Daugiau apie LANDSHARE

LANDSHARE Kainos informacija

LANDSHARE Baltoji knyga

LANDSHARE Oficiali svetainė

LANDSHARE Tokenomika

LANDSHARE Kainų prognozė

LANDSHARE Istorija

LANDSHARE pirkimo vadovas

LANDSHAREvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LANDSHARE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Landshare logotipas

Landshare kaina(LANDSHARE)

1 LANDSHARE į USD – tiesioginė kaina:

$0.447
$0.447$0.447
-1.10%1D
USD
Landshare (LANDSHARE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:21:08(UTC+8)

Landshare (LANDSHARE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.43
$ 0.43$ 0.43
24 val. žemiausia
$ 0.48
$ 0.48$ 0.48
24 val. aukščiausia

$ 0.43
$ 0.43$ 0.43

$ 0.48
$ 0.48$ 0.48

$ 12.46164614625564
$ 12.46164614625564$ 12.46164614625564

$ 0.3939678012903222
$ 0.3939678012903222$ 0.3939678012903222

-0.23%

-1.09%

+3.95%

+3.95%

Landshare (LANDSHARE) realiojo laiko kaina yra $ 0.447. Per pastarąsias 24 valandas LANDSHARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.43 iki aukščiausios $ 0.48 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LANDSHARE kaina yra $ 12.46164614625564, o žemiausia – $ 0.3939678012903222.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LANDSHARE per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Landshare (LANDSHARE) rinkos informacija

No.1790

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 2.23K
$ 2.23K$ 2.23K

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

5.34M
5.34M 5.34M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

6,359,072.11455698
6,359,072.11455698 6,359,072.11455698

53.42%

BSC

Dabartinė Landshare rinkos kapitalizacija yra $ 2.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.23K. LANDSHARE apyvartoje yra 5.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 6359072.11455698. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.47M

Landshare (LANDSHARE) kainos istorija USD

Stebėkite Landshare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00497-1.09%
30 dienų$ -0.123-21.58%
60 dienų$ -0.116-20.61%
90 dienų$ -0.174-28.02%
Landshare kainos pokytis šiandien

Šiandien LANDSHARE užfiksuotas $ -0.00497 (-1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Landshare 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.123 (-21.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Landshare 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LANDSHARE rodiklis pasikeitė $ -0.116 (-20.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Landshare 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.174 (-28.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Landshare (LANDSHARE) pokyčius?

Peržiūrėkite Landshare kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Landshare (LANDSHARE)

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Landshare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Landshare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LANDSHAREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Landshare mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Landshare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Landshare kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Landshare (LANDSHARE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Landshare (LANDSHARE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Landshare prognozes.

Peržiūrėkite Landshare kainos prognozę dabar!

Landshare (LANDSHARE) Tokenomika

Supratimas apie Landshare (LANDSHARE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LANDSHAREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Landshare (LANDSHARE)

Ieškote, kaip nusipirkti Landshare? Viskas paprasta ir patogu! Landshare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LANDSHARE į vietos valiutas

