY
LIBERTY
USD
USD

1 LIBERTY = 0.08739 USD

Prekiauti LIBERTY

LIBERTYUSD1
$0.08571
$0.08571$0.08571
-1.05%
LIBERTYUSDT
$0.08738
$0.08738$0.08738
+1.55%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis