Kroma logotipas

Kroma kaina(KRO)

1 KRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00234
$0.00234$0.00234
-0.08%1D
USD
Kroma (KRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:32:54(UTC+8)

Kroma (KRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002333
$ 0.002333$ 0.002333
24 val. žemiausia
$ 0.002344
$ 0.002344$ 0.002344
24 val. aukščiausia

$ 0.002333
$ 0.002333$ 0.002333

$ 0.002344
$ 0.002344$ 0.002344

$ 0.11761735221077402
$ 0.11761735221077402$ 0.11761735221077402

$ 0.000999986827910333
$ 0.000999986827910333$ 0.000999986827910333

+0.08%

-0.08%

-0.30%

-0.30%

Kroma (KRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00234. Per pastarąsias 24 valandas KRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002333 iki aukščiausios $ 0.002344 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRO kaina yra $ 0.11761735221077402, o žemiausia – $ 0.000999986827910333.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kroma (KRO) rinkos informacija

No.7423

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Kroma rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.73K. KRO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.34M

Kroma (KRO) kainos istorija USD

Stebėkite Kroma kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000187-0.08%
30 dienų$ -0.000912-28.05%
60 dienų$ -0.002378-50.41%
90 dienų$ -0.00206-46.82%
Kroma kainos pokytis šiandien

Šiandien KRO užfiksuotas $ -0.00000187 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kroma 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000912 (-28.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kroma 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KRO rodiklis pasikeitė $ -0.002378 (-50.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kroma 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00206 (-46.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kroma (KRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Kroma kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kroma (KRO)

As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption.

Kroma galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kroma investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kroma mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kroma, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kroma kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kroma (KRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kroma (KRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kroma prognozes.

Peržiūrėkite Kroma kainos prognozę dabar!

Kroma (KRO) Tokenomika

Supratimas apie Kroma (KRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kroma (KRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Kroma? Viskas paprasta ir patogu! Kroma lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KRO į vietos valiutas

1 Kroma(KRO) į VND
61.5771
1 Kroma(KRO) į AUD
A$0.0035334
1 Kroma(KRO) į GBP
0.0017316
1 Kroma(KRO) į EUR
0.001989
1 Kroma(KRO) į USD
$0.00234
1 Kroma(KRO) į MYR
RM0.0098748
1 Kroma(KRO) į TRY
0.0966186
1 Kroma(KRO) į JPY
¥0.34398
1 Kroma(KRO) į ARS
ARS$3.33333
1 Kroma(KRO) į RUB
0.2007486
1 Kroma(KRO) į INR
0.206622
1 Kroma(KRO) į IDR
Rp38.3606496
1 Kroma(KRO) į KRW
3.259035
1 Kroma(KRO) į PHP
0.1339884
1 Kroma(KRO) į EGP
￡E.0.112671
1 Kroma(KRO) į BRL
R$0.012636
1 Kroma(KRO) į CAD
C$0.0032292
1 Kroma(KRO) į BDT
0.285012
1 Kroma(KRO) į NGN
3.5293986
1 Kroma(KRO) į COP
$9.1764504
1 Kroma(KRO) į ZAR
R.0.0409968
1 Kroma(KRO) į UAH
0.0965952
1 Kroma(KRO) į VES
Bs0.36504
1 Kroma(KRO) į CLP
$2.24874
1 Kroma(KRO) į PKR
Rs0.6645834
1 Kroma(KRO) į KZT
1.2614472
1 Kroma(KRO) į THB
฿0.0744588
1 Kroma(KRO) į TWD
NT$0.0709722
1 Kroma(KRO) į AED
د.إ0.0085878
1 Kroma(KRO) į CHF
Fr0.0018486
1 Kroma(KRO) į HKD
HK$0.0182052
1 Kroma(KRO) į AMD
֏0.8941374
1 Kroma(KRO) į MAD
.د.م0.0211302
1 Kroma(KRO) į MXN
$0.0435942
1 Kroma(KRO) į SAR
ريال0.008775
1 Kroma(KRO) į PLN
0.0085176
1 Kroma(KRO) į RON
лв0.0101556
1 Kroma(KRO) į SEK
kr0.0219024
1 Kroma(KRO) į BGN
лв0.0039078
1 Kroma(KRO) į HUF
Ft0.7875972
1 Kroma(KRO) į CZK
0.0488592
1 Kroma(KRO) į KWD
د.ك0.0007137
1 Kroma(KRO) į ILS
0.0077922
1 Kroma(KRO) į AOA
Kz2.1330738
1 Kroma(KRO) į BHD
.د.ب0.00088218
1 Kroma(KRO) į BMD
$0.00234
1 Kroma(KRO) į DKK
kr0.0149292
1 Kroma(KRO) į HNL
L0.0613314
1 Kroma(KRO) į MUR
0.1066104
1 Kroma(KRO) į NAD
$0.0411372
1 Kroma(KRO) į NOK
kr0.0232596
1 Kroma(KRO) į NZD
$0.0039312
1 Kroma(KRO) į PAB
B/.0.00234
1 Kroma(KRO) į PGK
K0.0099216
1 Kroma(KRO) į QAR
ر.ق0.0085176
1 Kroma(KRO) į RSD
дин.0.2344446

Kroma išteklius

Išsamesnei Kroma analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Kroma svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kroma

Kiek Kroma(KRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KRO kaina USD valiuta yra 0.00234USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KRO į USD kaina?
Dabartinė KRO kaina USD valiuta yra $ 0.00234. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kroma rinkos kapitalizacija?
KRO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KRO apyvartoje?
KRO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KRO kaina?
KRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11761735221077402USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KRO kaina?
KRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000999986827910333USD.
Kokia yra KRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KRO yra $ 72.73KUSD.
Ar KRO kaina šiais metais kils?
KRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:32:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

