Landshare (LANDSHARE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Landshare kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LANDSHARE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Landshare kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Landshare kainos prognozė
$0.452
$0.452$0.452
+0.89%
USD
Faktinis
Prognozė
Landshare Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Landshare galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.452 prekybos kainą 2025 m.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Landshare galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4746 prekybos kainą 2026 m.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LANDSHARE ateities kaina yra $ 0.498330 su 10.25% augimo norma.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LANDSHARE ateities kaina yra $ 0.523246 su 15.76% augimo norma.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LANDSHARE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.549408, o augimo norma – 21.55%.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LANDSHARE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.576879, o augimo norma – 27.63%.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Landshare kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.939675 prekybos kainą.

Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Landshare kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.5306 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.452
    0.00%
  • 2026
    $ 0.4746
    5.00%
  • 2027
    $ 0.498330
    10.25%
  • 2028
    $ 0.523246
    15.76%
  • 2029
    $ 0.549408
    21.55%
  • 2030
    $ 0.576879
    27.63%
  • 2031
    $ 0.605723
    34.01%
  • 2032
    $ 0.636009
    40.71%
  • 2033
    $ 0.667809
    47.75%
  • 2034
    $ 0.701200
    55.13%
  • 2035
    $ 0.736260
    62.89%
  • 2036
    $ 0.773073
    71.03%
  • 2037
    $ 0.811727
    79.59%
  • 2038
    $ 0.852313
    88.56%
  • 2039
    $ 0.894929
    97.99%
  • 2040
    $ 0.939675
    107.89%
Trumpalaikės Landshare kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.452
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.452061
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.452433
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.453857
    0.41%
Landshare (LANDSHARE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LANDSHARE kaina yra $0.452. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Landshare (LANDSHARE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LANDSHARE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.452061. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Landshare (LANDSHARE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LANDSHARE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.452433. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Landshare (LANDSHARE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LANDSHARE kaina yra $0.453857. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

$ 0.452

$ 0.452
$ 0.452$ 0.452

+0.89%

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

5.34M
5.34M 5.34M

$ 465.52
$ 465.52$ 465.52

+465.52%

Naujausia LANDSHARE kaina yra $ 0.452. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.89%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 465.52.
Be to, LANDSHARE turi 5.34M apyvartą ir $ 2.41M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Landshare (LANDSHARE)

Bandote įsigyti LANDSHARE? Dabar galite LANDSHARE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Landshare ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LANDSHARE dabar

Landshare istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Landshare, dabartinė Landshare kaina yra 0.452USD. Apyvartinė Landshare (LANDSHARE) pasiūla yra 0.00 LANDSHARE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.41M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.004000
    $ 0.457
    $ 0.438
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.021000
    $ 0.48
    $ 0.413
  • 30 dienų
    -0.23%
    $ -0.141999
    $ 0.618
    $ 0.39
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Landshare kaina pasikeitė $-0.004000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Landshare buvo prekiaujama aukščiausia $0.48 ir žemiausia $0.413. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo LANDSHARE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Landshare įvyko -0.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.141999 vertę. Tai rodo, kad LANDSHARE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Landshare kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LANDSHARE kainų istoriją

Kaip veikia Landshare (LANDSHARE) kainų prognozės modulis?

Landshare Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LANDSHARE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Landshare ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LANDSHARE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Landshare kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LANDSHARE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LANDSHARE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Landshare potencialą.

Kodėl LANDSHARE kainų prognozė yra svarbi?

LANDSHARE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LANDSHARE dabar?
Pagal jūsų prognozes, LANDSHARE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LANDSHARE kainų prognozė?
Remiantis Landshare (LANDSHARE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LANDSHARE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LANDSHARE 2026 m.?
1 vieneto Landshare (LANDSHARE) kaina šiandien yra $0.452. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LANDSHARE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LANDSHARE kaina 2027 m.?
Landshare (LANDSHARE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LANDSHARE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LANDSHARE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Landshare (LANDSHARE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LANDSHARE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Landshare (LANDSHARE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LANDSHARE 2030 m.?
1 vieneto Landshare (LANDSHARE) kaina šiandien yra $0.452. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LANDSHARE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LANDSHARE kainų prognozė 2040 metams?
Landshare (LANDSHARE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LANDSHARE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.