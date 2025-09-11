Daugiau apie KP3R

Keep3rV1 logotipas

Keep3rV1 kaina(KP3R)

$4.836
Keep3rV1 (KP3R) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:19:57(UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.04%

-1.92%

-7.22%

-7.22%

Keep3rV1 (KP3R) realiojo laiko kaina yra $ 4.836. Per pastarąsias 24 valandas KP3R svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.39 iki aukščiausios $ 5.095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KP3R kaina yra $ 2,056.096236418172, o žemiausia – $ 4.233424259981904.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KP3R per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Keep3rV1 (KP3R) rinkos informacija

No.1852

ETH

Dabartinė Keep3rV1 rinkos kapitalizacija yra $ 2.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.28K. KP3R apyvartoje yra 425.18K vienetų, o bendras kiekis siekia 425178. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.06M

Keep3rV1 (KP3R) kainos istorija USD

Stebėkite Keep3rV1 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.09467-1.92%
30 dienų$ -1.54-24.16%
60 dienų$ -0.067-1.37%
90 dienų$ -1.389-22.32%
Keep3rV1 kainos pokytis šiandien

Šiandien KP3R užfiksuotas $ -0.09467 (-1.92%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Keep3rV1 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.54 (-24.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Keep3rV1 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KP3R rodiklis pasikeitė $ -0.067 (-1.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Keep3rV1 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.389 (-22.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Keep3rV1 (KP3R) pokyčius?

Peržiūrėkite Keep3rV1 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Keep3rV1 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KP3Rstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Keep3rV1 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Keep3rV1, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Keep3rV1 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Keep3rV1 (KP3R) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Keep3rV1 (KP3R) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Keep3rV1 prognozes.

Peržiūrėkite Keep3rV1 kainos prognozę dabar!

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomika

Supratimas apie Keep3rV1 (KP3R) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KP3Rišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Keep3rV1 (KP3R)

Ieškote, kaip nusipirkti Keep3rV1? Viskas paprasta ir patogu! Keep3rV1 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

KP3R į vietos valiutas

Keep3rV1 išteklius

Išsamesnei Keep3rV1 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Keep3rV1 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Keep3rV1

Kiek Keep3rV1(KP3R) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KP3R kaina USD valiuta yra 4.836USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KP3R į USD kaina?
Dabartinė KP3R kaina USD valiuta yra $ 4.836. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Keep3rV1 rinkos kapitalizacija?
KP3R rinkos kapitalizacija yra $ 2.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KP3R apyvartoje?
KP3R apyvartoje yra 425.18KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KP3R kaina?
KP3R pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2,056.096236418172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KP3R kaina?
KP3R pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 4.233424259981904USD.
Kokia yra KP3R prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KP3R yra $ 57.28KUSD.
Ar KP3R kaina šiais metais kils?
KP3R šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KP3R kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:19:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

