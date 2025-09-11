Daugiau apie LB

Love Bit kaina(LB)

$0.000000492
-1.40%1D
Love Bit (LB) kainos grafikas realiu laiku
Love Bit (LB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000492
24 val. žemiausia
$ 0.000000509
24 val. aukščiausia

$ 0.000000492
$ 0.000000509
$ 0.000025455968072916
$ 0.000000215404472948
0.00%

-1.40%

+6.26%

+6.26%

Love Bit (LB) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000492. Per pastarąsias 24 valandas LB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000492 iki aukščiausios $ 0.000000509 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LB kaina yra $ 0.000025455968072916, o žemiausia – $ 0.000000215404472948.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Love Bit (LB) rinkos informacija

No.4818

$ 0.00
$ 29.32K
$ 103.32M
0.00
210,000,000,000,000
210,000,000,000,000
0.00%

BSC

Dabartinė Love Bit rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.32K. LB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 210000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 103.32M

Love Bit (LB) kainos istorija USD

Stebėkite Love Bit kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000699-1.40%
30 dienų$ -0.000000591-54.58%
60 dienų$ -0.000000471-48.91%
90 dienų$ -0.000000321-39.49%
Love Bit kainos pokytis šiandien

Šiandien LB užfiksuotas $ -0.00000000699 (-1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Love Bit 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000591 (-54.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Love Bit 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LB rodiklis pasikeitė $ -0.000000471 (-48.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Love Bit 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000321 (-39.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Love Bit (LB) pokyčius?

Peržiūrėkite Love Bit kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Love Bit investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Love Bit mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Love Bit, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Love Bit kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Love Bit (LB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Love Bit (LB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Love Bit prognozes.

Peržiūrėkite Love Bit kainos prognozę dabar!

Love Bit (LB) Tokenomika

Supratimas apie Love Bit (LB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Love Bit (LB)

Ieškote, kaip nusipirkti Love Bit? Viskas paprasta ir patogu! Love Bit lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LB į vietos valiutas

Išsamesnei Love Bit analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Love Bit svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Love Bit

Kiek Love Bit(LB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LB kaina USD valiuta yra 0.000000492USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LB į USD kaina?
Dabartinė LB kaina USD valiuta yra $ 0.000000492. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Love Bit rinkos kapitalizacija?
LB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LB apyvartoje?
LB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LB kaina?
LB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000025455968072916USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LB kaina?
LB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000215404472948USD.
Kokia yra LB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LB yra $ 29.32KUSD.
Ar LB kaina šiais metais kils?
LB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:22:18(UTC+8)

Love Bit (LB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