1 Landshare(LANDSHARE) į VND
11,762.805
1 Landshare(LANDSHARE) į AUD
A$0.67497
1 Landshare(LANDSHARE) į GBP
0.32631
1 Landshare(LANDSHARE) į EUR
0.37995
1 Landshare(LANDSHARE) į USD
$0.447
1 Landshare(LANDSHARE) į MYR
RM1.88634
1 Landshare(LANDSHARE) į TRY
18.45663
1 Landshare(LANDSHARE) į JPY
¥65.709
1 Landshare(LANDSHARE) į ARS
ARS$636.7515
1 Landshare(LANDSHARE) į RUB
37.7715
1 Landshare(LANDSHARE) į INR
39.46116
1 Landshare(LANDSHARE) į IDR
Rp7,327.86768
1 Landshare(LANDSHARE) į KRW
622.55925
1 Landshare(LANDSHARE) į PHP
25.58628
1 Landshare(LANDSHARE) į EGP
￡E.21.52752
1 Landshare(LANDSHARE) į BRL
R$2.4138
1 Landshare(LANDSHARE) į CAD
C$0.61686
1 Landshare(LANDSHARE) į BDT
54.4446
1 Landshare(LANDSHARE) į NGN
674.20563
1 Landshare(LANDSHARE) į COP
$1,752.93732
1 Landshare(LANDSHARE) į ZAR
R.7.82697
1 Landshare(LANDSHARE) į UAH
18.45216
1 Landshare(LANDSHARE) į VES
Bs69.732
1 Landshare(LANDSHARE) į CLP
$429.567
1 Landshare(LANDSHARE) į PKR
Rs126.95247
1 Landshare(LANDSHARE) į KZT
240.96876
1 Landshare(LANDSHARE) į THB
฿14.2146
1 Landshare(LANDSHARE) į TWD
NT$13.57539
1 Landshare(LANDSHARE) į AED
د.إ1.64049
1 Landshare(LANDSHARE) į CHF
Fr0.35313
1 Landshare(LANDSHARE) į HKD
HK$3.47766
1 Landshare(LANDSHARE) į AMD
֏170.80317
1 Landshare(LANDSHARE) į MAD
.د.م4.03641
1 Landshare(LANDSHARE) į MXN
$8.31867
1 Landshare(LANDSHARE) į SAR
ريال1.67625
1 Landshare(LANDSHARE) į PLN
1.63155
1 Landshare(LANDSHARE) į RON
лв1.93998
1 Landshare(LANDSHARE) į SEK
kr4.18392
1 Landshare(LANDSHARE) į BGN
лв0.74649
1 Landshare(LANDSHARE) į HUF
Ft150.45126
1 Landshare(LANDSHARE) į CZK
9.33783
1 Landshare(LANDSHARE) į KWD
د.ك0.136335
1 Landshare(LANDSHARE) į ILS
1.48404
1 Landshare(LANDSHARE) į AOA
Kz407.47179
1 Landshare(LANDSHARE) į BHD
.د.ب0.168519
1 Landshare(LANDSHARE) į BMD
$0.447
1 Landshare(LANDSHARE) į DKK
kr2.85186
1 Landshare(LANDSHARE) į HNL
L11.71587
1 Landshare(LANDSHARE) į MUR
20.36532
1 Landshare(LANDSHARE) į NAD
$7.85826
1 Landshare(LANDSHARE) į NOK
kr4.44765
1 Landshare(LANDSHARE) į NZD
$0.75096
1 Landshare(LANDSHARE) į PAB
B/.0.447
1 Landshare(LANDSHARE) į PGK
K1.89528
1 Landshare(LANDSHARE) į QAR
ر.ق1.62708
1 Landshare(LANDSHARE) į RSD
дин.44.79387

Landshare išteklius

Išsamesnei Landshare analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Landshare svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Landshare

Kiek Landshare(LANDSHARE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LANDSHARE kaina USD valiuta yra 0.447USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LANDSHARE į USD kaina?
Dabartinė LANDSHARE kaina USD valiuta yra $ 0.447. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Landshare rinkos kapitalizacija?
LANDSHARE rinkos kapitalizacija yra $ 2.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LANDSHARE apyvartoje?
LANDSHARE apyvartoje yra 5.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LANDSHARE kaina?
LANDSHARE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.46164614625564USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LANDSHARE kaina?
LANDSHARE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3939678012903222USD.
Kokia yra LANDSHARE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LANDSHARE yra $ 2.23KUSD.
Ar LANDSHARE kaina šiais metais kils?
LANDSHARE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LANDSHARE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:21:08(UTC+8)

Landshare (LANDSHARE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LANDSHARE-į-USD skaičiuoklė

Suma

LANDSHARE
LANDSHARE
USD
USD

1 LANDSHARE = 0.447 USD

Prekiauti LANDSHARE

LANDSHAREUSDT
$0.447
$0.447$0.447
-1.09%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis