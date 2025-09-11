Keep3rV1 (KP3R) realiojo laiko kaina yra $ 4.836. Per pastarąsias 24 valandas KP3R svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.39 iki aukščiausios $ 5.095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KP3R kaina yra $ 2,056.096236418172, o žemiausia – $ 4.233424259981904.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KP3R per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Keep3rV1 (KP3R) rinkos informacija
$ 2.06M
$ 57.28K
$ 2.06M
425.18K
425,178
ETH
Dabartinė Keep3rV1 rinkos kapitalizacija yra $ 2.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.28K. KP3R apyvartoje yra 425.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 425178. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.06M
Keep3rV1 (KP3R) kainos istorija USD
Stebėkite Keep3rV1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.09467
-1.92%
30 dienų
$ -1.54
-24.16%
60 dienų
$ -0.067
-1.37%
90 dienų
$ -1.389
-22.32%
Keep3rV1 kainos pokytis šiandien
Šiandien KP3R užfiksuotas $ -0.09467 (-1.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Keep3rV1 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.54 (-24.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Keep3rV1 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KP3R rodiklis pasikeitė $ -0.067 (-1.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Keep3rV1 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.389 (-22.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Keep3rV1 (KP3R) pokyčius?
Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.
Keep3rV1 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Keep3rV1 (KP3R) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Keep3rV1 (KP3R) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Keep3rV1 prognozes.
Supratimas apie Keep3rV1 (KP3R) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KP3Rišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Keep3rV1 (KP3R)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.