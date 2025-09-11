Daugiau apie KSM

Kusama logotipas

Kusama kaina(KSM)

1 KSM į USD – tiesioginė kaina:

$15.72
Kusama (KSM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:20:32(UTC+8)

Kusama (KSM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-0.12%

+5.35%

+5.35%

Kusama (KSM) realiojo laiko kaina yra $ 15.74. Per pastarąsias 24 valandas KSM svyravo nuo žemiausios kainos $ 15.54 iki aukščiausios $ 15.96 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KSM kaina yra $ 623.75283412, o žemiausia – $ 0.915787390828.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KSM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kusama (KSM) rinkos informacija

No.174

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Dabartinė Kusama rinkos kapitalizacija yra $ 268.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 628.65K. KSM apyvartoje yra 17.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 17027663.50846661. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 268.02M

Kusama (KSM) kainos istorija USD

Stebėkite Kusama kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0189-0.12%
30 dienų$ +0.89+5.99%
60 dienų$ +1.1+7.51%
90 dienų$ +1.13+7.73%
Kusama kainos pokytis šiandien

Šiandien KSM užfiksuotas $ -0.0189 (-0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kusama 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.89 (+5.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kusama 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KSM rodiklis pasikeitė $ +1.1 (+7.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kusama 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.13 (+7.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kusama (KSM) pokyčius?

Peržiūrėkite Kusama kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kusama investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KSMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kusama mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kusama, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kusama kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kusama (KSM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kusama (KSM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kusama prognozes.

Peržiūrėkite Kusama kainos prognozę dabar!

Kusama (KSM) Tokenomika

Supratimas apie Kusama (KSM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KSMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kusama (KSM)

Ieškote, kaip nusipirkti Kusama? Viskas paprasta ir patogu! Kusama lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

414,198.1
A$23.7674
11.4902
13.379
$15.74
Kusama išteklius

Išsamesnei Kusama analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kusama svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kusama

Kiek Kusama(KSM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KSM kaina USD valiuta yra 15.74USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KSM į USD kaina?
Dabartinė KSM kaina USD valiuta yra $ 15.74. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kusama rinkos kapitalizacija?
KSM rinkos kapitalizacija yra $ 268.02MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KSM apyvartoje?
KSM apyvartoje yra 17.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KSM kaina?
KSM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 623.75283412USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KSM kaina?
KSM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.915787390828USD.
Kokia yra KSM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KSM yra $ 628.65KUSD.
Ar KSM kaina šiais metais kils?
KSM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KSM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:20:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

