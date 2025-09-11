Daugiau apie LAYER

Solayer kaina(LAYER)

1 LAYER į USD – tiesioginė kaina:

$0.5588
$0.5588$0.5588
+2.58%1D
USD
Solayer (LAYER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:21:54(UTC+8)

Solayer (LAYER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5298
$ 0.5298$ 0.5298
24 val. žemiausia
$ 0.6087
$ 0.6087$ 0.6087
24 val. aukščiausia

$ 0.5298
$ 0.5298$ 0.5298

$ 0.6087
$ 0.6087$ 0.6087

$ 3.3956620412069185
$ 3.3956620412069185$ 3.3956620412069185

$ 0.49495142346524207
$ 0.49495142346524207$ 0.49495142346524207

+0.16%

+2.58%

+9.78%

+9.78%

Solayer (LAYER) realiojo laiko kaina yra $ 0.5589. Per pastarąsias 24 valandas LAYER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5298 iki aukščiausios $ 0.6087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAYER kaina yra $ 3.3956620412069185, o žemiausia – $ 0.49495142346524207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAYER per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +2.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solayer (LAYER) rinkos informacija

No.271

$ 158.52M
$ 158.52M$ 158.52M

$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M

$ 558.90M
$ 558.90M$ 558.90M

283.62M
283.62M 283.62M

999,999,568.3507909
999,999,568.3507909 999,999,568.3507909

0.01%

SOL

Dabartinė Solayer rinkos kapitalizacija yra $ 158.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.80M. LAYER apyvartoje yra 283.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999568.3507909. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 558.90M

Solayer (LAYER) kainos istorija USD

Stebėkite Solayer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.014054+2.58%
30 dienų$ -0.0554-9.02%
60 dienų$ -0.1224-17.97%
90 dienų$ -0.1303-18.91%
Solayer kainos pokytis šiandien

Šiandien LAYER užfiksuotas $ +0.014054 (+2.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solayer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0554 (-9.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solayer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAYER rodiklis pasikeitė $ -0.1224 (-17.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solayer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1303 (-18.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solayer (LAYER) pokyčius?

Peržiūrėkite Solayer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solayer (LAYER)

Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL.

Solayer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solayer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Solayer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solayer (LAYER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solayer (LAYER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solayer prognozes.

Peržiūrėkite Solayer kainos prognozę dabar!

Solayer (LAYER) Tokenomika

Supratimas apie Solayer (LAYER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAYERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solayer (LAYER)

Ieškote, kaip nusipirkti Solayer? Viskas paprasta ir patogu! Solayer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LAYER į vietos valiutas

1 Solayer(LAYER) į VND
14,707.4535
1 Solayer(LAYER) į AUD
A$0.843939
1 Solayer(LAYER) į GBP
0.407997
1 Solayer(LAYER) į EUR
0.475065
1 Solayer(LAYER) į USD
$0.5589
1 Solayer(LAYER) į MYR
RM2.358558
1 Solayer(LAYER) į TRY
23.071392
1 Solayer(LAYER) į JPY
¥82.1583
1 Solayer(LAYER) į ARS
ARS$796.15305
1 Solayer(LAYER) į RUB
47.22705
1 Solayer(LAYER) į INR
49.250268
1 Solayer(LAYER) į IDR
Rp9,162.293616
1 Solayer(LAYER) į KRW
777.329298
1 Solayer(LAYER) į PHP
31.974669
1 Solayer(LAYER) į EGP
￡E.26.88309
1 Solayer(LAYER) į BRL
R$3.01806
1 Solayer(LAYER) į CAD
C$0.771282
1 Solayer(LAYER) į BDT
68.07402
1 Solayer(LAYER) į NGN
842.983281
1 Solayer(LAYER) į COP
$2,191.759884
1 Solayer(LAYER) į ZAR
R.9.775161
1 Solayer(LAYER) į UAH
23.071392
1 Solayer(LAYER) į VES
Bs87.1884
1 Solayer(LAYER) į CLP
$537.1029
1 Solayer(LAYER) į PKR
Rs158.733189
1 Solayer(LAYER) į KZT
301.291812
1 Solayer(LAYER) į THB
฿17.767431
1 Solayer(LAYER) į TWD
NT$16.962615
1 Solayer(LAYER) į AED
د.إ2.051163
1 Solayer(LAYER) į CHF
Fr0.441531
1 Solayer(LAYER) į HKD
HK$4.348242
1 Solayer(LAYER) į AMD
֏213.561279
1 Solayer(LAYER) į MAD
.د.م5.046867
1 Solayer(LAYER) į MXN
$10.389951
1 Solayer(LAYER) į SAR
ريال2.095875
1 Solayer(LAYER) į PLN
2.034396
1 Solayer(LAYER) į RON
лв2.420037
1 Solayer(LAYER) į SEK
kr5.220126
1 Solayer(LAYER) į BGN
лв0.933363
1 Solayer(LAYER) į HUF
Ft187.801578
1 Solayer(LAYER) į CZK
11.658654
1 Solayer(LAYER) į KWD
د.ك0.1704645
1 Solayer(LAYER) į ILS
1.855548
1 Solayer(LAYER) į AOA
Kz511.343199
1 Solayer(LAYER) į BHD
.د.ب0.2107053
1 Solayer(LAYER) į BMD
$0.5589
1 Solayer(LAYER) į DKK
kr3.565782
1 Solayer(LAYER) į HNL
L14.648769
1 Solayer(LAYER) į MUR
25.42995
1 Solayer(LAYER) į NAD
$9.825462
1 Solayer(LAYER) į NOK
kr5.549877
1 Solayer(LAYER) į NZD
$0.938952
1 Solayer(LAYER) į PAB
B/.0.5589
1 Solayer(LAYER) į PGK
K2.369736
1 Solayer(LAYER) į QAR
ر.ق2.034396
1 Solayer(LAYER) į RSD
дин.55.979424

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solayer

Kiek Solayer(LAYER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LAYER kaina USD valiuta yra 0.5589USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LAYER į USD kaina?
Dabartinė LAYER kaina USD valiuta yra $ 0.5589. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solayer rinkos kapitalizacija?
LAYER rinkos kapitalizacija yra $ 158.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LAYER apyvartoje?
LAYER apyvartoje yra 283.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LAYER kaina?
LAYER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.3956620412069185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LAYER kaina?
LAYER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.49495142346524207USD.
Kokia yra LAYER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LAYER yra $ 4.80MUSD.
Ar LAYER kaina šiais metais kils?
LAYER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LAYER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:21:54(UTC+8)

Solayer (LAYER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

