Kroma (KRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00234. Per pastarąsias 24 valandas KRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002333 iki aukščiausios $ 0.002344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRO kaina yra $ 0.11761735221077402, o žemiausia – $ 0.000999986827910333.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kroma (KRO) rinkos informacija
Dabartinė Kroma rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.73K. KRO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.34M
Kroma (KRO) kainos istorija USD
Stebėkite Kroma kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000187
-0.08%
30 dienų
$ -0.000912
-28.05%
60 dienų
$ -0.002378
-50.41%
90 dienų
$ -0.00206
-46.82%
Kroma kainos pokytis šiandien
Šiandien KRO užfiksuotas $ -0.00000187 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kroma 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000912 (-28.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kroma 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KRO rodiklis pasikeitė $ -0.002378 (-50.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kroma 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00206 (-46.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kroma (KRO) pokyčius?
As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.
Kroma kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kroma (KRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kroma (KRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kroma prognozes.
Supratimas apie Kroma (KRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
