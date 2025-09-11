Kaizen Finance (KZEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004309. Per pastarąsias 24 valandas KZEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004308 iki aukščiausios $ 0.0004346 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KZEN kaina yra $ 0.2235280266015622, o žemiausia – $ 0.000431309114490448.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KZEN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kaizen Finance (KZEN) rinkos informacija
No.2826
$ 184.75K
$ 24.23K
$ 430.90K
428.76M
1,000,000,000
BSC
Dabartinė Kaizen Finance rinkos kapitalizacija yra $ 184.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.23K. KZEN apyvartoje yra 428.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 430.90K
Kaizen Finance (KZEN) kainos istorija USD
Stebėkite Kaizen Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001297
-0.30%
30 dienų
$ -0.0000751
-14.85%
60 dienų
$ -0.0001031
-19.31%
90 dienų
$ -0.0001051
-19.61%
Kaizen Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien KZEN užfiksuotas $ -0.000001297 (-0.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kaizen Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000751 (-14.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kaizen Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KZEN rodiklis pasikeitė $ -0.0001031 (-19.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kaizen Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001051 (-19.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kaizen Finance (KZEN) pokyčius?
Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!
Kaizen Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kaizen Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KZENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kaizen Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kaizen Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaizen Finance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kaizen Finance (KZEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kaizen Finance (KZEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kaizen Finance prognozes.
Supratimas apie Kaizen Finance (KZEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KZENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kaizen Finance (KZEN)
Ieškote, kaip nusipirkti Kaizen Finance? Viskas paprasta ir patogu! Kaizen Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.