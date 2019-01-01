Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTorch of Liberty (LIBERTY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Torch of Liberty (LIBERTY) Informacija

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Oficiali svetainė:
https://torchofliberty.global/
Blokų naršyklė:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 79.81M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 79.81M
Visų laikų rekordas:
$ 0.14789
Visų laikų minimumas:
$ 0.014208785126696658
Dabartinė kaina:
$ 0.07981
Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Torch of Liberty (LIBERTY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LIBERTY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LIBERTY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LIBERTY tokenomiką, galite peržiūrėti LIBERTY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti LIBERTY

Norite įtraukti Torch of Liberty (LIBERTY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius LIBERTY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Torch of Liberty (LIBERTY) Kainų istorija

LIBERTY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

LIBERTY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LIBERTY? Mūsų LIBERTY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.