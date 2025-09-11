Landshare (LANDSHARE) realiojo laiko kaina yra $ 0.447. Per pastarąsias 24 valandas LANDSHARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.43 iki aukščiausios $ 0.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LANDSHARE kaina yra $ 12.46164614625564, o žemiausia – $ 0.3939678012903222.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LANDSHARE per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Landshare (LANDSHARE) rinkos informacija
Dabartinė Landshare rinkos kapitalizacija yra $ 2.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.23K. LANDSHARE apyvartoje yra 5.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 6359072.11455698. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.47M
Landshare (LANDSHARE) kainos istorija USD
Stebėkite Landshare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00497
-1.09%
30 dienų
$ -0.123
-21.58%
60 dienų
$ -0.116
-20.61%
90 dienų
$ -0.174
-28.02%
Landshare kainos pokytis šiandien
Šiandien LANDSHARE užfiksuotas $ -0.00497 (-1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Landshare 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.123 (-21.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Landshare 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LANDSHARE rodiklis pasikeitė $ -0.116 (-20.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Landshare 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.174 (-28.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Landshare (LANDSHARE) pokyčius?
Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.
Landshare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Landshare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Landshare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Landshare kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Landshare (LANDSHARE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Landshare (LANDSHARE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Landshare prognozes.
Supratimas apie Landshare (LANDSHARE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LANDSHAREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Landshare (LANDSHARE)
Ieškote, kaip nusipirkti Landshare? Viskas paprasta ir patogu! Landshare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
