Torch of Liberty (LIBERTY) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08322
$ 0.08322$ 0.08322
24 val. žemiausia
$ 0.08804
$ 0.08804$ 0.08804
24 val. aukščiausia
$ 0.08322
$ 0.08322$ 0.08322
$ 0.08804
$ 0.08804$ 0.08804
$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186$ 0.14452529982945186
$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658
-0.04%
+1.49%
-16.27%
-16.27%
Torch of Liberty (LIBERTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.08739. Per pastarąsias 24 valandas LIBERTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08322 iki aukščiausios $ 0.08804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIBERTY kaina yra $ 0.14452529982945186, o žemiausia – $ 0.014208785126696658.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIBERTY per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Torch of Liberty (LIBERTY) rinkos informacija
No.417
$ 87.39M
$ 87.39M$ 87.39M
$ 54.92K
$ 54.92K$ 54.92K
$ 87.39M
$ 87.39M$ 87.39M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BSC
Dabartinė Torch of Liberty rinkos kapitalizacija yra $ 87.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.92K. LIBERTY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.39M
Torch of Liberty (LIBERTY) kainos istorija USD
Stebėkite Torch of Liberty kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0012828
+1.49%
30 dienų
$ -0.04522
-34.10%
60 dienų
$ -0.00676
-7.19%
90 dienų
$ +0.04312
+97.40%
Torch of Liberty kainos pokytis šiandien
Šiandien LIBERTY užfiksuotas $ +0.0012828 (+1.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Torch of Liberty 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04522 (-34.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Torch of Liberty 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIBERTY rodiklis pasikeitė $ -0.00676 (-7.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Torch of Liberty 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04312 (+97.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Torch of Liberty (LIBERTY) pokyčius?
$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.
Torch of Liberty galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Torch of Liberty investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Torch of Liberty, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Torch of Liberty kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Torch of Liberty (LIBERTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Torch of Liberty (LIBERTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Torch of Liberty prognozes.
Supratimas apie Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIBERTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Torch of Liberty (LIBERTY)
Ieškote, kaip nusipirkti Torch of Liberty? Viskas paprasta ir patogu! Torch of Liberty lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.