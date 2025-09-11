Kusama (KSM) realiojo laiko kaina yra $ 15.74. Per pastarąsias 24 valandas KSM svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.54 iki aukščiausios $ 15.96 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KSM kaina yra $ 623.75283412, o žemiausia – $ 0.915787390828.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KSM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kusama (KSM) rinkos informacija
Dabartinė Kusama rinkos kapitalizacija yra $ 268.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 628.65K. KSM apyvartoje yra 17.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 17027663.50846661. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 268.02M
Kusama (KSM) kainos istorija USD
Stebėkite Kusama kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0189
-0.12%
30 dienų
$ +0.89
+5.99%
60 dienų
$ +1.1
+7.51%
90 dienų
$ +1.13
+7.73%
Kusama kainos pokytis šiandien
Šiandien KSM užfiksuotas $ -0.0189 (-0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kusama 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.89 (+5.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kusama 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KSM rodiklis pasikeitė $ +1.1 (+7.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kusama 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.13 (+7.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kusama (KSM) pokyčius?
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
Kusama galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kusama investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KSMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kusama mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kusama, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kusama kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kusama (KSM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kusama (KSM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kusama prognozes.
Supratimas apie Kusama (KSM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KSMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kusama (KSM)
Ieškote, kaip nusipirkti Kusama? Viskas paprasta ir patogu! Kusama lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.